Российская Team Spirit идёт за третьим кубком подряд! Финал IEM Katowice — LIVE

Сегодня, 9 февраля, в Польше завершится один из главных турниров по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Katowice проходит каждый год с начала 2010-х и уже обрёл статус культового. В этот раз биться за престижный трофей и главный денежный приз $ 400 тыс. будут российский состав Team Spirit и французская Team Vitality.

«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за развязкой IEM Katowice 2025. Финальный матч Team Spirit с Team Vitality стартует 9 февраля в 19:00 мск, формат — best-of-5 (до трёх выигранных карт).

Официальную трансляцию на русском языке ведёт студия Paragon Events, посмотреть стрим бесплатно можно на YouTube, Twitch или на этой странице в плеере ниже, также финал в прямом эфире покажет Okko. Кроме того, матч на своих каналах будут комментировать Слава Бустер, SL4M и WorldEdit, Дина Блин и другие топ-стримеры (осторожно, может присутствовать нецензурная лексика).

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