Бесплатные промокоды Roblox в марте 2025 года

Каждый пользователь Roblox может активировать особые коды, которые позволят получить доступ к бесплатным наградам. К сожалению, их в игре не так много, однако в магазине огромное число предметов, которые можно «приобрести» без траты денег. В этом гайде мы отметим все доступные промокоды в «Роблокс» и подскажем, как забрать бесплатные артефакты для своего персонажа.

Рабочие промокоды Roblox на март 2025 года

Сейчас для активации доступно несколько промокодов:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На этом всё — больше в игре нет промокодов от разработчиков. Однако создатели игр иногда добавляют магазины с артефактами в свои проекты. В качестве примера можно отметить Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.

В Island of Move доступно:

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

DIY — посох на спину Kinetic Staff.

В Mansion of Wonder доступно:

GLIMMER — шлем Head Slime;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Также советуем посетить игру Player Ready Two и в магазине проекта забрать несколько аксессуаров. Сейчас в нём доступны крылья, наушники, капюшон, VR-гарнитуры и другие предметы.

Roblox Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Отсутствие промокодов — не беда. Разработчики «Роблокс» с лихвой покрывают эту особенность добавлением бесплатных предметов во внутриигровой магазин. В нём представлено множество аксессуаров, и даже присутствуют готовые комплекты для полной смены облика персонажа.

Как получить предметы в Roblox

Откройте раздел «Marketplace». Щёлкните на «Any Price». В пункт «Max» введите «0» и подтвердите выбор с помощью «Apply» — это действие позволит показать в магазине только бесплатные вещи. Переходите к понравившимся предметам и используйте кнопки «Buy» и «Get Now» для сохранения артефакта на личном аккаунте.

После добавления предмета можно сразу же воспользоваться опцией «Customize», чтобы надеть вещь на героя.

Как активировать промокод в Roblox

Для использования промокодов «Роблокс» нужно зайти на сайт и выполнить несколько простых действий.