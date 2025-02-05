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Коды в Роблокс, февраль 2025: рабочие промокоды Roblox

Бесплатные промокоды для Roblox в феврале 2025 года
Кирилл Примаков
Коды в «Роблокс», февраль 2025 года
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А также список бесплатных предметов.

Для стимуляции и поощрения фанатов разработчики крупных игр часто выпускают бесплатные промокоды, активация которых предоставит полезные артефакты и косметические предметы. Roblox не исключение. Сегодня мы укажем все рабочие промокоды и подскажем способ их активации.

Рабочие промокоды Roblox на февраль 2025 года

На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

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К сожалению, доступные для активации промокоды «Роблокс» на этом заканчиваются — в последнее время разработчики не очень часто выпускают новые коды. Зато каждый игрок может посетить Island of Mov и Mansion Of Wonder (если не сделал этого ранее) и добыть ещё несколько бесплатных предметов. Для их активации достаточно зайти в игру, посетить стенд с вещами и ввести указанные ниже позиции.

В Island of Move доступны:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.

В Mansion of Wonder доступны:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Как получить бесплатные вещи

Несмотря на отсутствие обилия промокодов, разработчики часто выпускают бесплатные предметы в своём магазине — здесь можно отыскать не только штучные части обмундирования, но и готовые комплекты. Ниже отмечено, как получить вещи в Roblox:

  1. Перейдите на сайт Roblox в раздел Marketplace.
  2. Нажмите кнопку Any Price, в пункте Max установите значение «0» и подтвердите действие с помощью кнопки Apply — в магазине отобразятся все бесплатные предметы.
  3. Поочерёдно открывайте, нажимайте на иконки предметов, используйте кнопки Buy и Get Now.

После добавления предмета можно сразу же нажать кнопку Customize, чтобы надеть полученную вещь на героя.

Как активировать промокод для Roblox

Для активации промокодов «Роблокс» необходимо посетить сайт и выполнить несколько простых шагов. Что нужно сделать:

  1. Перейдите на официальный сайт Roblox в раздел активации промокодов.
  2. Пройдите авторизацию на сайте, если не сделали этого ранее.
  3. В пункте Code введите промокод и нажмите кнопку Redeem. Если активация прошла успешно, то на экране отобразится небольшое окошко с текстом Code Successfully Redeemed.

Теперь после получения награды можно открыть инвентарь и надеть предмет на своего персонажа Roblox.

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