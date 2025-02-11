Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»

Фильм «Пророк», казалось бы, неизбежный хит. В центре сюжета — светило Пушкин, в главной роли — немыслимо популярный Юра Борисов, среди жанров — занятная смесь из драмы и мюзикла. На деле же новинка неизбежно разделит зрителей на два лагеря. Первый сочтёт «Пророка» смелым и изобретательным, второй будет ругаться, что классику подогнали под «зумерские стандарты». В чём дело и стоит ли идти в кино?
«Пророк: История Александра Пушкина»: главное о фильме
Режиссёр: Феликс Умаров.
Актёры: Юра Борисов, Роман Васильев, Алена Долголенко и другие.
Дата выхода: 14 февраля 2025 года.
Жанр: драма, мюзикл.
Страна: Россия.
«Пророк: История Александра Пушкина»: где смотреть?
14 февраля фильм выйдет в кинотеатрах. Выход в онлайне вряд ли состоится раньше апреля.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».
Байопик, где Пушкин читает рэп
Если пробежаться по сценарию, «Пророк» — вполне классический байопик. За 140 минут режиссёр покажет обучение свободолюбивого Пушкина в Царском селе, первые выходы в свет и стремительное возвышение, ссылки из-за чрезмерных дерзости и пылкости, дружбу с декабристами и, в конце концов, дуэль с Дантесом.
Быть может, режиссёр не копает слишком глубоко и упускает много интересного, зато успешно справляется с главным — увлекает. Сюжет динамичный и регулярно меняет настроение. Вот Пушкин на вершине мира, а вот уже катится на дно. Вот он обрёл покой, а вот уже мечется как загнанный в угол зверь. Лишь редкие моменты кажутся затянутыми и недостаточно пронзительными, но в остальном всё хорошо. Временами зритель и посмеётся в голос, и пустит скупую слезу.
Борисов хорош в роли Пушкина
Фото: «Централ Партнершип»
Во многом повествование работает благодаря удачной актёрской игре. Юра Борисов органичен в роли Пушкина и к делу подходит с фирменной страстью. Трудно не зарядиться радостью, когда он после долгой разлуки встречает друзей, или не раствориться в умиротворении при фразе на смертном одре — «Всё будет хорошо».
Его коллеги держат уровень. Сергей Гилёв в роли Бенкендорфа пугает, но вместе с тем не кажется антагонистом — скорее он просто заботится об отчизне. Аня Чиповская так играет графиню Воронцову, что её впору назвать секс-символом. Из Алёны Долголенко вышла предельно очаровательная Наталья Гончарова. Подобные комплименты стоит раздать всему касту.
Наталья Гончарова в исполнении Алёны Долголенко
Фото: «Централ Партнершип»
Историю Пушкина рассказали прилично, актёры хороши. В чём же тогда противоречивость «Пророка»? В мюзикле, который понравится не всем. Представьте, как Пушкин застенчиво приходит к властному Бенкендорфу и просит за него поручиться. У персонажей непримиримые противоречия. Как их решают? Рэп-батлом!
Александр Сергеевич изобретательно танцует, подаёт свои стихотворения речитативом, а статисты на фоне ритмично топают и танцуют, как манекены. Естественно, Бенкендорф отвечает тем же трюком, оставляя голосование за победителя батла зрителю.
Снято всё красиво
Фото: «Централ Партнершип»
Музыкальная дуэль хороша: музыка приятная, постановка достойная. Не смущает даже тот факт, что Борисов и Гилёв читают своими голосами, а мастерства очевидно у них не так много, как у известных батлеров. Однако всё-таки минусы компенсируются артистизмом и человечностью.
Но готов ли зритель к тому, что историю великого классика, на поэмах которого выросло много поколений, подадут столь современно? Если вспомнить, сколько желчи вылилось на недавнюю экранизацию «Мастера и Маргариты, ответ будет отрицательным. А ведь там режиссёр был ещё не таким смелым, как Феликс Умаров из «Пророка».
В «Истории Александра Пушкина» почти все ключевые моменты выражены рэпом, современными танцами и поп-клипами, которые сняли будто для MTV. И начинается эта феерия со вступления, где юный поэт ритмично зачитывает строки из «Вольности». Вероятно, фанаты классики уже тогда сойдут с ума.
Сейчас Пушкин зачитает рэп
Фото: «Централ Партнершип»
«Пророк: История Александра Пушкина»: стоит ли смотреть?
Отношение к «Пророку» полностью зависит от зрителя. Готов ли он к задорным экспериментам или ждёт классический байопик? Если первое, то всё понравится. Если второе, то раздражения не избежать.
Но стоит помнить, что фильм рассчитан на молодёжь, которая пойдёт в кинотеатры на имя Юры Борисова, а на выходе запомнит множество пушкинских строк и наверняка увлечётся творчеством поэта. Уже за это «Пророку» стоит аплодировать.
Оценка «Пророка» — 7,5 из 10
Понравилось
- Актёры очень хороши
- Отличная постановка в музыкальных номерах
- Энергичное повествование.
Не понравилось
- Истории Пушкина не хватает глубины
- Рэп-батлы понравятся не всем.