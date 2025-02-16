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Ошибка 524 в Роблоксе: что означает, как исправить, что делать

Как исправить ошибку 524 в Roblox
Кирилл Примаков
Ошибка 524 в «Роблоксе»
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Что означает и что делать.

«У вас нет разрешения для присоединения к этому опыту» в Roblox — это одна из проблем, которая может возникнуть при попытке пользователя присоединиться к игре. Она не связана с качеством соединения и возникает при отсутствии разрешения на доступ к серверу. В этом гайде мы расскажем всю полезную информацию об ошибке 524 в «Роблокс» и поможем её исправить.

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Причина появления ошибки

Текст ошибки 524 — «You do not have permission to join this experience (Error Code: 524)». («У вас нет разрешения для присоединения к этому опыту»). Это означает, что у игрока отсутствует разрешение на подключение к приватному серверу. Эта проблема не связана с отсутствием обновлений Roblox, качеством соединения и прочими нюансами, а исправить её можно в настройках приложения всего лишь за несколько кликов.

Ошибка 524

Ошибка 524

Фото: Roblox

Как исправить ошибку

Для исправления ошибки воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией:

  1. Щёлкните на шестерёнку в правом верхнем углу, чтобы открыть выпадающий список.
  2. Используйте кнопку «Settings» («Настройки»), чтобы перейти в настройки «Роблокс».
  3. Откройте раздел «Privacy» («Приватность»).
  4. Пролистайте страницу вниз до раздела «Other Settings» («Другие настройки»).
  5. В пункте «Who can invite me to private servers» («Кто может приглашать меня на приватные серверы») поменяйте настройку на «Everyone» («Все»).
  6. Попробуйте подключиться к приватному серверу.

После изменения указанной настройки игрок получит разрешение на подключение к серверам любых пользователей, даже если они не находятся в списке друзей.

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