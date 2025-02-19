10 главных изменений патча 7.38 в Dota 2

Утром 19 февраля в Dota 2 вышел долгожданный патч 7.38. Обновление получило название «Вольные воды» и стало самым масштабным в игре за последние два года: даже у топ-игроков наверняка уйдут недели и месяцы на его изучение.

Новая карта, создание уникальных предметов, удобные функции и баланс персонажей — описание всех изменений занимает больше 30 страниц текста! Если вам лень разбираться в нюансах и хочется побыстрее узнать главное, в этом материале мы выделили наиболее важные изменения.

Водные пути в лесу

Если раньше река разделяла карту пополам, то теперь стала шире и получила притоки в основных лесах сторон Света и Тьмы. Вода заняла всё место на краях карты, от т3-вышки до логова (уже бывшего) Рошана.

Это не просто элемент дизайна: водные потоки повышают скорость героя, из-за чего игра должна стать динамичнее. А ещё там появятся новые крипы — о них чуть ниже.

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат DotaCinema.

Новые нейтральные крипы

Вода заменила несколько точек с нейтралами, зато там появились новые. Всего новых крипов семь, и почти все они будут интересны для Chen или героев с Доминатором — выглядят очень сильно.

При этом каждые пять минут один из крипов в лагере меняется на более сильного. К 15:00 лёгкий лагерь превращается в средний, средний — в тяжёлый, а на месте тяжёлого появляются Древние крипы.

А ещё в игру вернули двух старых «эншентов» — Скитальцев, которых многие запомнили как «мразекрипов».

Новые нейтральные крипы в патче 7.38 в Dota 2 Фото: Valve

Другие изменения карты

Обновления получили и другие важные объекты на игровой локации — Рошан переехал ближе к центру, а оба его места теперь занимают Терзатели. И это не всё:

пещеры Рошана теперь расположены в центре рядом с рунами. При смене дня и ночи он переходит в другое логово, раскидывая всех героев на своём пути;

вместо двух Терзателей теперь доступен только один — на другой стороне от Рошана. Кроме того, после смерти «куб» оставляет ауру для регенерации персонажей;

руны мудрости заменены на Святилища: чтобы получить опыт, нужно оставаться в нужной области три секунды. Если рядом враг, то активировать Святилище мудрости не выйдет;

точно так же работает теперь Пруд с лотосами — пока рядом герой противника, хилку не взять. На поздней стадии игры там сразу появляются большие лотосы.

Материалы по теме Фото Как изменилась карта Dota 2 — все обновления карты в патче 7.38 на скриншотах

Новое расположение важных объектов на карте Dota 2 Фото: Valve

Крафт нейтральных предметов

Одна из новых фишек — возможность самому создать уникальный нейтральный предмет вместо выбора из пяти случайных. Теперь шмотки придётся крафтить: ресурс Безумруд (Madstone) для создания «нейтралок» можно получить, зачищая нейтральные лагеря.

Сначала вы выбираете базовый предмет — а потом улучшение к нему. Сами «нейтралки» остались теми же, хотя появились и новые (айтемы на восполнение маны или увеличение дальности). Только теперь к любому предмету добавится пассивный бонус: вы можете выбрать скорость атаки, здоровье, золото и так далее.

Всего зачарить предмет можно 18 разными способами. Есть совсем необычные: например, бонус к золоту в обмен на ослабление персонажа или снижение интеллекта при повышении сопротивления. Получилась очень гибкая настройка под разные игровые ситуации.

Процесс крафта нейтральных предметов в Dota 2 Фото: Valve

Фишки для удобства

Сразу несколько новых функций направлены на упрощение геймплея. Теперь игроки в Dota 2 могут посмотреть таймер возрождения Рошана на панели снизу, а также другие кулдауны важных объектов через Alt.

Также стоит выделить удобные визуальные эффекты для предметов и «льготный» период для рюкзака: новые айтемы можно перетащить в основной инвентарь и сразу же использовать, не выжидая шесть секунд.

Кроме того, игроки могут отметить предмет для продажи (когда это будет возможно) и видят все выбранные таланты в древе Фото: Valve

Общие изменения

Глобальных реформ экономики в этот раз удалось избежать. Но сюрпризы всё же есть: универсальных героев значительно ослабили (0,45 урона за единицу атрибута вместо 0,7), в итоге полтора десятка персонажей сменят базовую характеристику.

«Плюсы» вместо скиллов теперь можно качать со второго уровня. Укрепление строений длится три секунды, а не четыре. Юниты больше не получают дополнительной скорости передвижения ночью. На этом — почти всё.

Механика вампиризма

Теперь все способы восстановить здоровье, нанося урон врагам, работают одинаково: вампиризм не распространяется на чистый урон, а «отжор» через атаки или способности будет ослаблен, если враг не является героем.

Урон по иллюзиям, строениям и союзником, а также отражённые способности больше не дают вампиризм — как и спеллы, которые напрямую отнимают здоровье, а не через урон (к примеру, аура Некрофоса). Зажав Alt, можно будет посмотреть процент восстановленного здоровья.

Способности Lifestealer и Meepo не относятся к обычному вампиризму, потому отмечены отдельно и будут получать бонусы, как раньше Фото: Reddit

Переработка Khanda и Gleipnir

В версии 7.38 изменению подверглись более 30 предметов, также в списке появился один новый: Orb of Frost за 250 золота, который не даёт никаких бонусов, но может пассивно замедлить врага рядом.

Серьёзно переработаны были пять айтемов. Действие Алебарды теперь можно рассеять, для сборки Gleipnir больше не нужен Maelstorm (соответственно, пропали и все его бонусы). Khanda подорожала, но накладывает Break, чуть иначе теперь работают Orb of Corrosion и Revenant's Brooch (теперь без Phantom Province, но с шансом на дополнительный урон).

Из других апдейтов можно отметить запрет «абуза Bottle»: с этого дня восполнить бутылку можно только на базе.

Shadow Blade, Mage Slayer, Battle Fury и Abyssal Blade теперь собираются по-другому. Фото: Valve

Ringmaster и Kez

Важнейшая новость для про-сцены: Рингмастер теперь доступен для выбора в киберспортивных матчах. На этом фоне он получил два аспекта с разными наборами «сувениров», которые герой может использовать в бою.

Вышедший в ноябре Kez остаётся последним героем, которого нет в профессиональной «Доте». Его только готовят: ослабили ряд способностей и добавили аспекты (один повышает урон при смене стойки, второй усиливает Shodo Sai Mark).

Вероятно, прица-казурай появится в пиках только весной или летом — перед The International Фото: Valve

Массовые изменения персонажей

Как и всегда, изменению героев посвящена огромная часть патчноута. Изменены более 120 чаров, десятки получили серьёзные доработки — поэтому тут мы выделим лишь самое главное:

алхимик с одним из аспектов увеличивает свой GPM за подаренные Аганимы;

новый ульт Dazzle отделяет душу от тела: герой неуязвим и может использовать способности, но, если его тело найдут и убьют, душа погибнет вместе с ним;

переработан «огненный» аспект Dragon Knight, он наносит магический урон и увеличивает эффекты по площади;

новый аспект Hoodwink позволяет ей заряжать ульту быстрее, но с меньшим уроном;

Huskar теперь может получить моментальное рассеивание через Berserker's Blood, потеряв 30% здоровья и восстановив по 5% за каждый снятый дебафф;

тзменены почти все характеристики, аспекты и способности Инвокера;

три новых аспекта у Marci: можно выбрать два улучшения Rebound или бонус к защите союзника рядом;

один из аспектов Пуджа каждую секунду повышает урон «с руки» при включённом Rot. Также переработан Aghanim Shard.

Templar Assassin с помощью одного из бонусов может увеличить дальность атаки сразу на 400.

Стоит также выделить первые результаты. Больше всех патчем должен быть доволен Dragon Knight, теперь это самый эффективный герой в «Доте» (58% побед). У Meepo — плюс 5,7% (винрейт 55%), у Мираны — больше на 4,3% (50%). В топе также удержались лидеры 7.37 Abaddon и Lifestealer.

Больнее всего патч ударил по Кезу: последний вышедший герой стал на 8% слабее и теперь выигрывает только в 41% случаев. У Arc Warden и Lina винрейт упал до 44%, у Морфа — до 42%.

Топ-10 героев, усиленных в патче 7.38 Фото: DOTABUFF

Ожидание патча того стоило — изучение новой версии «Доты» может занять сотни часов. Впрочем, это намного приятнее делать на практике, поэтому желаем удачи в играх — хотя лучше сначала почитать, что теперь делает ваш герой.