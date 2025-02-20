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Айфон 16е: особенности, нововведения, дата выхода, когда выйдет, доступность в России

Все главные особенности iPhone 16e
Михаил Шевкун
Айфон 16е: особенности
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Продажи нового смартфона Apple стартуют уже через неделю.

Apple наконец-то представила новое поколение iPhone SE — вместе с этим произошёл ребрендинг бюджетных «Айфонов», которые теперь привязали к линейке основных смартфонов компании. Вместо iPhone SE 4 — iPhone 16e.

В этой статье мы расскажем о главных особенностях нового смартфона.

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Топовое железо за скромные (для Apple) деньги

iPhone 16e может похвастаться удивительно мощным железом.

  • Процессор A18 из iPhone 16 (но с четырьмя видеоядрами вместо пяти);
  • 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532х1170, но только с 60 герцами;
  • FaceID вместо TouchID, без кнопки Home, зато с кнопкой «Действие» (но без кнопки «Камера»);
  • USB-C вместо Lightning;
  • одна задняя камера, зато 48-мегапиксельная;
  • поддержка Apple Intelligence.

Стоимость при этом скромная по масштабам Apple — за модель со 128 ГБ памяти просят «всего» $ 599. Скорее всего, на маркетплейсах цена через пару месяцев после выхода может составить 45-50 тысяч рублей.

iPhone 16e

iPhone 16e

Фото: Apple

Первый модемный чип Apple в iPhone 16e

В iPhone 16e дебютирует первый сотовый чип Apple под названием C1. Это разработка компании впервые появится именно в бюджетной новинке. Другие устройства Apple используют решение Qualcomm. Ждём появления С1 осенью в iPhone 17 и других устройствах корпорации.

C1 поддерживает все типы связи, включая новомодный 5G.

C1

C1

Фото: Apple

Большая автономность iPhone 16e

Apple заявляет, что iPhone 16e за счёт умной оптимизации и современного железа, включая модем связи С1, сможет предложить бо́льшую работу аккумулятора, чем iPhone 16 — до четырёх дополнительных часов.

Обещают 26 часов непрерывного просмотра видео.

iPhone 16e

iPhone 16e

Фото: Apple

Два цвета iPhone 16e

Смартфон выпустят только в двух цветах — чёрном и белом. Никаких красочных и ярких решений, только два базовых решения. Версий с объёмом памяти три — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

iPhone 16e

iPhone 16e

Фото: Apple

Дата выхода iPhone 16e

Продажи iPhone 16e по миру стартуют 28 февраля. В России официального старта продаж не будет, однако российские магазины обычно начинают продажи приблизительно в один момент с остальным миром.

Все особенности iPhone 16e

Все особенности iPhone 16e

Все особенности iPhone 16e

Фото: Apple

Презентация iPhone 16e

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

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