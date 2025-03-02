Удастся ли прервать победную серию европейской Tundra Esports с Антоном Дурачьё?

Российская команда в матче за важнейший титул! Финал Дримлиги по «Доте» — LIVE

Сегодня, 2 марта, завершится престижный онлайн-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 — первый глобальный чемпионат на новой версии игры с призовым фондом $ 1 млн. Помимо призовых и громкого титула, команды разыгрывают рейтинговые очки для попадания на летний Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде.

В финале Дримлиги сыграют европейский состав Tundra Esports с российским керри Антоном dyrachyo Шкредовым, а также победитель серии между отечественными PARIVISION или Team Spirit. Главный матч турнира начнётся в 18:30 мск, «Чемпионат» будет следить за ходом финала в режиме реального времени.

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