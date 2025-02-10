Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025

В ночь с 9 на 10 февраля мск в США прошёл ежегодный Супербоул — финал НФЛ, который в культуре закрепился не только как важное спортивное событие, но и как большая развлекательная платформа, где в том числе показывают массу роликов грядущих голливудских блокбастеров.
Мы собрали главные трейлеры с Супербоула в этом году.
- «Громовержцы»
- «Мир Юрского периода: Перерождение»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Как приручить дракона»
- «Новокаин»
- «Лило и Стич»
- «Смурфики в кино»
«Громовержцы»
В главных ролях: Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Ольга Куриленко и другие.
Дата выхода: 30 апреля 2025 года.
В мире Marvel сейчас нет «Мстителей», однако опасности никуда не делись, поэтому для очередной миссии собрали антигероев — Зимнего солдата, Чёрную вдову, Красного стража, Призрака, Таскмастера и Агента США. Им предстоит сразиться с опасным суперзлодеем Часовым.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.
«Мир Юрского периода: Перерождение»
В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Эд Скрейн и другие.
Дата выхода: 2 июля 2025 года.
После недавнего завершения трилогии «Мира Юрского периода» с Крисом Праттом продолжение не заставило себя ждать, а теперь лицом франшизы стала Скарлетт Йоханссон. На этот раз героям предстоит отправиться на забытый остров, где живут результаты первых экспериментов по возрождению динозавров — самые опасные и страшные существа.
Видео доступно на YouTube-канале Jurassic World. Права на видео принадлежат Universal.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
В главных ролях: Том Круз, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и другие.
Дата выхода: 21 мая 2025 года.
Продолжение «Смертельной расплаты», прошлого фильма «Миссия невыполнима», которое потенциально может стать окончанием всей франшизы. По сюжету противостояние отряда Итана Ханта, искусственного интеллекта и правительства любой страны находится на пике — кто сможет завладеть контролем за ИИ?
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.
«Как приручить дракона»
В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер и другие.
Дата выхода: 11 июня 2025 года.
Ремейк культового анимационного фильма про дружбу викинга и дракона: за воссоздание сюжета отвечает автор оригинальной трилогии Дин ДеБлуа.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Новокаин»
В главных ролях: Джек Куэйд, Эмбер Мидфандер, Джейкоб Баталон и другие.
Дата выхода: 11 марта 2025 года.
Фильм про заурядного парня, который не чувствует физическую боль, однако, когда его девушка оказывается в опасности, ему приходится обратить свою болезнь в суперсилу.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.
«Лило и Стич»
В главных ролях: Майя Кеалоха, Зак Галифианакис, Ханна Уоддингем и другие.
Дата выхода: 21 мая 2025 года.
Ремейк ещё одного культового мультфильма: на этот раз про дружбу сироты и милого межгалактического преступника, который прикидывается домашним животным своей новой хозяйки.
Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.
«Смурфики в кино»
В главных ролях: Джон Гудман, Ник Офферман, Рианна и другие.
Дата выхода: 16 июля 2025 года.
В мире смурфиков беда: Папу Смурфа украл злой волшебник, а другим не остаётся ничего иного, кроме как отправиться на его поиски в мир людей.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.