Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?

«Слово пацана» вернуло в российский кинематограф тренд на изучение феномена 90-х. В прошлом году вышли первые сезоны сериалов «Дети перемен» и «Лихие», а теперь стартовал «Аутсорс» с Иваном Янковским. Мы посмотрели три эпизода шоу и готовы рассказать о своих впечатлениях.

«Аутсорс»: информация о сериале

Название: «Аутсорс».

Режиссёр: Душан Глигоров.

Актёры: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие.

Дата выхода: 13 февраля 2025 года.

Жанр: драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

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«Аутсорс»: где смотреть?

«Аутсорс» доступен эксклюзивно в стриминговом сервисе Okko. Новые серии выходят раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Тюремный стартап

Действия сериала разворачиваются в 1996 году, накануне принятия в России моратория на смертную казнь. Сюжет вращается вокруг сотрудников тюрьмы особого назначения, находящейся в забытом богом городке на Камчатке. В учреждение переводят надзирателя Костю Волкова, который постепенно начинает знакомиться с новыми коллегами и здешними порядками.

С первых минут в глаза бросается великолепная работа оператора Батыра Моргачёва. Завораживающие пейзажи жестокой природы Севера, обшарпанные коридоры колонии с тускло горящими лампами, играющие неоном вывески на кабаках, ветхие хрущёвки и напряжённые диалоги героев показаны так, будто взяты с выставки авторского кино. За происходящим на экране следишь с упоением и большим интересом.

Сотрудники тюрьмы обсуждают план своего бизнеса Фото: Okko

90-е — период тотальной бедности и неуверенности в завтрашнем дне. Единственный способ, чтобы достойно обеспечивать свою семью и не жить впроголодь — это заниматься полукриминальными или откровенно преступными делами. Центральные персонажи истории в силу разных обстоятельств также заключили подобную сделку с совестью.

Костя вместе с надзирателями Сашей и Ромой, тюремным врачом Петей и прокурором Андреем создают новый бизнес. За определённую сумму они позволяют родственникам жертв убийц и маньяков лично привести в исполнение высшую меру наказания.

Возвращение к образу Раскольникова

Увлекательнее всего в «Аутсорсе» наблюдать за личными драмами самих героев. Саша собирается жениться, однако из-за произошедшей трагедии с его невестой погружается в пучину сомнений, поскольку уже не уверен, правильно ли он поступает. Андрей — принципиальный чиновник, не берущий взяток, поэтому еле сводит концы с концами со своей мизерной зарплатой, что сильно не устраивает его супругу. Ну а Петя — врач, растрачивающий свой потенциал в тюрьме, помогая и так уже обречённым осуждённым. Единственную отдушину он находит в беспорядочных половых связях, что стремительно рушит его брак.

Петя на рабочем месте Фото: Okko

Единственной тайной пока остаётся сам Костя, образ которого будто перекочевал из недавней адаптации «Преступления и наказания». У меня создалось впечатление, что трансформация героя происходит чересчур быстро: в начале первого эпизода он почти ругается с сослуживцами из-за того, что они отказываются отвести к медику мучающегося от боли арестанта, но уже в конце второго хладнокровно убивает невиновного человека.

При этом у Кости есть молчаливая и покорная жена Нина, которая ведёт себя как жертва систематического домашнего насилия. Видно, что девушка боится своего мужа, однако с чем это связано, авторы пока не говорят. В остальном же персонажи сериала обладают сложным характером и понятной мотивацией для совершения преступлений. А главного героя, надеюсь, успеют лучше раскрыть до финала.

Костя беседует с маньяком Фото: Okko

«Аутсорс»: смотрим дальше?

За три серии режиссёр Душан Глигоров познакомил зрителя с героями и их проблемами, погрузил в череду острых триллерных и драматичных моментов, а также задал нужный темп истории. Ждём выхода оставшихся эпизодов, чтобы узнать, к чему приведёт сотрудников колонии их нелегальный бизнес.

Понравилось

Отменный антураж и атмосфера.

Интересные герои.

Превосходная операторская работа.

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