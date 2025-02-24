Что случится в «Ведьмаке 4»

В конце 2024 года студия CD Project RED показала первый трейлер четвёртого «Ведьмака», который открывает совершенно новую главу в знаменитой вселенной Анджея Сапковского и запускает уже вторую видеоигровую трилогию.

Легендарный охотников на монстров Геральт теперь «на пенсии», а место центрального протагониста заняла повзрослевшая Цири. Подобная смена парадигмы не только открывает новые возможности, но и вызывает ряд вопросов — к примеру, о сюжете, который авторы могут рассказать в игре.

Что уже известно о «Ведьмаке 4»

Авторы нового «Ведьмака» вежливо уходят от ответов на вопросы о сюжете четвёртой игры, стараясь рассказывать про другие элементы грядущей новинки. Впрочем, кое-какие детали уже можно почерпнуть из их слов и дебютного трейлера.

Первое — сам Геральт появится в игре , причём об этом заявили официально, пусть и не раскрыли дополнительных деталей. Но вряд ли Белый волк будет принимать большое участие в сюжете, поскольку его история, по сути, подошла к финалу в «Ведьмаке 3: Кровь и вино». Некоторые предполагают, что герой станет эдаким боссом в ветке карточного «Гвинта», который в каком-то виде тоже вернётся в новой части франшизы.

Подобное развитие событий вполне возможно, хотя разработчики вряд ли ограничатся таким камео — слишком уж сильно игроки любят героя. В теории Цири посетит поместье Корво Бьянко , где теперь живёт герой. Она может обратиться к Геральту за советом по какой-то сложной ситуации или важному решению. Однако большой вопрос, чему конкретно будет посвящена сага Цири.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt

Судя по первому ролику, героиня полностью приняла путь Ведьмака , пережив в том числе соответствующие испытания. Трейлер намекает на то, что основная история отталкивается от финала третьей части, где Геральт подарил Цири меч (который как раз появляется в ролике), а она сама стала охотником на монстров. При этом авторы каким-то образом собираются учитывать и другие исходы Дикой охоты.

В четвёртой части разработчики пообещали решить проблему слишком мощных способностей Цири, которая умеет путешествовать между мирами и использовать магию на полную катушку (а не просто ведьмачьи знаки). Авторы мельком упомянули, что между третьей и четвёртой играми произошло некое связанное с мифологией событие, которое повлияло на её умения — вероятно, этой теме частично будет посвящена история.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt

Возможно, в своих путешествиях между мирами Цири наткнулась на сущность, которая смогла отобрать часть её сил (уровня Дикой охоты или Гюнтера О'Дима). Другая теория заключается в том, что на текущее положение сил героини могли повлиять последствия ведьмачьих испытаний.

Кроме того, в дело могли вмешаться чародеи. Не исключено, что создатели могут пойти более масштабным путём, устроив вселенной новое Сопряжение Сфер или что-то подобное. Так или иначе, но этой темы наверняка коснутся в игре — или в последующих частях, ведь разработчики нацелены на создание новой трилогии.

Действие дебютного трейлера, где Цири пытается остановить жертвоприношение юной девушки в деревне Броды, разворачивается на Севере. Конкретное местоположение локации не раскрывают, но она наверняка может быть где-то в Северных Королевствах.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt

Чего можно ожидать от «Ведьмака 4»

Как ни странно, но легче всего выстроить теории на основе именно географического пункта — список Северных Королевств довольно широк, и у авторов будет большая свобода в выборе мест, которые может посетить Цири.

К примеру, она может заглянуть в Реданию или Темерию , посетить которую хотел ведущий нарративный дизайнер новой игры Филипп Уэбер. Он также упомянул о своём желании заглянуть в столицу царства — Вызиму , которая появлялась в книгах о Геральте и была центральной локацией первой игры 2007 года. Интересно, что сейчас как раз в разработке находится и ремейк «Ведьмака», где внешний вид Вызимы наверняка будут обновлять.

При этом в Темерии полно и других городов с крепостями, которые тоже может посетить Цири. К тому же именно этому королевству принадлежит остров Таннед, где расположена школа чародеек Аретуза. Возможность изучить её (или её руины), приняв участие в местных интригах, выглядит довольно многообещающе.

Если авторы будут верны своим обещаниям не отказываться от наследия прошлых историй вселенной, то в путешествие Цири можно включить и другие знакомые места, которым ранее уделяли меньше времени. К примеру, Лирию и Ривию . Собственно, посещение последнего города может иметь большое символическое значение, ведь он напрямую связан с историей Геральта .

Геральт в «Ведьмаке 3» Фото: CD Projekt

Не менее значимым может стать и посещение Цинтры — королевства, которое напрямую связано уже с биографией самой Цири. Скажем, у героини появится возможность узнать ещё больше деталей о жизни своей легендарной бабушки Калантэ, Львицы из Цинтры (по документам и рассказам людей).

Среди других потенциальных регионов игры можно назвать Ковир, который располагается у Драконьих гор. Кроме того, рядом с Ковиром ещё находится Повисс, и он тоже может сыграть роль в сюжете. Сами разработчики говорили, что в игре появятся и новые регионы с монстрами — некоторые фанаты как раз предположили, что речь идёт о Дальнем Севере, чьи территории расположились за пределами Ковира и Повисса. На этих землях, к примеру, можно встретить Драконов. Ковир, кстати, упоминают в финале третьего «Ведьмака», где Цири становится охотницей за монстрами.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt

О чём будет сюжет «Ведьмака 4»

Главную сложность в вопросах теорий представляет основная история, так как другие детали предугадать не так сложно. Наверняка на пути Цири встретятся всевозможные монстры, квесты со сложными моральными выборами и тому подобные задачи. Но вот в чём будет цель героини?

Ответа на этот вопрос нет, однако это не мешает игрокам накидывать идеи. Некоторые предполагают, что Цири отправится на поиски загадочной школы Рыси , медальон которой показывали в первом промо грядущей новинки. Возможно, героиня будет пытаться заняться восстановлением ведьмачьих знаний, которые были утрачены после атак людей на ведьмаков и их крепости в прошлом.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt

Вероятно, в истории продолжат тему снижения спроса на ведьмаков на фоне постепенного уничтожения монстров. С другой стороны, ничто не мешает авторам развернуться на 180 градусов и создать ещё один катаклизм (второе Сопряжение Сфер), который как раз повысит спрос на охотников за монстрами (и подарит возможность включить в сюжет новых чудовищ). Но так или иначе история наверняка коснётся вопроса того, как Цири будет вести себя в меняющемся жестоком мире.

«Ведьмак 4» не имеет официальной даты выхода, но активно выдвигаются предположения о выходе игры уже в 2026 году, хотя сама CD Projekt в своих квартальных отчётах намекает на релиз в 2027 году.