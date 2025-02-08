Великая игра: впечатления от Kingdom Come: Deliverance 2 после 18 часов

Первая Kingdom Come была удивительной игрой. Забагованной на релизе, неприветливой и дотошно реалистичной. Случайная стычка с рядовым бандитом часто заканчивалась смертью, NPC брезговали говорить с грязным героем, банальная кража вела к длительной игре в прятки со стражей. И даже быстрые сохранения работали только за счёт особого зелья, без него нередко обнулялись часы прогресса.

Некоторым такой подход казался душным, медлительным и раздражающим. Но другие с головой погружались в средневековый мир и наслаждались. Варили зелья, ковали мечи, охотились, собирали травы в лесу — и порой десятками часов не приближались к сюжетным квестам. Потому что в Kingdom Come можно просто жить!

4 февраля вышла вторая часть. Стоит ли в неё играть? Что ж, если оригинал в своё время не впечатлил, то продолжение вряд ли понравится. Зато армия фанатов уже сходит с ума от восторга. Потому что кардинально игра не поменялась, но стала красивее, масштабнее и глубже.

Примечание: это не полноценный обзор, а впечатления после 18 часов в игре.

Kingdom Come: Deliverance 2: главное об игре

Название: Kingdom Come: Deliverance 2.

Платформы: ПК, Xbox Series, PlayStation 5.

Разработчик: Warhorse Studios.

Издатель: Deep Silver.

Дата выхода: 4 февраля.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: субтитры. : ПК, Xbox Series, PlayStation 5.Warhorse Studios.: Deep Silver.4 февраля.экшен-RPG.субтитры.

Kingdom Come: Deliverance 2: как поиграть?

В российском Steam игра не продаётся, но в магазинах продают ключи даже для российских аккаунтов (около 3000-3500 рублей) В казахстанском регионе стоит примерно 3800 рублей. На консолях выгоднее покупать диски: для PS5 они обойдутся примерно в 6000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Из князей в грязь

Первую игру Индржих начинал никем. Он был грязным, бедным и с трудом держал в руке клинок — поэтому получал насмешки с оплеухами и потихоньку карабкался к верхам. К финалу становился достопочтенным человеком с дорогой бронёй, шустрым конём и толпой завистников. Путь из грязи в князи был завораживающим. Всё-таки приятно спустя 50 часов игры свысока взглянуть на подонка, который когда-то тебя обижал.

В продолжении Индржих и его друг Ян Птачек отправляются в новые земли. Могущественный враг наступает, и, если заключить союз с соседом, победа станет возможной. Наш отряд богат и крепок, опознавательные знаки защищают от проблем, на пути полно кабаков и соблазнительных красоток.

Задание кажется благодатью — пока подозрительные разбойники, что явно против союза, всех не вырезают. Индржих и Птачек чудом спасаются, но остаются без брони, денег и коней. В новых владениях героев никто не знает, поэтому и переговоры с оборванцами не ведут. Чтобы добиться своего, нужно пройти знакомый путь — от полного ничтожества до уважаемого пана.

Все важные события из оригинала пересказывают во вступлении Фото: Deep Silver

Местами сюжет строится на штампах. К примеру, Индржих получает серьёзное ранение и теряет навыки: уже не так уверенно машет мечом, не так ловко подрезает грибы. Впрочем, даже банальности в Kingdom Come: Deliverance 2 поданы с креативностью Гая Ричи.

Как показать путь ко дну? В завязке Индржиха обольют навозом, отлупят деревенские пьяницы, посадят в колодки, будут насмехаться над запахом. Всё это с удивительной сменой настроений: где-то погружают во тьму и отчаяние, где-то смешат убойными диалогами. Чего стоят склоки Индржиха и Яна: они вроде вусмерть ругаются, но звучит всё поразительно забавно.

Ещё преступников могут клеймить или вообще казнить Фото: Deep Silver

Буквально каждые квест и диалог чем-то цепляют. Отправились на незатейливые поиски травницы? Угодили в переплёт с кровной враждой, убийствами и сложными решениями. Помогаете отцу найти дочку? Выясните, что она сбежала от злобной тирании. Сели за один стол с парой поэтов? Будете до хрипоты спорить, чем им вдохновляться — думами о высоком или красивыми девушками. Попросили трактирщицу об одолжении? Она вас так высмеет, что уши завянут.

Всё это ещё и поставлено шикарно — с изобретательными сюжетными поворотами, эпическими осадами, вариативностью и приятными кат-сценами. Причём сюжета очень много: порой управление отбирают на целых полчаса.

Зависаем с поэтами Фото: Deep Silver

То же самое, но гораздо круче

В плане геймплея Kingdom Come осталась прежней. Это всё ещё реалистичный симулятор Средневековья, где вы осваиваете профессию, напиваетесь в корчме, охотитесь на дичь и продаёте цыганам ворованных коней.

Запустить игру, пару часов собирать травы, варить зелья и не выполнить ни одного квеста — нормальная ситуация. Потому что все механики отлично проработаны: из алхимии вышла занятная мини-игра, в кузнечном деле легко зависнуть, на пути полно точек интереса вроде перевёрнутых купеческих тележек.

Первую лошадь легко пропустить Фото: Deep Silver

Иммерсивность была и в прошлой части, там героя тоже ругали за вонь и подталкивали к обретению ремесла. Но в сиквеле всё улучшили. Взять систему преступлений: недостаточно просто куда-то залезть и незаметно стащить ценность. Если кто-нибудь краем глаза заметил, как вы подозрительно рыскаете поблизости, будут проблемы.

NPC вообще стали в разы умнее и отлично имитируют человечность. Путь перегородили четыре разбойника? Сразите стрелой вожака или с необузданным ржанием поставьте коня на дыбы. Есть вероятность, что толпа испугается и сбежит.

Квест в Павленой безумно драматичен Фото: Deep Silver

Похожих улучшений хватает. Сражения работают по прежнему принципу, где вы финтите и ищете брешь в обороне. Однако удары стали плавнее, а защита — удобнее. К примеру, в бою с парой злодеев при должной сноровке можно парировать два удара сразу. Также мир стал больше, профессии вроде алхимии отныне интуитивно понятны, на пути чаще встречается нечто интересное — к примеру, гонец-неудачник, который просит его избить.

Игровой процесс, где вы изобретательно дерётесь, торгуете своими поделками, поддаётесь соблазну что-нибудь украсть, отмываете грязь в бадье и получаете клеймо за серьёзное преступление, завораживает. А когда возьмётесь за большие квесты, получите солидную порцию эпика.

В этой драке герою не победить Фото: Deep Silver

Нюанс в том, что Kingdom Come 2 остаётся игрой не для всех. Поначалу в ней нужно много ходить, без везения и внимательности даже коня вернуть трудно, а сражения как минимум нестандартны. Чего говорить о шнапсе: без запасов спасительного зелья легко сойти с ума.

Да и откровенных минусов хватает. Взять сомнительную карту, где иконка игрока нередко перекрывает точки интереса. Или механику продажи ворованного: если стащили ночью коня и приехали к цыганам, в реальном времени ждите, пока они проснутся — перемотать время верхом нельзя, а при спешивании кобыла сбежит. Или баги: у меня из инвентаря исчезали квестовые предметы, герой навеки застывал на месте, а персонажи отказывались говорить — к счастью, всё решалось перезагрузками.

В платье потенциальный любовный интерес Фото: Deep Silver

Нетрудно понять людей, которые находят Kingdom Come 2 душной. В этом мире либо растворяешься на сотню часов, либо быстро выходишь из себя. Как выяснить, в какой лагерь закинет вас? Наверное, попробовать первую часть, ведь стоит она недорого, а суть передаёт идеально.

Выглядит почти фотореалистично

В сиквеле нет трассировки лучей, Lumen и прочих наворотов, а мир большой. В итоге в некоторых местах разработчики не успели идеально выставить свет и раскидать интересные детали. В таких случаях в плане визуала вторая часть походит на оригинал.

Но если скачете по важной дороге при свете ослепительного солнца, кадр покажется фотореалистичным. Просто взгляните на скрин и попробуйте отличить Богемию от своей деревни!

Такие виды повсюду Фото: Deep Silver

Важно, что работает игра даже на простых ПК. Устаревшей GTX 1060 достаточно, чтобы врубить средне-низкие настройки и получить стабильные 30 FPS. Быть может, текстуры будут грузиться с опозданием, а некоторые модельки — мерцать. Однако результат всё равно достойный.

Kingdom Come 2: стоит ли играть?

Если идея о тотальном погружении в Средневековье вам по душе, даже не задавайтесь этим вопросом. Kingdom Come 2 легко захватит вас на сотню часов. Но если не готовы мыться в бадье, варить спасительный шнапс и получать тумаки от деревенских чудаков, игра может огорчить.

Понравилось

Завораживающая иммерсивность

История подаётся креативно

Шикарный визуал

Игра переполнена возможностями.

Не понравилось