Как исправить ошибку 279 в Roblox

Ошибка 279 («Ошибка подключения к игре») чаще всего происходит из-за проблемы с серверами Roblox. Она не зависит от состояния компьютера, телефона или консоли пользователя или же его настроек.

Несмотря на это, существует несколько доступных вариантов исправления ошибки 279, однако чаще всего геймерам придётся попросту подождать некоторое время. В этом гайде мы расскажем об этой проблеме и поможем от неё избавиться.

Причина появления ошибки 279

Ошибка 279 чаще всего выглядит следующим образом — «Failed to connect to the Game. (ID = 17: Connection attempt failed.) (Error Code: 279)».

Она означает, что клиент «Роблокса» не смог подключиться к серверу игры. Эта проблема возникла у множества геймеров в одночасье — она может появляться из-за отсутствия интернет-соединения, старой версии Roblox или неработающих серверов. При возникновении этой проблемы игроков может пустить в некоторые игры, но не позволит запустить другие приложения.

Ошибка 279 Фото: Roblox

Как исправить ошибку 279

В первую очередь воспользуйтесь стандартными способами исправления игры — отключение антивируса, запуск Roblox из другого браузера, отключение брандмауэра, перезапуск роутера и переустановка клиента.

Обязательно проверьте наличие обновлений «Роблокса» и при их отсутствии попробуйте воспользоваться полной переустановкой приложения. Для этого при использовании версии с сайта попробуйте загрузить игру из Microsoft Store и наоборот — при игре через магазин Windows скачайте игру с сайта.

В большинстве случаев появление ошибки 279 связано с неработающими серверами Roblox. Проверить их состояние можно по ссылке. Если на сайте отображается информация о проблемах, то игрокам придётся всего лишь подождать перезапуска серверов.

Также некоторые пользователи заметили появление ошибки при огромном кэше браузера. Если игрок его использует, то необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+F5 или воспользоваться очисткой кэша в расширенных настройках браузера.