Бесплатные промокоды Roblox в марте 2025 года

Каждый пользователь Roblox может активировать особые коды, которые позволят получить доступ к бесплатным наградам. К сожалению, их в игре не так много, однако в магазине огромное число предметов, которые можно «приобрести» без траты денег. В этом гайде мы отметим все доступные промокоды в «Роблокс» и подскажем, как забрать бесплатные артефакты для своего персонажа.
Рабочие промокоды Roblox на март 2025 года
Сейчас для активации доступно несколько промокодов:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
На этом всё — больше в игре нет промокодов от разработчиков. Однако создатели игр иногда добавляют магазины с артефактами в свои проекты. В качестве примера можно отметить Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.
В Island of Move доступно:
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
DIY — посох на спину Kinetic Staff.
В Mansion of Wonder доступно:
GLIMMER — шлем Head Slime;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Также советуем посетить игру Player Ready Two и в магазине проекта забрать несколько аксессуаров. Сейчас в нём доступны крылья, наушники, капюшон, VR-гарнитуры и другие предметы.
Roblox
Фото: Roblox
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Отсутствие промокодов — не беда. Разработчики «Роблокс» с лихвой покрывают эту особенность добавлением бесплатных предметов во внутриигровой магазин. В нём представлено множество аксессуаров, и даже присутствуют готовые комплекты для полной смены облика персонажа.
Как получить предметы в Roblox
- Откройте раздел «Marketplace».
- Щёлкните на «Any Price».
- В пункт «Max» введите «0» и подтвердите выбор с помощью «Apply» — это действие позволит показать в магазине только бесплатные вещи.
- Переходите к понравившимся предметам и используйте кнопки «Buy» и «Get Now» для сохранения артефакта на личном аккаунте.
После добавления предмета можно сразу же воспользоваться опцией «Customize», чтобы надеть вещь на героя.
Как активировать промокод в Roblox
Для использования промокодов «Роблокс» нужно зайти на сайт и выполнить несколько простых действий.
- Перейдите в раздел активации промокодов Roblox.
- Пройдите авторизацию на сайте, если не выполнили этот шаг ранее.
- В пункт «Code» введите промокод и используйте кнопку «Redeem» — при успешной активации на экране появится окно с сообщением «Code Successfully Redeemed».
- Откройте инвентарь и наденьте новый предмет на своего персонажа.