Российская Team Spirit идёт за третьим кубком подряд! Финал IEM Katowice — LIVE

Сегодня, 9 февраля, в Польше завершится один из главных турниров по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Katowice проходит каждый год с начала 2010-х и уже обрёл статус культового. В этот раз биться за престижный трофей и главный денежный приз $ 400 тыс. будут российский состав Team Spirit и французская Team Vitality.
«Чемпионат» в режиме реального времени будет следить за развязкой IEM Katowice 2025. Финальный матч Team Spirit с Team Vitality стартует 9 февраля в 19:00 мск, формат — best-of-5 (до трёх выигранных карт).
Официальную трансляцию на русском языке ведёт студия Paragon Events, посмотреть стрим бесплатно можно на YouTube, Twitch или на этой странице в плеере ниже, также финал в прямом эфире покажет Okko. Кроме того, матч на своих каналах будут комментировать Слава Бустер, SL4M и WorldEdit, Дина Блин и другие топ-стримеры (осторожно, может присутствовать нецензурная лексика).
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Путь Team Spirit был чуть труднее: в группе B «драконы» прервали свою победную серию, уступив NAVI, а потому начинали плей-офф с 1/4 финала. Там российский состав выиграл два матча: сначала разгромил Virtus.pro, а вчера взял реванш у «рождённых побеждать».
Фото: Liquipedia
До матча менее двух часов — самое время вспомнить, каким образом команды добирались до этого финала. Начнём с Vitality: Зайву и Ко выиграли все четыре матча. Три в группе и полуфинал против The MongolZ — пока остановить французский клуб не смог никто.
Фото: Liquipedia
Vitality же в январе усилились Робином ropz Колем из FaZe, но и на мэйджоре, и на BLAST показали одинаковый результат — топ-8. Команда впервые дошла до финала с августа, когда обыграла NAVI на другом культовом Intel Extreme Masters в Кёльне.
Итак, для Team Spirit это третий финал подряд — ранее «драконы» стали чемпионами мира по версии Shanghai Major и выиграли BLAST Bounty, первый турнир 2025 года. Кроме того, в Катовице «драконы» защищают титул действующего чемпиона, который завоевали ровно год назад.