Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи

Утром 19 февраля в Dota 2 вышел глобальный патч 7.38, ставший самым масштабным за последние два года. Помимо изменений карты, апдейт привнёс в игру новую механику крафта нейтральных предметов.
Теперь ваш персонаж станет более гибким в плане сборки: выбрав один из случайных айтемов, его можно усилить нужными характеристиками и бонусами. Как работает новая функция — разберём поэтапно в этом тексте.
Как получить нейтральный предмет
Раньше «нейтралки» случайным образом выпадали при фарме лесных лагерей. Теперь для дополнительного предмета требуется особый ресурс — безумруд, или же Madstone.
Безумруды дают с пятой минуты за зачистку нейтральных крипов. За обычный лагерь — два, за лагерь Древних — три, а ещё один из безумрудов «Дота» отдаст случайному союзнику. Обмен ресурса на предметы происходит так:
- первый разряд — 5 безумрудов с 5.00;
- второй разряд — 10 безумрудов с 15.00;
- третий разряд — 10 безумрудов с 25.00;
- четвёртый разряд — 10 безумрудов с 35.00;
- пятый разряд — 10 безумрудов с 60.00.
Таким образом, для получения первой «нейтралки» нужно забрать три обычных кемпа (или два: один обычный + один с Древними), а далее — по пять. Либо же придётся ждать помощи от союзников, если ваш персонаж плохо подходит для фарма в лесу.
Фото: Valve
Крафт «нейтралок» — предметы и чары
Следить за количеством безумрудов можно справа на панели героя (над слотом для нейтрального предмета). Как только вы наберёте нужное количество ресурсов, там загорится значок — можно будет создать подходящую шмотку.
Нужно выбрать два параметра: один из предложенных предметов и один способ зачаровать его. Что вы предпочтёте, зависит только от ваших предпочтений и ситуации в матче.
Чтобы скрафтить «нейтралку», нужно выбрать предмет, а затем чары для него
Фото: Valve
Все нейтральные предметы в Dota 2
Элемент случайности при этом остаётся: игра предлагает вам три случайных из шести или восьми. Вы также можете оставить себе предмет прошлого уровня, но с новым зачарованием.
Большинство «нейтралок» в пуле хорошо знакомы игрокам, хотя есть и новые (выделены курсивом):
- первый разряд: Occult Bracelet, Orb of Destruction, Pig Pole, Ripper’s Lash, Spark of Courage, Trusty Shovel, Mana Draught, Pollywog Charm;
- второй разряд: Brigand’s Blade, Essence Ring, Gossamer Cape, Iron Talon, Tumbler’s Toy, Searing Signet;
- третий разряд: Nemesis Curse, Ninja Gear, Whisper of the Dread, Gale Guard, Serrated Shiv, Gunpowder Gauntlet;
- четвёртый разряд: Mind Breaker, Ogre Seal Totem, Ceremonial Robe, Crippling Crossbow, Magnifying Monocle, Pyrrhic Cloak;
- пятый разряд: Fallen Sky, Magic Lamp, Minotaur Horn, Pirate Hat, Spider Legs, Stygian Desolator, Book of Dead, Unrelenting Eye.
Теперь при выборе предмета стоит обращать больше внимания на его способности, а не на характеристики — нужные пассивные бонусы к «цифрам» можно добрать при зачаровании.
В этом же меню можно посмотреть, какие «нейтралки» скрафтили ваши союзники («Открыть прогресс команды»)
Фото: Valve
Все чары нейтральных предметов в Dota 2
В патче 7.38 есть 18 разных способов зачаровать нейтральный предмет — чем больше разряд айтема, тем больше бонусы от вариантов ниже. Всего игра предлагает четыре идеи для чар из списка ниже.
|Чары
|Уровни
|Бонусы
|Alert
|1-4
|скорость атаки и ночной обзор
|Mystical
|1-4
|здоровье и скорость его регенерации
|Brawny
|1-4
|регенерация маны и сопротивление магии
|Tough
|1-4
|урон и броня
|Quickened
|1-4
|скорость передвижения и мана
|Vast
|2-3
|дальность атаки (и в ближнем, и в дальнем бою)
|Greedy
|2-3
|золото в минуту и мана (но штраф к урону)
|Keen-eyed
|2-3
|дальность применения и регенерация маны (но снижение запаса маны)
|Vampiric
|2-4
|вампиризм атаками и заклинаниями
|Timeless
|4-5
|усиление дебаффов и урона от способностей
|Titanic
|4-5
|базовый урон и сопротивление к эффектам
|Crude
|4-5
|сопротивление замедлению и базовое время атаки (но снижение интеллекта)
|Boundless
|5
|дальность атаки (в ближнем и дальнем бою) и дальность применения скиллов
|Evolved
|5
|бонус к основному атрибуту (меньше для универсалов)
|Feverish
|5
|снижение перезарядки способностей (но увеличение затрат маны на них)
|Wise
|5
|бонус к опыту в минуту
|Audacious
|5
|скорость атаки и магический урон (но повышение входящего урона)
|Fleetfooted
|5
|скорость передвижения (не сочетается с эффектом ботинок)
Для разных героев, итембилдов и игровых ситуаций могут подойти разные чары — поэтому советуем выбирать те характеристики, которые вы считаете наиболее приоритетным в данной ситуации.
По сути, это всё. Звучит просто, но мы получили тысячи комбинаций для уникальных предметов, которые за счёт значительных бонусов могут оказать значительное влияние на геймплей. Насколько сильное — покажет только опыт.