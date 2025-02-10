Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025

В ночь с 9 на 10 февраля мск в США прошёл ежегодный Супербоул — финал НФЛ, который в культуре закрепился не только как важное спортивное событие, но и как большая развлекательная платформа, где в том числе показывают массу роликов грядущих голливудских блокбастеров.

Мы собрали главные трейлеры с Супербоула в этом году.

«Громовержцы»

Режиссёр: Джейк Шрейер.

В главных ролях: Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Ольга Куриленко и другие.

Дата выхода: 30 апреля 2025 года.

В мире Marvel сейчас нет «Мстителей», однако опасности никуда не делись, поэтому для очередной миссии собрали антигероев — Зимнего солдата, Чёрную вдову, Красного стража, Призрака, Таскмастера и Агента США. Им предстоит сразиться с опасным суперзлодеем Часовым.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Мир Юрского периода: Перерождение»

Режиссёр: Гарет Эдвардс.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Эд Скрейн и другие.

Дата выхода: 2 июля 2025 года.

После недавнего завершения трилогии «Мира Юрского периода» с Крисом Праттом продолжение не заставило себя ждать, а теперь лицом франшизы стала Скарлетт Йоханссон. На этот раз героям предстоит отправиться на забытый остров, где живут результаты первых экспериментов по возрождению динозавров — самые опасные и страшные существа.

Видео доступно на YouTube-канале Jurassic World. Права на видео принадлежат Universal.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Режиссёр: Кристофер Маккуорри.

В главных ролях: Том Круз, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и другие.

Дата выхода: 21 мая 2025 года.

Продолжение «Смертельной расплаты», прошлого фильма «Миссия невыполнима», которое потенциально может стать окончанием всей франшизы. По сюжету противостояние отряда Итана Ханта, искусственного интеллекта и правительства любой страны находится на пике — кто сможет завладеть контролем за ИИ?

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.

«Как приручить дракона»

Режиссёр: Дин ДеБлуа.

В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер и другие.

Дата выхода: 11 июня 2025 года.

Ремейк культового анимационного фильма про дружбу викинга и дракона: за воссоздание сюжета отвечает автор оригинальной трилогии Дин ДеБлуа.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Новокаин»

Режиссёры: Дэн Бёрк, Роберт Олсен.

В главных ролях: Джек Куэйд, Эмбер Мидфандер, Джейкоб Баталон и другие.

Дата выхода: 11 марта 2025 года.

Фильм про заурядного парня, который не чувствует физическую боль, однако, когда его девушка оказывается в опасности, ему приходится обратить свою болезнь в суперсилу.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.

«Лило и Стич»

Режиссёр: Дин Флейшер-Кэмп.

В главных ролях: Майя Кеалоха, Зак Галифианакис, Ханна Уоддингем и другие.

Дата выхода: 21 мая 2025 года.

Ремейк ещё одного культового мультфильма: на этот раз про дружбу сироты и милого межгалактического преступника, который прикидывается домашним животным своей новой хозяйки.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

«Смурфики в кино»

Режиссёр: Крис Миллер.

В главных ролях: Джон Гудман, Ник Офферман, Рианна и другие.

Дата выхода: 16 июля 2025 года.

В мире смурфиков беда: Папу Смурфа украл злой волшебник, а другим не остаётся ничего иного, кроме как отправиться на его поиски в мир людей.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.