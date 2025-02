Бесплатные промокоды для Roblox в феврале 2025 года

Для стимуляции и поощрения фанатов разработчики крупных игр часто выпускают бесплатные промокоды, активация которых предоставит полезные артефакты и косметические предметы. Roblox не исключение. Сегодня мы укажем все рабочие промокоды и подскажем способ их активации.

Рабочие промокоды Roblox на февраль 2025 года

На текущий момент игроки могут активировать несколько промокодов:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

К сожалению, доступные для активации промокоды «Роблокс» на этом заканчиваются — в последнее время разработчики не очень часто выпускают новые коды. Зато каждый игрок может посетить Island of Mov и Mansion Of Wonder (если не сделал этого ранее) и добыть ещё несколько бесплатных предметов. Для их активации достаточно зайти в игру, посетить стенд с вещами и ввести указанные ниже позиции.

В Island of Move доступны:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans.

В Mansion of Wonder доступны:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Как получить бесплатные вещи

Несмотря на отсутствие обилия промокодов, разработчики часто выпускают бесплатные предметы в своём магазине — здесь можно отыскать не только штучные части обмундирования, но и готовые комплекты. Ниже отмечено, как получить вещи в Roblox:

Перейдите на сайт Roblox в раздел Marketplace. Нажмите кнопку Any Price, в пункте Max установите значение «0» и подтвердите действие с помощью кнопки Apply — в магазине отобразятся все бесплатные предметы. Поочерёдно открывайте, нажимайте на иконки предметов, используйте кнопки Buy и Get Now.

После добавления предмета можно сразу же нажать кнопку Customize, чтобы надеть полученную вещь на героя.

Как активировать промокод для Roblox

Для активации промокодов «Роблокс» необходимо посетить сайт и выполнить несколько простых шагов. Что нужно сделать:

Перейдите на официальный сайт Roblox в раздел активации промокодов. Пройдите авторизацию на сайте, если не сделали этого ранее. В пункте Code введите промокод и нажмите кнопку Redeem. Если активация прошла успешно, то на экране отобразится небольшое окошко с текстом Code Successfully Redeemed.

Теперь после получения награды можно открыть инвентарь и надеть предмет на своего персонажа Roblox.