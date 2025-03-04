Спортивный обзор и особенности HONOR Magic 7 Pro

Сегодня состоялась российская премьера нового флагманского смартфона HONOR — Magic 7 Pro. В честь старта продаж занятного устройства решили рассказать о его ключевых особенностях: на что стоит обратить внимание заинтересованным в покупке, чем он будет привлекать любителей гаджетов и как он помогает поклонникам спорта.

Главное про HONOR Magic 7 Pro

Дата выхода: 4 марта 2025 года

Стоимость: от 93 000 рублей

Экран: 6,8 дюйма

Батарея: 5850 мА*ч

Цвета: лунный серый, графитовый чёрный, лазурный голубой.

Флагман с искусственным интеллектом

Слоган линейки смартфонов HONOR — «Определяет технологии будущего» — широко описывает подход компании к созданию своих устройств, которое заключается в поиске интересных решений сегодняшнего дня для формирования завтрашнего дня.

Флагманской «начинкой» смартфона в 2025 году никого не удивить, поэтому ставку делают на другие вещи (но, конечно, про топовое железо никто не забывает, просто внимания в рекламе этому теперь не уделяют — никакого смысла в этом нет).

Зато подобные гаджеты уже находят применение в спорте — например, позволяя поклонникам фиксировать решающие моменты футбольных или хоккейных матчей с максимальной точностью и в лучшем виде, без задержек и неудачных кадров, но об этих хитростях искусственного интеллекта — чуть позже!

HONOR Magic 7 Pro Фото: HONOR

Magic 7 Pro может похвастаться расширением функций искусственного интеллекта — к примеру, второе поколение Magic Portal позволяет смартфону «понимать» всё на экране, вникать в контекст и постепенно предугадывать поведение владельца смартфона, благодаря чему работать со смартфона становится просто быстрее. Иногда даже для выделения небольшой части в тексте может потребоваться целая минута, а благодаря новым ИИ-возможностям всё это сократится до мгновений, а потенциально вообще будет происходить чуть ли не автоматически.

Если вы боитесь ИИ, то Magic Portal можно выключить или включить в настройках, а также настроить его использование в разных приложениях.

Более очевидные достоинства может дать встроенный переводчик на базе искусственного интеллекта — он работает как в виде текстового или голосового чата, так и может выдавать синхронный перевод голоса.

Ещё создатели Magic 7 Pro позволяют преобразовать голосовые сообщения в текст, который сразу можно перевести на нужный язык, даже с разделением говорящих в аудио. Если вы записывали какую-то длинную речь или лекцию, то благодаря «Итогам встречи» можно получить краткий пересказ всего записанного.

Подобные функции окажутся особенно полезными для спортивных журналистов , которым важно оперативно переводить комментарии, интервью и пресс-конференции прямо во время матчей, благодаря чему не получится пропустить никакой детали. Аналогичным образом эта функция пригодится тренерам и аналитикам для быстрого разбора тактических решений в матчах.

HONOR MAGIC 7 Pro Фото: HONOR

Тройная камера HONOR Magic 7 Pro

Следующее поколение Magic традиционно значимо улучшает качество фотографий — на этот раз благодаря нововведениям в алгоритмах обработки, совершенствованию аппаратных комплектующих и внедрению возможностей искусственного интеллекта.

Magic 7 Pro может похвастаться камерой с общим разрешением 200 мегапикселей и сенсором 1/1,4 дюйма, имеющей оптический зум 3х, гибридный зум 6х и цифровой зум 10х — а также возможность приближения 100х. Всего у смартфона три задние камеры:

телефото — 200 мегапикселей;

основная — 50 мегапикселей с переменной диафрагмой;

широкоугольная — 50 мегапикселей с автофокусом для макросъёмки.

HONOR Magic 7 Pro Фото: HONOR

Искусственный интеллект AI HONOR Image Engine имеет несколько ключевых функций в Magic 7 Pro — для улучшения портретной съёмки с помощью режима «Сцена» можно повысить качество съёмки вдали от объекта — например, в театре или на хоккейном матче .

Функция «Захват движений» поможет для качественной фотосъёмки в быстром движении. Она даёт возможность автоматической съёмки для захвата лучшего кадра, и благодаря HD Super Burst можно снять от 10 до 30 качественных снимков. Особенно подойдёт для фотографирования моментов спортивных встреч и соревнований, например, скейтбординга .

Благодаря такому набору возможностей HONOR Magic 7 Pro способен снимать динамические сцены даже на большом расстоянии, фиксируя отдалённые моменты на другой части поля с трибун тех же футбольных арен.

При этом, конечно, подобные возможности пригодятся спортивным энтузиастам и любителям , позволяя снимать свои тренировки, чтобы потом, например, отследить правильность выполнения упражнений или показать их своим друзьям.

Вдобавок ИИ помогает при съёмки в диапазоне кратности от 30 до 100 — тут технология Telephoto Enhancement, правда, поможет только в городских и природных условиях. Людей с такой функцией снимать не стоит.

Все упомянутые выше функции работают не автоматически — их нужно включать вручную.

Другие особенности HONOR Magic 7 Pro

Смартфон оснастили батареей объёмом 5850 мА*ч с собственным чипом питания E3, который можно зарядить всего за 35-45 минут. Подобная комбинация позволит устройству продержаться долго под нагрузкой, что во время спортивных мероприятий может оказаться очень кстати — никогда не захочется оказаться в ситуации, что телефон разряжен после тяжёлой тренировки.

Железо: новый чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти с расширением до 24 ГБ благодаря HONOR RAM Turbo и 512 ГБ внутреннего хранилища.

Поддержка объёмного звука через стереодинамики, что для просмотра спортивных трансляций может создать атмосферу настоящего события.

может создать атмосферу настоящего события. Фронтальная камера поддерживает трёхмерное сканирование лица, а также смартфон имеет ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Эти технологии позволят усилить безопасность устройства, что как никогда важно как для спортсменов, тренеров и журналистов, так и для других людей.

и журналистов, так и для других людей. Экран — 6,8 дюйма с поддержкой динамической частоты обновлений (от 1 до 120 Гц) и пиковой яркостью до 5000 нит с поддержкой Dolby Vision. Через ИИ-дуфокус смартфон динамически снижает нагрузку на глаза.