Гайд для новичков в Kingdom Come: Deliverance 2: советы для успешного старта

Масштабная средневековая RPG в открытом мире Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то добралась до релиза. Сиквел получился в разы больше, комплекснее и проработаннее, поэтому растеряться на первых порах легко.

Чтобы такого не произошло и ваше приключение по Богемии началось с максимальным комфортом, мы собрали подборку из самых полезных советов.

Поговорите с Барой

Как только Индржиха освободят из колодок, героя окликнет нищенка по имени Бара. Обязательно подойдите к ней и выберите все опции в диалоге. Девушка одарит вас сразу несколькими полезными вещами и информацией:

дополнительным квестом «Бой: обучение 1»;

отмычкой;

наводкой на ратушу;

наводкой на конный завод;

пятью грошами.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Как бесплатно сохраняться

В Kingdom Come: Deliverance предусмотрено ограниченное число способов сохранить игру. Для создания контрольной точки можно поспать, значительно продвинуться по квесту или выпить напиток под названием «Спасительный шнапс».

Но в сиквеле у геймеров появилась новая возможность сохраняться практически в любой момент . Для этого нужно поставить игру на паузу и выбрать опцию «Сохранить и выйти в меню». Да, вы дополнительно потратите несколько секунд на загрузку игры после, однако так всё равно куда удобнее, поскольку это можно сделать в любой ситуации.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Мойтесь и стирайте одежду

Во время своих странствий Индржих будет много ходить, бегать, кататься на лошади, лазать по лесам, сражаться и заниматься другими делами. Естественно, после такого герой покроется слоем грязи, пыли, а от него самого начнёт ужасно вонять.

Неопрятный внешний вид подметят и окружающие, поэтому навряд ли захотят с вами общаться. Например, трактирщики даже могут отказать в обслуживании, а зловонный шлейф помешает скрытному прохождению.

Чтобы выглядеть более-менее свежо, можно либо обмыться в специальных бадьях, которые встречаются в поселениях, либо искупаться в реке или пруду, прихватив с собой мыло. Однако лучший вариант — сходить в баню. Там героя не только очистят от грязи и постирают одежду, но и залечат раны.

Фото: Warhorse Studios

Не забывайте факел

В вашем инвентаре обязательно должен находиться факел. Он пригодится как для исследования тёмных локаций, так и для освещения дороги в ночное время суток. Ко всему прочему, после наступления сумерек стража в городе или деревне обязательно остановит вас, если вы будете разгуливать по улицам без источника света.

Приобрести факел можно у торговцев, которые находятся в поселениях. Также их можно поднять с трупов убитых врагов.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Найдите себе лошадь

Открытый мир в Kingdom Come: Deliverance 2 превышает по масштабам карту из оригинала в два раза. Поэтому ходить на большие расстояния придётся ещё чаще, однако пешком исследовать Богемию слишком медленно и неудобно.

В прологе игры противники атакуют отряд Индржиха и пана Яна Птачека, застав героев врасплох. Главный герой теряет всё своё имущество, включая коня Сивку и собаку Барбоса, однако вернуть скакуна можно практически сразу после выхода в открытый мир.

Нищенка по имени Бара дала наводку на конный завод в Семине — именно туда и нужно отправиться. Там необходимо отыскать конюха и поговорить с ним, поскольку, как оказывается, разбойники продали Сивку ему. Лошадь можно заполучить обратно, убедив мужчину в диалоге (нужен навык красноречия седьмого уровня) или купив животное за символическую цену.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Найдите Барбоса

Верный пёс Барбос — невероятно ценный компаньон. Четвероногий друг сильно помогает в драках, охоте, умеет отыскивать пропавших людей по запаху и просто радует вас своим присутствием. В ходе событий пролога питомец пропадает, но одноимённый квест «Барбос» по его поиску выдаётся моментально после освобождения из колодок.

Для возвращения пса достаточно следовать квесту, однако если вам хочется найти его сразу, то отправьтесь в локацию рядом с табором цыган . Необходимое место отмечено красным маркером на картинке ниже.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Там вам предстоит сразиться со стаей волков, поэтому перед походом найдите хоть какую-то защиту для ног и оружие.

Освойте искусный удар

Уже с первых часов Индржих может стать мастером фехтования, выучив всего один приём — искусный удар. После его освоения стычки с противниками перестанут вызывать особые сложности, позволяя разобраться даже с группой вооружённых врагов.

Для этого отправьтесь к маркеру дополнительного квеста «Бой: обучение 1», который взяли у Бары . Там вы наткнётесь на цыганский табор и встретите фехтовальщика Кота. После разговора и тренировки с ним у вас появится возможность вызвать Кота на поединок, правда, для боя нужно прийти со своим личным оружием. После победы в схватке мастер фехтования согласится обучить вас искусному удару.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Торговаться и торговаться

Поговорку «копейка рубль бережёт» знают даже жители средневековой Чехии, поэтому во время продажи или покупки вещей обязательно торгуйтесь. Успешные сделки повышают вашу репутацию у продавцов и прокачивают навык красноречия.

Чтобы действительно много сэкономить, сначала расположите торговца к себе. Для этого продайте ему за бесценок какие-то ненужные товары, к примеру, травы или еду. После повышения репутации вы сможете не только приобретать предметы с ощутимой скидкой, но и сбывать своё имущество по более высокой цене.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Следите за усталостью

Самочувствие Индржиха зависит от его сытости и усталости. Если главный герой будет долго не спать, то получит серьёзные дебаффы к своим характеристикам. Например, у него сильно снизится грузоподъёмность, из-за чего он станет медленнее ходить, а запас выносливости станет тратиться слишком быстро.

Для полноценного отдыха лучше всего останавливаться в гостиницах, арендуя номер с собственной кроватью и сундуком. Также для ночёвки подойдут заброшенные лагеря, которые встречаются по всей карте. В подобных условиях качество сна будет хуже, но при отсутствии других вариантов этот станет идеальным местом для передышки.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Ко всему прочему, Индржих может спать в чужих кроватях, но это крайне небезопасно. Если владелец койки застанет вас спящим на его месте, то обратится к страже, которая оштрафует вас.

Храните вещи в сундуке и на лошади

Если в инвентаре Индржиха будет слишком много вещей, то ему станет тяжелее перемещаться и выполнять другие действия. Поэтому лучшим решением будет выгрузить лишний лут в сундук и на лошадь.

Личный сундук удобен тем, что содержимое остаётся на месте, даже если вы открываете его в разных местах. А чтобы лошадь могла переносить ещё больше груза, то её следует оснастить дополнительными сумками и улучшенным седлом.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Составьте комплекты экипировки

Выбранное снаряжение Индржиха влияет не только на его характеристики, но и на отношение окружающих людей к нему. Во второй части разработчики добавили возможность создавать три комплекта одежды, между которыми можно моментально переключаться.

Вы можете сделать их совершенно любыми, однако мы рекомендуем сделать наряды для трёх случаев: сражений, разговоров и стелса. Обратите внимание, что комплекты нельзя менять во время боя или диалогов, поэтому заранее оцените ситуацию и выберите наиболее подходящий сет.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Занимайтесь воровством по ночам

Занятие воровством – крайне эффективный способ разжиться деньгами и хорошим снаряжением. Но промышлять таким при свете дня очень неразумно и опасно, поскольку вездесущие горожане смогут с большей вероятностью поймать вас с поличным.

Лучше дождитесь ночи, когда все возможные свидетели будут спать. Если вы захотите обнести чей-то дом без взламывания сундуков, то придушите хозяина и возьмите у него ключи от замков.

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Warhorse Studios

Улучшайте репутацию

В начале игры Индржих оказывается совершенно один в незнакомой местности без денег, хорошего снаряжения и с плохой репутацией. Местные относятся к вам с презрением и неохотно идут на разговор, что сильно осложняет и так затруднительную ситуацию.

Поэтому с первых часов сконцентрируйтесь на повышении своей репутации. Для этого разговаривайте со всеми уважительно, не совершайте правонарушений, следите за своим внешним видом и выполняйте квесты от местных.