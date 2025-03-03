Победители «Оскара»-2025 — LIVE

Вот-вот начнётся «Оскар»-2025, на который впервые в истории церемонии российский актёр — Юра Борисов за роль второго плана в фильме «Анора».

Мы будем вести прямую текстовую трансляцию лауреатов, поэтому присоединяйтесь к нашему LIVE, чтобы узнать всех победителей. Мероприятие начнётся в 03:00 мск и продлится около трёх часов. Разумеется, награду за «Лучший фильм» объявят в самом конце.

Где смотреть? Сначала старые Только важные Live Михаил Шевкун Где смотреть? Официально показы в России не проводятся, а традиционную трансляцию красной дорожки запретили для показа в России на YouTube. Однако доступно множество неофициальных эфиров, включая на VK.

В этом году церемонию будет вести Канон О'Брайан, а мероприятие пройдёт в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Лидером среди номинаций оказался фильм «Эмилия Перес» — у него 13 номинаций. Затем следуют «Бруталист» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» — у них по десять номинаций на премию.

При этом, к сожалению, Харрисон Форд не сможет попасть на церемонию по здоровью.