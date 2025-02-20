Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи

Утром 19 февраля в Dota 2 вышел глобальный патч 7.38, ставший самым масштабным за последние два года. Помимо изменений карты, апдейт привнёс в игру новую механику крафта нейтральных предметов.

Теперь ваш персонаж станет более гибким в плане сборки: выбрав один из случайных айтемов, его можно усилить нужными характеристиками и бонусами. Как работает новая функция — разберём поэтапно в этом тексте.

Как получить нейтральный предмет

Раньше «нейтралки» случайным образом выпадали при фарме лесных лагерей. Теперь для дополнительного предмета требуется особый ресурс — безумруд, или же Madstone.

Безумруды дают с пятой минуты за зачистку нейтральных крипов. За обычный лагерь — два, за лагерь Древних — три, а ещё один из безумрудов «Дота» отдаст случайному союзнику. Обмен ресурса на предметы происходит так:

первый разряд — 5 безумрудов с 5.00;

второй разряд — 10 безумрудов с 15.00;

третий разряд — 10 безумрудов с 25.00;

четвёртый разряд — 10 безумрудов с 35.00;

пятый разряд — 10 безумрудов с 60.00.

Таким образом, для получения первой «нейтралки» нужно забрать три обычных кемпа (или два: один обычный + один с Древними), а далее — по пять. Либо же придётся ждать помощи от союзников, если ваш персонаж плохо подходит для фарма в лесу.

Безумруды добавляются, когда в лагере не остаётся крипов (при том что ранее они там были). Можно заранее оставить в кемпе недобитых крипов или только одного, добив всех после нужного таймера — ресурс вы получите. Однако за дабл-стак дадут столько же, сколько за один.

Фото: Valve

Крафт «нейтралок» — предметы и чары

Следить за количеством безумрудов можно справа на панели героя (над слотом для нейтрального предмета). Как только вы наберёте нужное количество ресурсов, там загорится значок — можно будет создать подходящую шмотку.

Нужно выбрать два параметра: один из предложенных предметов и один способ зачаровать его. Что вы предпочтёте, зависит только от ваших предпочтений и ситуации в матче.

Чтобы скрафтить «нейтралку», нужно выбрать предмет, а затем чары для него Фото: Valve

Все нейтральные предметы в Dota 2

Элемент случайности при этом остаётся: игра предлагает вам три случайных из шести или восьми. Вы также можете оставить себе предмет прошлого уровня, но с новым зачарованием.

Большинство «нейтралок» в пуле хорошо знакомы игрокам, хотя есть и новые (выделены курсивом):

первый разряд : Occult Bracelet, Orb of Destruction, Pig Pole, Ripper’s Lash, Spark of Courage, Trusty Shovel, Mana Draught, Pollywog Charm ;

: Occult Bracelet, Orb of Destruction, Pig Pole, Ripper’s Lash, Spark of Courage, Trusty Shovel, ; второй разряд : Brigand’s Blade, Essence Ring, Gossamer Cape, Iron Talon, Tumbler’s Toy, Searing Signet ;

: Brigand’s Blade, Essence Ring, Gossamer Cape, Iron Talon, Tumbler’s Toy, ; третий разряд : Nemesis Curse, Ninja Gear, Whisper of the Dread, Gale Guard, Serrated Shiv, Gunpowder Gauntlet ;

: Nemesis Curse, Ninja Gear, Whisper of the Dread, ; четвёртый разряд : Mind Breaker, Ogre Seal Totem, Ceremonial Robe, Crippling Crossbow, Magnifying Monocle, Pyrrhic Cloak ;

: Mind Breaker, Ogre Seal Totem, Ceremonial Robe, ; пятый разряд: Fallen Sky, Magic Lamp, Minotaur Horn, Pirate Hat, Spider Legs, Stygian Desolator, Book of Dead, Unrelenting Eye.

Теперь при выборе предмета стоит обращать больше внимания на его способности, а не на характеристики — нужные пассивные бонусы к «цифрам» можно добрать при зачаровании.

В этом же меню можно посмотреть, какие «нейтралки» скрафтили ваши союзники («Открыть прогресс команды») Фото: Valve

Все чары нейтральных предметов в Dota 2

В патче 7.38 есть 18 разных способов зачаровать нейтральный предмет — чем больше разряд айтема, тем больше бонусы от вариантов ниже. Всего игра предлагает четыре идеи для чар из списка ниже.

Чары Уровни Бонусы Alert 1-4 скорость атаки и ночной обзор Mystical 1-4 здоровье и скорость его регенерации Brawny 1-4 регенерация маны и сопротивление магии Tough 1-4 урон и броня Quickened 1-4 скорость передвижения и мана Vast 2-3 дальность атаки (и в ближнем, и в дальнем бою) Greedy 2-3 золото в минуту и мана (но штраф к урону) Keen-eyed 2-3 дальность применения и регенерация маны (но снижение запаса маны) Vampiric 2-4 вампиризм атаками и заклинаниями Timeless 4-5 усиление дебаффов и урона от способностей Titanic 4-5 базовый урон и сопротивление к эффектам Crude 4-5 сопротивление замедлению и базовое время атаки (но снижение интеллекта) Boundless 5 дальность атаки (в ближнем и дальнем бою) и дальность применения скиллов Evolved 5 бонус к основному атрибуту (меньше для универсалов) Feverish 5 снижение перезарядки способностей (но увеличение затрат маны на них) Wise 5 бонус к опыту в минуту Audacious 5 скорость атаки и магический урон (но повышение входящего урона) Fleetfooted 5 скорость передвижения (не сочетается с эффектом ботинок)

Для разных героев, итембилдов и игровых ситуаций могут подойти разные чары — поэтому советуем выбирать те характеристики, которые вы считаете наиболее приоритетным в данной ситуации.

По сути, это всё. Звучит просто, но мы получили тысячи комбинаций для уникальных предметов, которые за счёт значительных бонусов могут оказать значительное влияние на геймплей. Насколько сильное — покажет только опыт.