Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»

От нового «Капитана Америка», где роль легендарного воителя со щитом занял Сокол, изначально не ждали многого. Энтони Маки казался плохой заменой Крису Эвансу, фильм угодил в производственный ад и многократно переснимался, Marvel давно не выпускала ничего крутого.

В итоге «Капитан Америка: Новый мир» казался неизбежным провалом. Чуда не случилось, таким он и оказался.

«Капитан Америка: Новый мир»: главное о фильме

Название: «Капитан Америка: Новый мир» (Captain America: Brave New World).

Режиссёр: Джулиус Она.

Актёры: Энтони Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес и другие.

Дата выхода: 14 февраля 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик.

Страна: США.

«Капитан Америка: Новый мир»: где смотреть?

14 февраля фильм вышел в западных кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 27 февраля. Цифровую версию стоит ждать в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.

Торжество безликости и штампов

После «Сокола и Зимнего солдата» Сэм Уилсон застолбил позицию Кэпа. В новом фильме он обзавёлся модными девайсами из вибраниума и знатно осмелел. Он летает по сложным заданиями, бьёт подонков, тренирует помощника и всегда добивается своего. Даже президент Таддеус Росс, который раньше опасался суперов, приглашает Уилсона в Белый дом и пожимает руку.

Увы, вскоре на Росса совершают покушение, и новый Кэп оказывается косвенно замешан. За преступлением стоит таинственный и очень умный негодяй. Он хитро всеми манипулирует, просчитывает вероятности и зомбирует людей, которые на манер Зимнего солдата теряют контроль и творят безумства. Из-за подобных злодейств мир оказывается на грани войны, хотя недавно шёл к союзам и процветанию.

Вчера — Сокол, сегодня — Капитан Америка Фото: Marvel

Команда «Нового мира» явно вдохновлялась «Противостоянием» и «Гражданской войной», где типичную супергероику разбавили политическим триллером с предательствами и врагом-интеллектуалом. Поначалу задумка кажется интересной, но со временем скатывается в нелепые штампы, изобилует проблемами с логикой и напрочь разваливается.

Взять злодея, который строит из себя умника. Что он делает при встрече с Кэпом? Выпускает его из ловушки и велит рядовым амбалам разобраться. Какова вероятность успеха? Нулевая, конечно же. Противник вечно задумывает нечто катастрофическое и хитро потирает руки, а затем остаётся с носом. И ведь Уилсон рушит планы не интеллектом и стойкостью, а банальными мышцами.

Кэп прокладывает путь Фото: Marvel

Простенький сюжет всё равно мог бы сработать, окажись герои яркими. Вот только у Энтони Маки в образе Кэпа отрицательная харизма. Это не совсем проблема актёра, потому что в «Скрежете металла» он выглядел забавным, крутым, противоречивым — в общем, интересным. У него были шансы проявить себя в общении с безумным клоуном или в процессе драйвовых заездов. «Новый мир» таких возможностей не предоставляет.

Проблему подчёркивает Харрисон Форд, который сменил на позиции Росса почившего актёра Уильяма Хёрта. Несмотря на солидный возраст, Форд всё ещё великолепен. Просто посмотрите «Терапию», и его персонаж заставит вас смеяться, тосковать, думать о жизни, стремиться к великому. А в «Капитане Америка» Форд просто присутствует. У него нет звёздного часа, великих свершений или хотя бы удачных шуток.

С шутками дела вообще плохи. Вероятно, вы улыбнётесь всего один раз во время камео Зимнего солдата. Тот толкает вдохновляющую речь и получает удачный подкол от Кэпа. Других поводов для смеха нет.

Хотя бы крылья Кэп задействует часто Фото: Marvel

Впрочем, массовый зритель пойдёт в кино не ради истории, а за экшеном. К примеру, за битвой с Красным Халком, вокруг которой строили рекламную кампанию. Но угадайте, сколько минут у яростной машины смерти? Восемь. Он появляется на 92-й минуте, а уже на 100-й теряется.

К сожалению, эти мгновения не стоят покупки билета. Графика уступает «Невероятному Халку» 2008 года, постановка не цепляет, концовка дуэли смазанная.

Экшен в целом не удался. В основном герои скучно размахивают руками и делают нелепые трюки в духе «подброшу щит и влеплю по нему ногой». Быть может, звучит креативно, но выглядит до безумия странно.

От Красного Халка ждали большего Фото: Marvel

«Капитан Америка: Новый мир»: стоит ли смотреть?

Новый «Капитан Америка» — фильм в худших стандартах Marvel. Безыдейный, пустой, неинтересный. Причин тратить на него время нет.

Оценка «Капитан Америка: Новый мир» — 4 из 10

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У фильма интригующее начало.

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