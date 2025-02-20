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Как сделать и зачарить нейтральные предметы по Dota 2 — новые нейтралки, лучшие чары для героев

Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи
Иван Мику
Как сделать и зачарить нейтральные предметы
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Разбираем одну из главных механик большого обновления «Вольные воды».

Утром 19 февраля в Dota 2 вышел глобальный патч 7.38, ставший самым масштабным за последние два года. Помимо изменений карты, апдейт привнёс в игру новую механику крафта нейтральных предметов.

Теперь ваш персонаж станет более гибким в плане сборки: выбрав один из случайных айтемов, его можно усилить нужными характеристиками и бонусами. Как работает новая функция — разберём поэтапно в этом тексте.

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Как получить нейтральный предмет

Раньше «нейтралки» случайным образом выпадали при фарме лесных лагерей. Теперь для дополнительного предмета требуется особый ресурс — безумруд, или же Madstone.

Безумруды дают с пятой минуты за зачистку нейтральных крипов. За обычный лагерь — два, за лагерь Древних — три, а ещё один из безумрудов «Дота» отдаст случайному союзнику. Обмен ресурса на предметы происходит так:

  • первый разряд — 5 безумрудов с 5.00;
  • второй разряд — 10 безумрудов с 15.00;
  • третий разряд — 10 безумрудов с 25.00;
  • четвёртый разряд — 10 безумрудов с 35.00;
  • пятый разряд — 10 безумрудов с 60.00.

Таким образом, для получения первой «нейтралки» нужно забрать три обычных кемпа (или два: один обычный + один с Древними), а далее — по пять. Либо же придётся ждать помощи от союзников, если ваш персонаж плохо подходит для фарма в лесу.

Безумруды добавляются, когда в лагере не остаётся крипов (при том что ранее они там были). Можно заранее оставить в кемпе недобитых крипов или только одного, добив всех после нужного таймера — ресурс вы получите. Однако за дабл-стак дадут столько же, сколько за один.

Фото: Valve

Крафт «нейтралок» — предметы и чары

Следить за количеством безумрудов можно справа на панели героя (над слотом для нейтрального предмета). Как только вы наберёте нужное количество ресурсов, там загорится значок — можно будет создать подходящую шмотку.

Нужно выбрать два параметра: один из предложенных предметов и один способ зачаровать его. Что вы предпочтёте, зависит только от ваших предпочтений и ситуации в матче.

Чтобы скрафтить «нейтралку», нужно выбрать предмет, а затем чары для него

Чтобы скрафтить «нейтралку», нужно выбрать предмет, а затем чары для него

Фото: Valve

Все нейтральные предметы в Dota 2

Элемент случайности при этом остаётся: игра предлагает вам три случайных из шести или восьми. Вы также можете оставить себе предмет прошлого уровня, но с новым зачарованием.

Большинство «нейтралок» в пуле хорошо знакомы игрокам, хотя есть и новые (выделены курсивом):

  • первый разряд: Occult Bracelet, Orb of Destruction, Pig Pole, Ripper’s Lash, Spark of Courage, Trusty Shovel, Mana Draught, Pollywog Charm;
  • второй разряд: Brigand’s Blade, Essence Ring, Gossamer Cape, Iron Talon, Tumbler’s Toy, Searing Signet;
  • третий разряд: Nemesis Curse, Ninja Gear, Whisper of the Dread, Gale Guard, Serrated Shiv, Gunpowder Gauntlet;
  • четвёртый разряд: Mind Breaker, Ogre Seal Totem, Ceremonial Robe, Crippling Crossbow, Magnifying Monocle, Pyrrhic Cloak;
  • пятый разряд: Fallen Sky, Magic Lamp, Minotaur Horn, Pirate Hat, Spider Legs, Stygian Desolator, Book of Dead, Unrelenting Eye.

Теперь при выборе предмета стоит обращать больше внимания на его способности, а не на характеристики — нужные пассивные бонусы к «цифрам» можно добрать при зачаровании.

В этом же меню можно посмотреть, какие «нейтралки» скрафтили ваши союзники («Открыть прогресс команды»)

В этом же меню можно посмотреть, какие «нейтралки» скрафтили ваши союзники («Открыть прогресс команды»)

Фото: Valve

Все чары нейтральных предметов в Dota 2

В патче 7.38 есть 18 разных способов зачаровать нейтральный предмет — чем больше разряд айтема, тем больше бонусы от вариантов ниже. Всего игра предлагает четыре идеи для чар из списка ниже.

ЧарыУровниБонусы
Alert1-4скорость атаки и ночной обзор
Mystical1-4здоровье и скорость его регенерации
Brawny1-4регенерация маны и сопротивление магии
Tough1-4урон и броня
Quickened1-4скорость передвижения и мана
Vast2-3дальность атаки (и в ближнем, и в дальнем бою)
Greedy2-3золото в минуту и мана (но штраф к урону)
Keen-eyed2-3дальность применения и регенерация маны (но снижение запаса маны)
Vampiric2-4вампиризм атаками и заклинаниями
Timeless4-5усиление дебаффов и урона от способностей
Titanic4-5базовый урон и сопротивление к эффектам
Crude4-5сопротивление замедлению и базовое время атаки (но снижение интеллекта)
Boundless5дальность атаки (в ближнем и дальнем бою) и дальность применения скиллов
Evolved5бонус к основному атрибуту (меньше для универсалов)
Feverish5снижение перезарядки способностей (но увеличение затрат маны на них)
Wise5бонус к опыту в минуту
Audacious5скорость атаки и магический урон (но повышение входящего урона)
Fleetfooted5скорость передвижения (не сочетается с эффектом ботинок)

Для разных героев, итембилдов и игровых ситуаций могут подойти разные чары — поэтому советуем выбирать те характеристики, которые вы считаете наиболее приоритетным в данной ситуации.

По сути, это всё. Звучит просто, но мы получили тысячи комбинаций для уникальных предметов, которые за счёт значительных бонусов могут оказать значительное влияние на геймплей. Насколько сильное — покажет только опыт.

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