В Roblox разработчики добавили уникальную функцию, с помощью которой пользователи могут создать стильную причёску через соединение имеющихся в инвентаре моделей волос. Сделать это можно всего лишь за несколько кликов. В этом гайде мы подробно расскажем, как соединить волосы в «Роблоксе».

Как соединить волосы в Roblox

Для выполнения этого действия воспользуйтесь короткой пошаговой инструкцией:

Пройдите авторизацию на сайте Roblox и откройте раздел Avatar («Аватар»). Наведите мышку на пункт Head & Body («Голова и тело») и щёлкните на Hair («Волосы»). Активируйте любую базовую причёску. Щёлкните правой кнопкой мыши на понравившийся второй тип волос и нажмите на пункт «Копировать адрес ссылки». Активируйте кнопку Advanced («Продвинутые настройки»). Вставьте скопированную ссылку в свободный пункт Assed ID. Два раза подтвердите сохранение действий с помощью кнопки Save («Сохранить»).

Наслаждайтесь новой уникальной причёской.