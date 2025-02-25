Во что поиграть вдвоём: Big Helmet Heroes

Во что поиграть со второй половинкой, родственниками или друзьями — это удивительно нетривиальный вопрос. Хоть сейчас и выходит масса совершенно разных игр, но найти достойные для совместного времяпрепровождения далеко не так легко.

Для подсвечивания действительно неплохих развлечений на компанию мы и запускаем эту небольшую рубрику — и начнём её как раз со свежего релиза Big Helmet Heroes. Игры про средневековых рыцарей, у которых, как намекает название, очень уж большие шлемы.

Big Helmet Heroes: главное про игру

Название: Big Helmet Heroes.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch.

Разработчик: Exalted Studio.

Издатель: Dear Villagers.

Дата выхода: 6 февраля 2025 года.

Жанр: экшен.

Перевод: русский текст.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Dear Villagers.

О чём Big Helmet Heroes

Новинка представляет из себя экшен, где вам в одиночку или с одним напарником предстоит отправиться в приключение длиною в два десятка уровней, где главная задача — лупасить подряд всех, кто попытается встать на вашем пути. Вокруг этого строится вся игра, хотя иногда разработчики пытаются привнести в неё разнообразие — например, отправив вас в небольшой лабиринт с ловушками и врагами.

Под управлением каждого оказывается один герой с какой-нибудь особенностью — всего их почти 30. Помимо уникальных ударов и оружия, каждый имеет собственную масштабную способность, которая поможет побыстрее избавиться от всех противников вокруг.

Big Helmet Heroes Фото: Dead Villagers

На этой простой механике и держится вся игра — вы проходите линейные уровни, уничтожаете толпы врагов, иногда берёте плохо лежащие на уровне предметы в качестве оружия (тут и швабра, и лазерные пушки) и, если особенно внимательно следите за окружением, можете найти небольшие секреты, включая новых персонажей. Чем больше найдёте, тем больше будет выбор.

Иногда уровни могут удивить, но в целом они кажутся скорее просто красивой декорацией, не предоставляя достаточно уникальных событий — большинство можно назвать просто фоном, хотя с учётом разнообразия пейзажей можно было реализовать немало уникальных ситуаций, тем самым сделав геймплей интереснее.

К недочётам также можно отнести слишком уж простые сражения — да, есть комбинации приёмов, но их совсем немного, да и даже их использовать не требуется: справиться с любой угрозой без проблем можно простым «затыкиванием». Игре очень не хватает элементарно более разнообразного контента — это касается и героев. Да, номинально их почти 30, однако подавляющее большинство из них очень уж похожи друг на друга, просто делятся на несколько архитипов — действительно уникальных персонажей, наверное, штук пять.

Один из тех самых лабиринтов Фото: Dead Villagers

Да и вспомогательное оружие, особенно стрелковое, кажется неудачным, поскольку можно случайно (и многократно) попадать по своему напарнику. Нельзя сказать, что это хоть как-то усложняет прохождение, скорее просто раздражает. Как и камера, которая иногда просто теряет героев и врагов из виду.

Стоит ли играть в Big Helmet Heroes

Назвать Big Helmet Heroes хорошей или выдающейся нельзя — опытным игрокам она покажется скучной и однотипной ещё до прохождения первых уровней, однако новинка себя отлично проявляет именно в кооперативном прохождении с человеком, который только начинает знакомиться с играми.

Big Helmet Heroes хорошо себя зарекомендует именно в таком формате, поскольку она не заставит переживать второго игрока, зато позволит хорошо запомнить, как вообще держать геймпад, какие кнопки за что отвечают (действий тут не так много), и не станет напрягать какой-либо прокачкой. При этом сама игра выглядит сочно и ярко, только больше привлекая внимание людей со стороны.

Big Helmet Heroes Фото: Dead Villagers

В индустрии удивительно мало приятных игр для прохождения вдвоём за одним экраном — и хоть Big Helmet Heroes не совершает никакой революции, однако она даёт возможность насладиться временем вместе. Выше я описал немало недостатков игры, но подобное сложно назвать важным в играх подобного жанра — вряд ли кто-то ожидал от Big Helmen Heroes игру уровня It Takes Two.

Big Helmet Heroes — приятное развлечение на пару вечеров, когда просто хочется бездумно подубасить противников, разгадать простые загадки и весело провести время с человеком, который только знакомится с видеоиграми. С таким новинка справляется прекрасно.

Понравилось

Красочный и яркий мир игры.

Простое и понятное управление.

Кооперативное прохождение на одном экране.

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