Бесплатные промокоды для Roblox в феврале 2025 года

Для стимуляции и поощрения фанатов разработчики крупных игр часто выпускают бесплатные промокоды, активация которых предоставит полезные артефакты и косметические предметы. Roblox не исключение. Сегодня мы укажем все рабочие промокоды и подскажем способ их активации.
- Рабочие промокоды Roblox на февраль 2025 года
- Как получить бесплатные вещи
- Как активировать промокод для Roblox
Рабочие промокоды Roblox на февраль 2025 года
На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
К сожалению, доступные для активации промокоды «Роблокс» на этом заканчиваются — в последнее время разработчики не очень часто выпускают новые коды. Зато каждый игрок может посетить Island of Mov и Mansion Of Wonder (если не сделал этого ранее) и добыть ещё несколько бесплатных предметов. Для их активации достаточно зайти в игру, посетить стенд с вещами и ввести указанные ниже позиции.
В Island of Move доступны:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.
В Mansion of Wonder доступны:
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Как получить бесплатные вещи
Несмотря на отсутствие обилия промокодов, разработчики часто выпускают бесплатные предметы в своём магазине — здесь можно отыскать не только штучные части обмундирования, но и готовые комплекты. Ниже отмечено, как получить вещи в Roblox:
- Перейдите на сайт Roblox в раздел Marketplace.
- Нажмите кнопку Any Price, в пункте Max установите значение «0» и подтвердите действие с помощью кнопки Apply — в магазине отобразятся все бесплатные предметы.
- Поочерёдно открывайте, нажимайте на иконки предметов, используйте кнопки Buy и Get Now.
После добавления предмета можно сразу же нажать кнопку Customize, чтобы надеть полученную вещь на героя.
Как активировать промокод для Roblox
Для активации промокодов «Роблокс» необходимо посетить сайт и выполнить несколько простых шагов. Что нужно сделать:
- Перейдите на официальный сайт Roblox в раздел активации промокодов.
- Пройдите авторизацию на сайте, если не сделали этого ранее.
- В пункте Code введите промокод и нажмите кнопку Redeem. Если активация прошла успешно, то на экране отобразится небольшое окошко с текстом Code Successfully Redeemed.
Теперь после получения награды можно открыть инвентарь и надеть предмет на своего персонажа Roblox.