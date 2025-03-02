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DreamLeague — Season 25. Гранд Финал. День 14
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Tundra Esports vs PARIVISION или Team Spirit: онлайн-трансляция матча, смотреть финал DreamLeague S25 по Dota 2

Российская команда в матче за важнейший титул! Финал Дримлиги по «Доте» — LIVE
Иван Мику
Финал DreamLeague S25 по Dota 2
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Удастся ли прервать победную серию европейской Tundra Esports с Антоном Дурачьё?

Сегодня, 2 марта, завершится престижный онлайн-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 — первый глобальный чемпионат на новой версии игры с призовым фондом $ 1 млн. Помимо призовых и громкого титула, команды разыгрывают рейтинговые очки для попадания на летний Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде.

В финале Дримлиги сыграют европейский состав Tundra Esports с российским керри Антоном dyrachyo Шкредовым, а также победитель серии между отечественными PARIVISION или Team Spirit. Главный матч турнира начнётся в 18:30 мск, «Чемпионат» будет следить за ходом финала в режиме реального времени.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Dota 2. DreamLeague — Season 25 . Гранд-финал
02 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Tundra Esports
Не начался
LBF
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Иван Мику

Прямо сейчас продолжается матч за второй слот в финал между двумя российскими составами — PARIVISION и Team Spirit. После первой карты лидируют «драконы».

Dota 2. DreamLeague — Season 25 . Финал (нижняя сетка)
02 марта 2025, воскресенье. 14:55 МСК
PARIVISION
Идёт
0 : 1
Team Spirit
16:50 Иван Мику

Прямую видеотрансляцию финала DreamLeague Season 25 на русском языке можно бесплатно посмотреть на Twitch, YouTube или в онлайн-кинотеатре Okko.

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