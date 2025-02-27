Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»

В прошлом году малоизвестный режиссёр Осгуд Перкинс выпустил «Собирателя душ». Это был пробирающий до мурашек хоррор — с гнетущей атмосферой, блестящей игрой Николаса Кейджа и сводящими с ума сценами. Смотреть стоило хотя бы ради монолога в психушке и допроса маньяка.

Тогда Перкинс создал нечто с замахом на высокое искусство. Теперь же он отправил в прокат «Обезьяну», кровавый ужастик, основанный на рассказе Стивена Кинга. Получилось не так атмосферно, зато ультражестоко и весело. Если любите брутальные расправы, посмотреть стоит.

«Обезьяна»: главное о фильме

Название: «Обезьяна» (The Monkey).

Режиссёр: Осгуд Перкинс.

Актёры: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд и другие.

Дата выхода: 27 февраля 2025 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США, Великобритания, Канада.

«Обезьяна»: где смотреть?

25 февраля фильм вышел в ограниченный прокат, 27-го появится во всех наших кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Neon.

Тео Джеймс против обезьяны

Братья-близнецы Хэл и Билл живут с мамой и об отце ничего не знают. Он вроде любил мать, но затем внезапно ушёл в закат. От папаши остались только коробки с вещами. В одной из них братья находят игрушечную обезьяну, немного жуткую и всё равно притягательную. Вот только игрушка не так проста: если завести её и позволить постучать по барабану, кто-нибудь обязательно умрёт. Причём самым жутким образом.

После череды трагедий ребята вроде избавляются от обезьяны, но спустя десятки лет она возвращается. Её не уничтожить, не спрятать и не остановить. Остается лишь надеяться, что макака не тронет ни тебя, ни близких. Естественно, подобные надежды сбываются редко.

Та самая обезьяна Фото: Neon

В «Обезьяне» есть внятный сюжет и якобы неожиданные повороты, но за них фильм не похвалишь. Это прямолинейный хоррор, который не пытается обмануть ожидания. Осгуд Перкинс ставил на креативные и ультражестокие расправы, и их тут в избытке.

К примеру, один из персонажей закутывается в спальник и засыпает на природе. Зря, ведь обезьяну уже завели. Табун лошадей внезапно меняет направление и проносится прямо по незадачливому туристу. Перкинс смакует и процесс, и то, что осталось от тела после топота копыт. Зрелище невыносимо мерзкое.

Что-то подобное в «Обезьяне» происходит постоянно. Головы падают с плеч, тела превращаются в кровавую кашу, конечности летят во все стороны, люди горят, травятся и получают электрические разряды. Иногда погибают поодиночке, иногда – массово. От сцены, где чирлидеры толпой высовываются из окон автобуса и задорно машут руками, до сих пор шок.

Все расправы здорово сняты и умело поставлены. По градусу безумия «Обезьяна» обходит «Ужасающего», «Пятницу 13-е» и большинство других хорроров. Если любите такое, пропускать новинку не стоит.

Герой повидал некоторую фигню Фото: Neon

Проблема в том, что эффектные гибели — основное достоинство фильма. К примеру, на главной роли здесь Тео Джеймс. Он отличный актёр, что доказал «Джентльменами» и «Белым лотосом». В «Обезьяне» Джеймс играет двух персонажей сразу, но оба поверхностны и, будем честны, унылы. Первый нелюдим и силой сценария лишён харизмы, второй не успевает раскрыться, творит глупости и резко меняет мотивацию. Удивительно, но детские версии Хэла и Билла выглядят интереснее.

Пресность главного героя компенсируют второстепенные персонажи. Тут очень яркий Элайджа Вуд («Властелин колец»), очаровательная Татьяна Маслани («Женщина-Халк») и совершенно потрясающий Адам Скотт («Разделение»). Эти ребята дают жару, но хронометража у них мало, так что участие в фильме смахивает на камео.

Жуткая сцена Фото: Neon

«Обезьяна»: стоит ли смотреть?

«Обезьяна» — противоречивый хоррор. Мясо в нём зрелищное, но история банальна. Главный герой скучный, зато залётные звёзды выкладываются на полную.

Новинку можно было назвать проходняком, однако её главная особенность — креативные и совершенно отбитые расправы — поднимают её на ступень выше. Поэтому фанатам жанра стоит сходить в кинотеатр и посмотреть на литры пролитой крови.

Оценка «Обезьяны» — 7 из 10

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Безумные расправы

Яркие второстепенные персонажи.

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