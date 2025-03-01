Восхитительно: стоит ли смотреть третий сезон «Ричера»

За три года «Ричер» заработал статус самого крутого и мужицкого сериала современности. Секрет в самом Ричере, здоровом вояке, который даже амбалу сломает каждую кость и выпутается из любой передряги. Вспомните первый сезон, где герой разносил заключённых. Зрелище было брутальным, эффектным и возводящим Ричера на новую ступень эволюции.

Причём герой не только сильный, но и умный. Он подмечал мельчайшие детали, просчитывал шаги наперёд, ловко вычислял подонков. Почти Шерлок Холмс в обличье Рэмбо. Единственным минусом было то, что за такого детину не получилось переживать. Наша машина смерти неизбежно всех победит, так что зритель боялся только за союзников. Но третий сезон исправляет промах — и вообще кажется эталонным шпионским боевиком.

«Ричер»: главное о сериале

Название: «Ричер» (Reacher).

Режиссёр: Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер.

Актёры: Алан Ричсон, Мария Стэн, Малкольм Гудвин и другие.

Дата выхода: 20 февраля 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: боевик, детектив, криминал.

Страна: США.

«Ричер»: где смотреть третий сезон?

Третий сезон стартовал 20 февраля, уже вышли четыре эпизода. Финал намечен на 27 марта. Сериал доступен на Amazon Prime Video.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

Ричер стал охотником, но добыча очень сильна

Завязка нового сезона неприятно удивляет. Ричер снова занимается личными делами и замечает подозрительного мужчину, который нападает на неизвестного. Естественно, подонок погибает, жертва вздыхает с облегчением. Вот только Ричер по ходу бойни случайно убивает копа и вынужденно прячется у отца спасённого.

После такого начала кто-то наверняка выключит сериал. Как мог герой допустить такую оплошность? Куда делось его хладнокровие? Однако спешить не стоит, лучше задаться вопросом: действительно ли нам показали случайную перестрелку? Конечно, нет.

Алан Ричсон в роли Ричера Фото: Amazon

Дело в том, что Ричер в этот раз меняет амплуа. В первом сезоне он не искал проблем и просто столкнулся с гибелью родственника. Во втором спасал коллег, которых одного за другим устраняли. Теперь же он становится охотником и аккуратно идёт по душу большого злодея. Собирает улики, изучает слабости, втирается в доверие — и рано или поздно наносит удар.

Есть подвох: цель хитра и опасна. Грубой силой её не устранить, поэтому герой вступает в интеллектуальную битву, придумывает планы на ходу и отчаянно импровизирует, когда всё летит к чертям. От раскрытия Ричера вечно отделяет один шаг, одно мгновение. То враги чуть не замечают его слежку, то блещут умом и выводят подсадную утку на чистую воду. В итоге при просмотре постоянно нервничаешь и гадаешь: как в этот раз выпутается наш здоровенный боец.

С такими сопляками Ричер разбирается быстро Фото: Amazon

Ради эмоционального напряжения авторы шоу пожертвовали экшеном. К сожалению, в вышедших эпизодах нет таких же зрелищных боёв, как в тюрьме. К счастью, нет и бестолковых перестрелок из второго сезона. Зато нерв всегда натянут до предела, а концовки эпизодов мотивируют немедленно включить продолжение. Чего стоит сцена с русской рулеткой: там нет ни единого удара, но цепляет она сильнее любой разборки. Пожалуй, подобный перекос в сторону шпионского триллера пошёл сериалу на пользу.

Хотя зрелищный экшен неизбежен. Помимо интеллектуального врага, над Ричером вечно возвышается грубая сила. Слово «возвышается» подобрано не случайно. Каким-то чудом для третьего сезона нашли актёра больше и мускулистее Алана Ричсона. Бодибилдер Пол Массерелла играет злобного телохранителя, который точит на Ричера зуб. Их конфликт — находка, за один эпизод в тренажёрном зале дуэт хочется хвалить.

Вот это машины Фото: Amazon

Фокус удачно сместили на самого Ричера и новых интригующих персонажей. С агентом Сьюзан Даффи у героя сразу возникает «химия», у её напарников тоже есть яркая запоминающаяся черта. И даже за второстепенными плохишами следить приятно. Возьмите Энджела, с которым герой идёт на дело во втором эпизоде. Он кажется глуповатым, но затем ловко обманывает ожидания.

Старички вроде Нили тоже появляются, однако пока их роли эпизодические. Хорошее решение, ведь многим ребятам из прошлого сезона не хватало харизмы.

Новый любовный интерес Фото: Amazon

Третий сезон «Ричера»: стоит ли смотреть?

Да! Сериал исправил ошибки прошлого сезона и теперь вместо бесталанной стрельбы предлагает напряжение, шпионские игры, захватывающие клиффхэнгеры. При этом былая крутость никуда не делась. Всё это превращает продолжение Ричера в топовое шоу для фанатов жанра.

Оценка половины третьего сезона «Ричера» — 8 из 10

Понравилось

Захватывающие шпионские игры

Яркие персонажи

Много напряжённых эпизодов.

Не понравилось