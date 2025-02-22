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Как соединить волосы в Роблоксе: пошаговая инструкция

Как соединить волосы в Roblox
Кирилл Примаков
Как соединить волосы в «Роблоксе»: инструкция
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Пошаговая инструкция для нуждающихся.

В Roblox разработчики добавили уникальную функцию, с помощью которой пользователи могут создать стильную причёску через соединение имеющихся в инвентаре моделей волос. Сделать это можно всего лишь за несколько кликов. В этом гайде мы подробно расскажем, как соединить волосы в «Роблоксе».

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Как соединить волосы в Roblox

Для выполнения этого действия воспользуйтесь короткой пошаговой инструкцией:

  1. Пройдите авторизацию на сайте Roblox и откройте раздел Avatar («Аватар»).
  2. Наведите мышку на пункт Head & Body («Голова и тело») и щёлкните на Hair («Волосы»).
  3. Активируйте любую базовую причёску.
  4. Щёлкните правой кнопкой мыши на понравившийся второй тип волос и нажмите на пункт «Копировать адрес ссылки».
  5. Активируйте кнопку Advanced («Продвинутые настройки»).
  6. Вставьте скопированную ссылку в свободный пункт Assed ID.
  7. Два раза подтвердите сохранение действий с помощью кнопки Save («Сохранить»).

Наслаждайтесь новой уникальной причёской.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

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