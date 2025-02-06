От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки

30 января стартовал сериал «Подслушано в Рыбинске». Это одновременно комедия, драма и мистический детектив с маститыми актёрами вроде Тимофея Трибунцева и новыми звёздами уровня Рузиля Минекаева из «Слова пацана».

Чтобы стать хитом, новинке хватило пары дней: на «Кинопоиске» красуются солидные всоемь баллов, фанаты с нетерпением ждут новый эпизод и переживают за героя. Но действительно ли сериал так хорош?

«Подслушано в Рыбинске»: главное о сериале

Название: «Подслушано в Рыбинске».

Режиссёр: Петр Тодоровский.

Актёры: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев и другие.

Дата выхода: 30 января 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: детектив, комедия, триллер.

Страна: Россия.

«Подслушано в Рыбинске»: где смотреть?

Первые два эпизода уже доступны на Premier и Start. Финал сезона намечен на 6 марта.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Premier». Права на видео принадлежат Premier.

Неудачники против убийц

Когда-то Юра считался перспективным журналистом и получал за работу авторитетные награды. Теперь это алкоголик-неудачник: жена не любит, дочь не слушает, профессия давно не интересует. Ещё чуть-чуть, и такая жизнь до петли доведёт.

Многое меняется, когда к Юре начинают приходить видения. К примеру, в них какой-то негодяй сбивает девушку на машине — и затем подобное повторяется в реальности. Это вроде очевидный дар, который стоит использовать на благо, однако Юру он то превращает в главного подозреваемого, то подкидывает невыносимые испытания.

Тимофей Трибунцев хорош Фото: Premier

Сама концепция экстрасенса-детектива не нова, но в «Подслушано в Рыбинске» она смотрится свежо. Во многом благодаря герою в исполнении Тимофея Трибунцева. Это совсем не рыцарь, который отважно летит на помощь. Перед нами хам и пьяница с минимальным интересом к жизни. Не сказать, что ему плевать на жертв, но и на помощь он особо не спешит — лучше закроется дома, опрокинет пару рюмок и погрузится в депрессию.

Образ интересный, и другие персонажи отлично его дополняют. Взять напарника Юры и по совместительству молодого отморозка в исполнении Рузиля Минекаева. Он полон энергии и пацанских принципов, готов бить лица, жечь машины и до последней капли крови биться за правое дело. Разношёрстный дуэт порождает множество курьёзных ситуаций. Чего стоит момент с покушением и пытками из второго эпизода!

Персонажи вообще удались. Всегда имеют яркую черту, противоречивость, нестандартные мотивы. Взгляните на местного ведущего: во вступлении он допускает безумную ошибку и затем рьяно барахтается в болоте, всё сильнее погружаясь на дно. Он вроде бы последняя сволочь, но безоговорочно ненавидеть мужчину почему-то не выходит.

Минекаев теперь звезда Фото: Premier

Ещё больше динамики добавляет сочетание жанров. За два вышедших эпизода «Подслушано в Рыбинске» мечется от чёрной комедии до детектива, от мистического триллера до семейной драмы. В каждой ипостаси сериал неплохо работает: временами глупо улыбаешься, временами попадаешь в занятный тру-крайм.

Отдельно стоит похвалить концовки эпизодов. Там события лихо закручиваются и завершаются убойным клиффхэнгером, из-за которого немедленно включаешь продолжение — даже если изначально рассчитывал посмотреть чуть-чуть.

Герой предвидел эту трагедию Фото: Premier

«Подслушано в Рыбинске», безусловно, не тянет на шедевр. По-настоящему оригинальных идей нет, повествованию местами не хватает глубины. Зато исполнено всё замечательно: крепкая история, яркие персонажи, захватывающие концовки. Этого достаточно, чтобы сериал стал локальным хитом и заслужил внимание.

«Подслушано в Рыбинске»: стоит ли смотреть?

Да, стоит! Это приятный российский сериал: динамичный, весёлый, интригующий. Так что о просмотре вы вряд ли пожалеете.

Оценка первых эпизодов «Подслушано в Рыбинске» — 7,5 из 10

Понравилось

Отличная актёрская игра

Яркие персонажи

Умелое сочетание жанров

Интригующий сюжет.

Не понравилось