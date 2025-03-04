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Коды в Роблокс, март 2025: рабочие промокоды Roblox

Бесплатные промокоды Roblox в марте 2025 года
Кирилл Примаков
Коды в Роблокс, март 2025 года
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А также список бесплатных предметов.

Каждый пользователь Roblox может активировать особые коды, которые позволят получить доступ к бесплатным наградам. К сожалению, их в игре не так много, однако в магазине огромное число предметов, которые можно «приобрести» без траты денег. В этом гайде мы отметим все доступные промокоды в «Роблокс» и подскажем, как забрать бесплатные артефакты для своего персонажа.

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Рабочие промокоды Roblox на март 2025 года

Сейчас для активации доступно несколько промокодов:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На этом всё — больше в игре нет промокодов от разработчиков. Однако создатели игр иногда добавляют магазины с артефактами в свои проекты. В качестве примера можно отметить Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.

В Island of Move доступно:

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
DIY — посох на спину Kinetic Staff.

В Mansion of Wonder доступно:

GLIMMER — шлем Head Slime;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Также советуем посетить игру Player Ready Two и в магазине проекта забрать несколько аксессуаров. Сейчас в нём доступны крылья, наушники, капюшон, VR-гарнитуры и другие предметы.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Отсутствие промокодов — не беда. Разработчики «Роблокс» с лихвой покрывают эту особенность добавлением бесплатных предметов во внутриигровой магазин. В нём представлено множество аксессуаров, и даже присутствуют готовые комплекты для полной смены облика персонажа.

Как получить предметы в Roblox

  1. Откройте раздел «Marketplace».
  2. Щёлкните на «Any Price».
  3. В пункт «Max» введите «0» и подтвердите выбор с помощью «Apply» — это действие позволит показать в магазине только бесплатные вещи.
  4. Переходите к понравившимся предметам и используйте кнопки «Buy» и «Get Now» для сохранения артефакта на личном аккаунте.

После добавления предмета можно сразу же воспользоваться опцией «Customize», чтобы надеть вещь на героя.

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Как активировать промокод в Roblox

Для использования промокодов «Роблокс» нужно зайти на сайт и выполнить несколько простых действий.

  1. Перейдите в раздел активации промокодов Roblox.
  2. Пройдите авторизацию на сайте, если не выполнили этот шаг ранее.
  3. В пункт «Code» введите промокод и используйте кнопку «Redeem» — при успешной активации на экране появится окно с сообщением «Code Successfully Redeemed».
  4. Откройте инвентарь и наденьте новый предмет на своего персонажа.
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