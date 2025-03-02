Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2025 года

Новый месяц — новые промокоды для «Мира танков». А вместе с ними и свежие награды в табель-календаре. Сегодня мы расскажем о каждой доступной опции в игре в марте 2025 года. Погнали!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в марте 2025 года)

MT25DEFENDERSDAY — 3 дня Премиум-аккаунта, 2D-стиль «Праздник мужества», 3 декали «Народное единство» и 3 декали «Праздник мужества»;

ALFA11LVL — 25 золота и универсальная брошюра;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков» Фото: Lesta

Новички тоже не останутся без наград — при регистрации можно ввести один из доступных ниже кодов и скопом получить множество полезных предметов. Вот они:

PLAY11LVL — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы на 300% кредитов и на 500% опыта, а после ещё 90 раз на 150% кредитов и на 250% опыта;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

«Мир танков» каждый день радует фанатов бесплатными наградами в табель-календаре. Для этого достаточно совершить несколько кликов, и предметы сразу же окажутся у игрока на аккаунте. Сделайте следующее:

Откройте табель-календарь на сайте. Щёлкните на доступную дату и заберите предмет. Запустите игру для сохранения награды.

Табель-календарь Фото: Lesta

Важная деталь: в течение суток доступен только один предмет. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если игрок не забрал предмет за текущий день, он не сможет перейти к следующему. Не забывайте после активации награды на сайте запускать игру для сохранения на аккаунте.

За март можно получить

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Пушок»;

3 декали «Блинный день»;

3 декали и 2D-стиль «Весне дорогу»;

2D-стиль «Котики распустились»;

1 случайное игровое имущество

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta

Также в «Мире танков» доступна «Призовая коробка». Этот особый подарок для всех геймеров позволит заполучить несколько полезных предметов. Перейдите по ссылке, пройдите авторизацию на сайте и нажмите на кнопку «Получить». После этого сразу же запустите игру для сохранения полученных предметов.

Тем, кто давно не играл, станут доступны недельный премиум-доступ к танку и три боевых задания. А остальным геймерам предоставят купон на скидку и инструкции перед боем. Выполнение каждой задачи добавит на аккаунт серебро, опыт и ресурсы.