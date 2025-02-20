Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым

В нашем кинематографе нет жанра популярнее криминальной драмы. Для людей, переживших 1990-е, нет ничего ближе, чем осмысление эпохи с несправедливостью, беззаконием и бесконечными разборками. Вот почему старые проекты уровня «Бригады» и «Бумера» становились классикой, а новые вроде «Лихих» и «Детей перемен» собрали армию фанатов.

«Кончится лето» — новое высказывание на, казалось бы, избитую тему. Не про 1990-е, но про реальность, которая в отдалённых от столицы местах не так уж изменилась. Высказывание настолько сильное, что «Кончится лето» впору назвать новой классикой.

«Кончится лето»: главное о фильме

Название: «Кончится лето».

Режиссёры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев.

Актёры: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов и другие.

Дата выхода: 27 февраля 2025 года.

Жанр: драма, триллер.

Страна: Россия.

«Кончится лето»: где смотреть?

27 февраля фильм выйдет в кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать в апреле-мае. Вероятно, в онлайн-кинотеатре Kion.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Мрак, отчаяние и важный жизненный урок

Наши дни. Молодой парень Кеша выходит из тюрьмы и возвращается в родной посёлок. У него старый отец и 17-летний брат, который мечтает о поступлении в новосибирский институт. Кеша намерен обо всех позаботиться, заработать денег, обеспечить учёбу на платном отделении. Поэтому устраивается на золотодобывающий завод, где на преступников смотрят косо.

Естественно, трудовые будни заканчиваются несправедливостью и безденежьем. Как теперь помочь брату? Как обеспечить отцу нормальную старость? Кажется, выход лишь один — совершить преступление и обокрасть вора.

Воссоединение братьев Фото: «Вольга»

Возможно, завязка выглядит депрессивной, но на деле она, несмотря на типичные провинциальные проблемы, довольно светлая. Жизнь нелёгкая, однако у Кеши есть брат, друзья и прямые руки. Приличный набор, чтобы отыскать в жизни смысл и какую-то радость.

Увы, герой так замыкается в тёмных мыслях, что выбирает худший вариант из всех. Он всего на шаг сворачивает с пути и попадает в беду. Вместо того чтобы смириться с ошибкой и по-настоящему всё исправить, он продолжает бежать во тьму и тянет туда же брата. Вскоре герои находят себя в болоте, из которого уже не выбраться.

Они пройдут сквозь огонь и воду Фото: «Вольга»

«Кончится лето» сильно отличается от условных «Бумера» и «Бригады», где криминальные авантюры тоже заканчивались плохо. Там герои проворачивали дела серьёзнее: угоняли машины, сколачивали группировки. С такими трудно себя ассоциировать.

Тем временем Кеша кажется обычным мужиком с абсолютно понятными проблемами. За него очень просто переживать — правда, только в начале. Допустив ошибку, он упорно пытается всё разрулить и даёт невыполнимые обещания. В итоге так запутывается, что превращается в чудовище, которое уже не оправдать.

Такая трансформация — пожалуй, главное достоинство фильма. Поначалу Кеша вписывается в рамки типичного амплуа Юры Борисова, то есть хорошего, но не самого культурного и образованного парня. От очередного образа, столь похожего на Женю из «Эпидемии» или Игоря из «Аноры», становится дурно. Однако уже к середине хронометража от штампа не остаётся и следа.

К финалу местный Борисов — это жуткое пламя, сжигающее всё, к чему приближается. Так принятие героя сменяется тотальным отторжением, практически ненавистью. Раз режиссёр вызывает такие эмоции по отношению к нашему слоняре, значит, история безоговорочно удалась.

Здесь персонаж Борисова ещё не натворил дел Фото: «Вольга»

Главная звезда фильма обозначена, но и остальные актёры не отстают. Макар Хлебников отменно показывает разочарование в самом близком человеке. Дмитрий Поднозов в нужный момент выдаёт такую феерию, что волосы дыбом встают. Персонаж Александра Мосина должен бы считаться злодеем, однако он сам как умеет выпутывается из передряги. Все предельно убедительны, вопросы есть разве что к поджигателям дома.

Ещё одна сильная сторона — визуал. Герои промчатся по всему Дальнему Востоку, посмотрят на завораживающее якутское небо, проплывут по размашистым рекам, на которые даже смотреть холодно. Снято всё убийственно красиво. Другого от Максима Арбугаева и Владимира Мункуева не ждёшь: в портфолио якутских режиссёров уже достаточно работ с изумительной картинкой.

Макар Хлебников тоже хорош Фото: «Вольга»

«Кончится лето»: стоит ли смотреть?

Вероятно, «Кончится лето» не соберёт феноменальную кассу, но неизбежно станет народным хитом. Потому что романтизацию преступности душит изящнее «Бумера». Потому что тему преступления и наказания разбирает не хуже Достоевского. Потому что нравственное падение показывает так, что кровь в жилах стынет. Такое кино точно стоит смотреть и поддерживать.

Оценка «Кончится лето» — 9 из 10

Понравилось

Блестящая игра Юры Борисова и остального каста.

Ошеломительная история.

С визуалом всё отлично.

Не понравилось