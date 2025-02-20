Все главные особенности iPhone 16e

Apple наконец-то представила новое поколение iPhone SE — вместе с этим произошёл ребрендинг бюджетных «Айфонов», которые теперь привязали к линейке основных смартфонов компании. Вместо iPhone SE 4 — iPhone 16e.
В этой статье мы расскажем о главных особенностях нового смартфона.
- Топовое железо за скромные (для Apple) деньги
- Первый модемный чип Apple в iPhone 16e
- Большая автономность iPhone 16e
- Два цвета iPhone 16e
- Дата выхода iPhone 16e
- Все особенности iPhone 16e
- Презентация iPhone 16e
Топовое железо за скромные (для Apple) деньги
iPhone 16e может похвастаться удивительно мощным железом.
- Процессор A18 из iPhone 16 (но с четырьмя видеоядрами вместо пяти);
- 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532х1170, но только с 60 герцами;
- FaceID вместо TouchID, без кнопки Home, зато с кнопкой «Действие» (но без кнопки «Камера»);
- USB-C вместо Lightning;
- одна задняя камера, зато 48-мегапиксельная;
- поддержка Apple Intelligence.
Стоимость при этом скромная по масштабам Apple — за модель со 128 ГБ памяти просят «всего» $ 599. Скорее всего, на маркетплейсах цена через пару месяцев после выхода может составить 45-50 тысяч рублей.
iPhone 16e
Фото: Apple
Первый модемный чип Apple в iPhone 16e
В iPhone 16e дебютирует первый сотовый чип Apple под названием C1. Это разработка компании впервые появится именно в бюджетной новинке. Другие устройства Apple используют решение Qualcomm. Ждём появления С1 осенью в iPhone 17 и других устройствах корпорации.
C1 поддерживает все типы связи, включая новомодный 5G.
C1
Фото: Apple
Большая автономность iPhone 16e
Apple заявляет, что iPhone 16e за счёт умной оптимизации и современного железа, включая модем связи С1, сможет предложить бо́льшую работу аккумулятора, чем iPhone 16 — до четырёх дополнительных часов.
Обещают 26 часов непрерывного просмотра видео.
iPhone 16e
Фото: Apple
Два цвета iPhone 16e
Смартфон выпустят только в двух цветах — чёрном и белом. Никаких красочных и ярких решений, только два базовых решения. Версий с объёмом памяти три — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
iPhone 16e
Фото: Apple
Дата выхода iPhone 16e
Продажи iPhone 16e по миру стартуют 28 февраля. В России официального старта продаж не будет, однако российские магазины обычно начинают продажи приблизительно в один момент с остальным миром.
Все особенности iPhone 16e
Все особенности iPhone 16e
Фото: Apple
Презентация iPhone 16e
Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.