Как соединить волосы в Roblox
Пошаговая инструкция для нуждающихся.
В Roblox разработчики добавили уникальную функцию, с помощью которой пользователи могут создать стильную причёску через соединение имеющихся в инвентаре моделей волос. Сделать это можно всего лишь за несколько кликов. В этом гайде мы подробно расскажем, как соединить волосы в «Роблоксе».
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Как соединить волосы в Roblox
Для выполнения этого действия воспользуйтесь короткой пошаговой инструкцией:
- Пройдите авторизацию на сайте Roblox и откройте раздел Avatar («Аватар»).
- Наведите мышку на пункт Head & Body («Голова и тело») и щёлкните на Hair («Волосы»).
- Активируйте любую базовую причёску.
- Щёлкните правой кнопкой мыши на понравившийся второй тип волос и нажмите на пункт «Копировать адрес ссылки».
- Активируйте кнопку Advanced («Продвинутые настройки»).
- Вставьте скопированную ссылку в свободный пункт Assed ID.
- Два раза подтвердите сохранение действий с помощью кнопки Save («Сохранить»).
Наслаждайтесь новой уникальной причёской.
Roblox
Фото: Roblox
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