Все главные особенности iPhone 16e

Apple наконец-то представила новое поколение iPhone SE — вместе с этим произошёл ребрендинг бюджетных «Айфонов», которые теперь привязали к линейке основных смартфонов компании. Вместо iPhone SE 4 — iPhone 16e.

В этой статье мы расскажем о главных особенностях нового смартфона.

Топовое железо за скромные (для Apple) деньги

iPhone 16e может похвастаться удивительно мощным железом.

Процессор A18 из iPhone 16 (но с четырьмя видеоядрами вместо пяти);

6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532х1170, но только с 60 герцами;

FaceID вместо TouchID, без кнопки Home, зато с кнопкой «Действие» (но без кнопки «Камера»);

USB-C вместо Lightning;

одна задняя камера, зато 48-мегапиксельная;

поддержка Apple Intelligence.

Стоимость при этом скромная по масштабам Apple — за модель со 128 ГБ памяти просят «всего» $ 599. Скорее всего, на маркетплейсах цена через пару месяцев после выхода может составить 45-50 тысяч рублей .

iPhone 16e Фото: Apple

Первый модемный чип Apple в iPhone 16e

В iPhone 16e дебютирует первый сотовый чип Apple под названием C1. Это разработка компании впервые появится именно в бюджетной новинке. Другие устройства Apple используют решение Qualcomm. Ждём появления С1 осенью в iPhone 17 и других устройствах корпорации.

C1 поддерживает все типы связи, включая новомодный 5G.

C1 Фото: Apple

Большая автономность iPhone 16e

Apple заявляет, что iPhone 16e за счёт умной оптимизации и современного железа, включая модем связи С1, сможет предложить бо́льшую работу аккумулятора, чем iPhone 16 — до четырёх дополнительных часов .

Обещают 26 часов непрерывного просмотра видео.

iPhone 16e Фото: Apple

Два цвета iPhone 16e

Смартфон выпустят только в двух цветах — чёрном и белом. Никаких красочных и ярких решений, только два базовых решения. Версий с объёмом памяти три — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

iPhone 16e Фото: Apple

Дата выхода iPhone 16e

Продажи iPhone 16e по миру стартуют 28 февраля. В России официального старта продаж не будет, однако российские магазины обычно начинают продажи приблизительно в один момент с остальным миром.

Все особенности iPhone 16e

Все особенности iPhone 16e Фото: Apple

Презентация iPhone 16e

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.