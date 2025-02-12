Страшные хорроры в Roblox — 19 лучших ужастиков

Roblox — огромная платформа, на которой можно познакомиться со множеством увлекательных игр. Хорроры издавна притягивают обильное количество геймеров, поэтому и на этой площадке достаточно занимательных проектов.

В этой статье мы расскажем о самых популярных ужастиках «Роблокс», способных пощекотать нервы и повысить адреналин. Осторожно, будет пугающе страшно!

Evade

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В Evade игрокам предстоит убегать от опасных роботов. В процессе матча можно использовать особые способности, которые помогут в битве с врагами — игровой процесс опирается на командную работу. Без взаимодействия с другими пользователями и быстрой реакции на происходящие события не удастся добиться победы. К тому же проект порадует различными модификациями, которые добавят разнообразия процессу. Да и при желании можно роботом стать, чтобы поймать беззаботных геймеров.

Evade Фото: Roblox

Flee the Facility

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Flee the Facility — ещё один популярный ужастик, в котором беглецы должны взламывать компьютеры для открытия выхода. Иначе уйти от преследователя-охотника не получится. Здесь очень важно сочетать скрытность и скорость действий — нельзя привлекать внимание врага, но и без активного взаимодействия с окружением не удастся покинуть карту. Игроков порадует напряжённая атмосфера, а различные карты и режимы подогреют интерес от матча к матчу.

Flee the Facility Фото: Roblox

The Mimic

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The Mimic переносит игроков в жуткие подземелья, в которых монстры маскируются под обычные предметы — придётся внимательно осматривать окружение, чтобы избежать встречи с опасными мимиками. Проект вдохновлён японскими легендами, предлагает несколько глав с разными локациями и врагами и подойдёт и любителям кооперативных режимов, так как вместе гораздо легче спрятаться от врагов и покинуть матч в целостности и сохранности. Будьте осторожны — они повсюду!

The Mimic Фото: Roblox

Alone in a Dark House

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В Alone in a Dark House монстр заселился в дом и питается душами новых жертв. Враг очень опасен, ведь реагирует на малейшие звуки. В этом приключении игрокам нужно прятаться от противника, аккуратно использовать фонарик с небольшим зарядом батареи и искать ключи, чтобы открыть двери и убежать от существа. Несмотря на минималистичный и не очень вариативный геймплей, игра постоянно держит в напряжении. Готовы к нескончаемым ужасам?

Alone in a Dark House Фото: Roblox

Doors

Играть в Roblox

В Doors игроки отправятся в загадочный отель, наполненный смертельными опасностями. Здесь в каждой комнате поджидают монстры, которые реагируют на звуки и свет. Они точно не позволят превратить это путешествие в простенькую прогулку. Геймеры должны внимательно осматривать окружение в поисках ключей и стараться бесшумно передвигаться по локации. Враги могут появиться в любой момент, поэтому напряжение не спадает до самого финала.

Doors Фото: Roblox

Piggy

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Мир Piggy превращает детский безобидный мультик в ужасающий хоррор, похожий на Granny. Злобные антропоморфные свиньи не позволят покинуть место — нужно прятаться от врага и искать ключи и прочие полезные предметы, чтобы быстрее решить головоломки и закончить эти ужасы. Справитесь?

Piggy Фото: Roblox

Dead Silence

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Dead Silence перенесёт игроков в заброшенный город, наполненный призраками. Придётся скрупулёзно собирать записи и искать подсказки, чтобы разгадать тайны этого места. Игра вдохновлена одноимённой кинолентой и удивит проработанными звуками и загадочным сюжетом. Чувство постоянной опасности никогда не покинет игрока в этом жестоком и жутком уголке мира.

Dead Silence Фото: Roblox

The Rake

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В The Rake игроки окажутся в лесу один на один со страшным монстром. Проект вдохновлён известной легендой о Рэйке. Здесь можно использовать оружие для защиты, искать ресурсы и прятаться в безопасных укрытиях от взора врага. Необходимо продержаться как можно дольше, накопить побольше очков и прикупить полезные предметы, которые упростят исследование локации.

The Rake Фото: Roblox

The Asylum

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The Asylum — хоррор о психиатрической больнице. Выжить здесь очень трудно, ведь повсюду шныряют обезумевшие пациенты. Игра порадует напряжённой атмосферой, проработанными звуковыми эффектами и несколькими уровнями сложности, что позволит снова и снова исследовать это опасное место.

The Asylum Фото: Roblox

Insomnia

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В Insomnia комната может превратиться в лабиринт или ловушку. Игрокам предстоит изучать наполненный головоломками дом, скрываться от монстров и пережить пять дней без сна. В игре присутствует таблица лидеров на скоростное прохождение и доступно несколько концовок, поэтому посещать этот мир будет очень увлекательно. Сможете достигнуть каждого финала?

Insomnia Фото: Roblox

The Maze

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В The Maze нужно пройти через случайно сгенерированный лабиринт с ловушками и монстрами. За простотой скрывается захватывающий опыт, который будет уникальным для каждой попытки. Доступно несколько режимов, а уже в скором времени появится обновлённая и переработанная версия.

The Maze Фото: Roblox

Geisha

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В Geisha игроки окажутся в жутком японском доме наедине с духом гейши. Придётся использовать особые амулеты, чтобы защититься от опасного врага. История наполнена страхом, вдохновлена японским фольклором и точно понравится любителям завораживающих рассказов.

Geisha Фото: Roblox

The Apartment

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The Apartment — минималистичный проект о встрече искателей приключений с загадочным монстром в заброшенном многоквартирном доме. Предстоит осторожно и внимательно исследовать этажи здания и остерегаться опасного врага, живущего здесь долгие годы.

The Apartment Фото: Roblox

The Nightmare Experience

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The Nightmare Man — таинственное существо, которое способно преодолевать пространство и погружать жертв в ужасающие сновидения… Эта игра переносит геймеров в реалистичные ужасы, поэтому может вызвать у некоторых из них очень неприятные ощущения. Уникальный, но очень страшный опыт обеспечен.

The Nightmare Experience Фото: Roblox

The Mirror

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The Mirror предлагает необычный геймплей, основанный на известном эксперименте — если долго смотреть в зеркало при тусклом свете, можно увидеть ужасающие вещи. Стойте, смотрите и попробуйте отделить реальность от потусторонней лжи.

The Mirror Фото: Roblox

The Haunted Imperial Hotel

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The Haunted Imperial Hotel позволит игрокам испытать ужасы заброшенного отеля с призраками. Издавна считается, что в отеле «Империал» проводились ритуалы для открытия портала в ад. Жуткая атмосфера одиночества создаёт непередаваемое ощущение страха — добраться до нижних этажей и узнать правду смогут немногие.

The Haunted Imperial Hotel Фото: Roblox

The Forest

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Герой пробуждается в лесу и совершенно не помнит, как здесь оказался. За игроком постоянно наблюдает таинственная сущность — она непрерывно следует за ним и хочет поймать его в свою коллекцию. The Forest — жуткое приключение, которое заставит неподготовленного игрока кричать от страха.

The Forest Фото: Roblox

Horror Hospital

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The Hospital предлагает исследовать заброшенную больницу, наполненную призраками. Игрок просыпается в палате с одним лишь фонариком — теперь ему необходимо в одиночку исследовать паранормальные явления и спастись от ужасов, преследующих это место.

Horror Hospital Фото: Roblox

Escape The Carnival of Horror Obby

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А завершаем сегодняшнюю подборку мы в Escape The Carnival of Horror Obby — жутком парке развлечений. Игрокам предстоит пробираться через ужасающие аттракционы, уворачиваться от смертельных ловушек и решать головоломки, чтобы выбраться из этого кошмара.

Escape The Carnival of Horror Obby Фото: Roblox

На этом и заканчивается наша подборка — каждая указанная игра предлагает уникальные механики и атмосферу. Не зря они так популярны у любителей хорроров. Обязательно поделитесь в комментариях своими впечатлениями о любимых проектах, которые заставили трястись от страха у экрана компьютера или смартфона.