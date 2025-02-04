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Battlefield 2025: дата выхода, обзор игры, геймплей, изменения, сюжет, системные требования, тесты

Абсолютно всё, что нужно знать про Battlefield 6
Михаил Шевкун
Battlefield 2025
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Поклонников ждёт наследница культовой Battlefield 3.

Вечером 3 февраля EA наконец-то раскрыла первые детали следующей части Battlefield, выход которой должен состояться уже в конце 2025 года. Мы решили собрать абсолютно все подробности грядущего шутера, причём как официальные сведения, так и утёкшие через достоверные источники.

Battlefield 6: информация об игре

Название: Battlefield 6 (неокончательное)
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Разработчик: DICE, EA Motive, Criterion, Ripper Effect
Издатель: Electronic Arts
Дата выхода: осень 2025 года
Жанр: военный шутер
Перевод: неизвестно.
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Все подробности Battlefield 6

  • Финального названия пока нет: по слухам, выбирают между Battlefield 6 и просто Battlefield.
  • Разработкой занимается тандем Battlefield Studios — в него входят четыре студии: DICE (фундамент, разрушаемость, классы, отряды, гаджеты, транспорт), EA Motive (сюжетная кампания, карты для мультиплеера), Ripper Effect (новый режим, по слухам, бесплатная королевская битва) и Criterion (помогает в создании сюжетной кампании).
  • События развернутся в современности — по утечкам, период 2027-2030 годов. История будет крутиться вокруг конфликта частных военных компаний и стран НАТО.
  • Сюжетная кампания вернётся — это будут не военные истории в духе Battlefield 1 и Battlefield 5, а более классический одиночный режим, ближе к Call of Duty и прошлым Battlefield.
  • Система классов будет обычной: штурмовик, инженер, поддержка и разведчик. Среди режимов подтвердили «Захват» и «Прорыв».
  • Ориентир у разработчиков — Battlefield 3. Это отражается не только в сеттинге и подходе к разработке, но и даже в стартующей рекламе, ведь в 15-секундом геймплейном тизере использовали музыку конкретно из третьей части.
  • Battlefield Portal вернётся: это режим из Battlefield 2042, благодаря которому можно было создавать уникальные правила. К примеру, одна команда из 30 человек может сражаться только с оружием, а в другой команде – четыре бойца с автоматами. Для этого режима в своё время воссоздали шесть культовых карт прошлых частей серии — по две из Battlefield 1942, BF: Bad Company 2 и Battlefield 3.
  • По утечкам, на старте продаж будет 10 мультиплеерных карт и 45 видов оружия.
  • По утечкам, для игры разработали новый тип разрушаемости, который будет учитывать многие вводные, включая даже калибр оружия, из которого произведён выстрел. Нечто подобное было в более упрощённом виде реализовано в дополнении Battlefield 3: Close Quarters — тогда это называли «HD-разрушаемость».

Публичный тест Battlefield 6 — Battlefield Labs

  • ЕА планирует масштабно тестировать Battlefield 6 перед релизом до такой степени, что абсолютно все аспекты до выхода игры протестируют в рамках программы Battlefield Labs. Это касается карт, баланс, режимов, оружия, разрушаемости.
  • Тесты начнутся в ближайшее время — сначала с тысяч игроков из Северной Америки и Европы, а затем программу будут постоянно расширять.
  • Суть Battlefield Labs — получать честные отзывы игроков, чтобы к релизу Battlefield 6 игра была полностью готова и не имела каких-нибудь неприятных сюрпризов.
  • Записаться на тестирование может любой желающий, оно пройдёт на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Battlefield Labs

Battlefield Labs

Фото: EA

Системные требования теста Battlefield 6

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта — RTX 2060 или RX 5600 XT 6GB
Оперативная память — 16 ГБ
Место на диске — 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта — RTX 3060Ti или RX 6700-XT
Оперативная память — 16 ГБ
Место на диске — 30 ГБ.

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