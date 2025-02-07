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Роблокс Икеа 3008: режим SCP 3008, как играть

Что нужно знать про режим SCP 3008 в Roblox
Кирилл Примаков
«Роблокс Икеа 3008»: режим SCP 3008
Аудио-версия:
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Рассказываем про игру и как в неё играть.

В Roblox игроки могут самостоятельно создавать игры, опираясь на свои фантазию и умения. Многие пользователи в качестве вдохновения используют существующие мультфильмы, киноленты и игры.

SCP 3008 — один из таких известных и популярных режимов, связанных с сетью магазинов товаров для дома IKEA. Так что же в нём необычного? Расскажем прямо сейчас.

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Особенности SCP 3008

SCP — большая вымышленная вселенная о секретной организации, которая занимается поиском артефактов и аномалий в реальном мире. Вся известная информация собрана на специальном сайте, а каждый фанат может самостоятельно расширить лор и добавить больше свежих и уникальных историй в этом сеттинге.

В SCP 3008 игрокам необходимо исследовать магазин IKEA с попавшими в аномалию сотрудниками компании. У них затуманен рассудок и изменены формы тела.

SCP 3008

SCP 3008

Фото: Roblox

Основные особенности режима SCP 3008 x IKEA в «Роблокс»:

  1. Огромная карта — магазин кажется бесконечным, но на самом деле у него есть границы. В нём очень легко заблудиться, поэтому важно запоминать и отмечать ключевые точки.
  2. Смена дня и ночи — сутки длятся 11 минут. На день отведено шесть минут, а на ночь — пять минут. В дневное время игроки могут беспрепятственно изучать магазин IKEA и исследовать его пространство, однако ночью появляются враждебные сотрудники.
  3. Строительство — игроки могут собирать полезные предметы и строить из них безопасные убежища для защиты от врагов.
  4. Босс — изредка в магазин забирается огромный враг Король, который значительно усложняет выживание игроков.

Теперь в деталях рассмотрим некоторые механики режима.

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Управление в SCP 3008

В игре существует несколько действий, которые геймерам обязательно нужно запомнить для быстрого взаимодействия с объектами и выживания в SCP 3008.

  • Поворот предметов — нажмите кнопки «1», «2» или «3», а затем используйте клавишу «R» и вращайте предмет.
  • Телепортация — откройте меню телепортации («Teleport Menu»), выберите игрока и нажмите «Go To» для перемещения друга к персонажу или «Bring» для самостоятельной телепортации к союзнику.
    Точки возрождения — перейдите в меню, придумайте имя, выберите цвет и нажмите на кнопку «Create Waypoint» для её создания.
  • Бесконечные жизнь и энергия — откройте «Mod menu» выберите «INF» рядом со шкалами «Health» и «Energy».
  • Приседание — кнопка «C».
  • Лампа — кнопка «F».
  • Сбор предметов — кнопка «F».
  • Свист — кнопка «H».
  • Ускорение — зажмите и удерживайте «Shift».
  • Инвентарь — кнопка «G».
  • Настройки — кнопка «Q».
  • Установка меток — кнопка «T».
SCP 3008

SCP 3008

Фото: Roblox

Еда и предметы в SCP 3008

В игре можно найти различные предметы, которые помогут героям выжить.

  • Аптечка (аптека, кафетерий) — +30 ед. здоровья.
  • Банан (кафетерий) — +9 ед. здоровья и +10 ед. энергии.
  • Бобы (кафетерий) — -15 ед. здоровья и +20 ед. энергии.
  • Бургер (кафетерий) — +1 ед. здоровья и +30 ед. энергии.
  • Вода (столовая, кухня) — +4 ед. здоровья и +10 ед. энергии.
  • Газировка (кафетерий) — +5 ед. здоровья и +25 ед. энергии.
  • Лимон (столовая, кухня) — +7 ед. здоровья и +13 ед. энергии.
  • Мороженое (кафетерий) — +3 ед. здоровья и +35 ед. энергии.
  • Пицца (кафетерий, кухня, коробка из-под пиццы) — +1 ед. здоровья и +8 ед. энергии.
  • Пончик (кафетерий) — +8 ед. здоровья и +70 ед. энергии.
  • Фрикадельки (кафетерий) — +1 ед. здоровья и +32 ед. энергии.
  • Хот-дог (столовая, кухня) — +4 ед. здоровья и +20 ед. энергии.
  • Чипсы (кафетерий) — +1 ед. здоровья и +15 ед. энергии.
  • Шоколад (дом на столбе) — +3 ед. здоровья и +85 ед. энергиих.
  • Яблоко (кафетерий) — +7 ед. здоровья и +25 ед. энергии.
Важно: некоторые продукты могут навредить, например, бобы (-15 ед. здоровья и +20 ед. энергии). Всегда проверяйте описание перед употреблением.
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Строительство убежища в SCP 3008

Строительство — один из важнейших элементов выживания в SCP 3008 в Roblox. Ниже несколько советов.

  • Используйте готовые стены — начните строительство базы в отделе, где уже есть стены, для экономии времени.
  • Установите место для еды — это позволит сэкономить время на поиск и приём еды.
  • Отметьте ключевые точки — сделайте метки для убежища и мест с едой, чтобы не заблудиться и быстро их отыскать.
  • Выбирайте плоские предметы — для строительства стен используйте предметы больших размеров.
  • Освещение — добавьте как можно больше светильников, чтобы убежище было заметным.
  • Опоры — используйте только бетонные столбы для устойчивости конструкции.
  • Складские полки — добавьте ящики для хранения ресурсов.
SCP 3008

SCP 3008

Фото: Roblox

Босс в SCP 3008

Босс по имени Король появляется на 10-й игровой день, а затем — каждые 25 ночей. Его появление сопровождается уведомлением в чате. Будьте готовы к его атаке — укрепите убежище и запаситесь ресурсами.

SCP 3008

SCP 3008

Фото: Roblox

Карта SCP 3008

Точной карты режима на текущий момент не существует из-за её слишком больших размеров. Ищите безопасные места и отмечайте их метками. Это позволит быстрее спрятаться от врагов и выжить в этом недружелюбном мире.

Поиск друга в SCP 3008

Найти друга на огромной карте довольно сложно. Активируйте свист с помощью кнопки «H» — друг услышит героя и увидит его никнейм на несколько секунд.

Как победить в SCP 3008

В этом разделе мы отметим несколько советов, который помогут выжить и победить в SCP 3008.

  • Играйте с друзьями — командная работа значительно упрощает выживание.
  • Стройте укреплённые базы — чем выше и прочнее убежище, тем сложнее врагам добраться до игроков.
  • Делайте точки возрождения — это поможет быстро вернуться в игру после смерти.
  • Собирайте предметы — постоянно ищите еду и полезные предметы.
  • Будьте осторожны ночью — ночью появляются враги, поэтому возвращайтесь в убежище и не покидайте его.
SCP 3008

SCP 3008

Фото: Roblox

На этом, пожалуй, всё! Режим SCP 3008 в «Роблокс» позволит отправиться в увлекательное приключение и познакомиться с удивительной вселенной, полной тайн и загадок. Действуйте с умом и не теряйте голову в поисках ресурсов, иначе выжить не получится. Дерзайте — и удачи!

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