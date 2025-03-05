Что надо знать о сюжете «Сорвиголовы» до просмотра «Рождённого заново»

4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+ стартовал сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», который продолжит события шоу Netflix про адвоката-супергероя Мэтта Мёрдока. Повествование прошлой истории оборвали после третьего сезона в 2018 году — вместе с ним свернули и другие сериалы о персонажах Marvel на Netflix, включая «Джессику Джонс», «Люка Кейджа», «Железного кулака» и «Карателя».

В этом тексте мы напомним про основные детали первых трёх сезонов «Сорвиголовы» и соседние произведения, где ещё появлялся Дьявол Адской Кухни.

«Сорвиголова: Рождённый заново»: главное о сериале

Название: «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again).

Автор: Дарио Скардапейн.

Актёры: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Дата выхода: 4 марта 2025 года.

Сколько серий: девять эпизодов (первый сезон).

Жанр: боевик, детектив, криминал.

Страна: США.

«Сорвиголова» Фото: Disney

«Сорвиголова» стартовал на Netflix в 2015 году и ознаменовал своим появлением новую большую главу в супергеройских историях на ТВ. Тогда авторы проекта Дрю Годдард («Хижина в лесу») и Стивен ДеНайт («Спартак») показали на экране историю, которая своим духом больше напоминала не произведения канала The CW («Стрела», «Сверхъестественное»), а стремилась в сторону продукции HBO («Игра престолов», «Сопрано», «Прослушка»).

За три сезона оригинального сериала главный герой пережил множество событий и трагедий, а заодно встретил разнообразных персонажей на своём пути.

Первый сезон «Сорвиголовы» (2015)

Сюжет рассказывал про адвоката Мэтта Мёрдока, который в детстве стал жертвой дорожной аварии. Он спас случайного старика, но самому Мэтту в глаза попали химикаты, которые перевозил грузовик. Герой ослеп, но зато остальные чувства ребёнка (слух, обоняние и так далее) обострились. Сам Мэтт не знал личности матери и рос с отцом-боксёром, который однажды заключил сделку с мафией. Он должен был проиграть в одном из своих боёв, но в итоге не стал поддаваться на уговоры бандитов и за это был наказан — убит.

Мэтт остался сиротой и начал жить в церковном приюте, где познакомился с сестрой Мэгги Грейс и священником Полом Лантомом. Параллельно он познакомился со странным человеком по имени Стик, который начал обучать его боевым искусствам и готовить к некой войне со зловещими силами. Однако пути персонажей разошлись после того, как Мэтт стал слишком привязываться к старику, который не хотел видеть у ребёнка подобной слабости.

В колледже Мэтт со своим соседом по комнате Фогги Нельсоном решил заниматься адвокатурой, и примерно в этот же период главный герой встретил загадочную и опасную Электру, о чём подробнее рассказали во втором сезоне шоу. После колледжа Мэтт убедил Фогги основать общую фирму и тайно стал по ночам «карать» злодеев, скрывая свою личность с помощью тёмного костюма.

Главные герои Фото: Marvel

Первое крупное дело у Мэтта и Фогги закручивается после знакомства с Карен Пейдж, которая работала секретарём в строительной фирме — её ложным образом обвиняют в убийстве коллеги, поскольку Карен узнала про криминальные дела своей фирмы. Кроме того, дело этой фирмы начинает расследовать журналист Бен Ульрих.

Мэтт сталкивается с силами русской мафии, которой руководят братья Анатолий и Владимир. Он пытается остановить их дела, становится угрозой для группы криминальных синдикатов, которые заправляют в районе Адской Кухни, и заодно встречает медсестру Клэр. Среди гангстеров есть та же русская мафия, китайская мафия, якудза и бизнесмен Лиланд Оулсли. Все эти силы подчиняются загадочному начальнику, который общается с ними через своего подчинённого Джеймса Уэсли. Тем самым злодеем, конечно же, оказывается Уилсон Фиск.

Последний встречает в художественной галерее куратора Ванессу (Айелет Зорер) и заводит с ней отношения. Зрителям рассказывают о кровавом прошлом самого Фиска, который в детстве убил жестокого отца. И когда Фиск вырос, то решил перестроить Адскую Кухню своими руками. Злодей и был связан с той самой фирмой Карен Пейдж. Свидание с Ванессой нарушает один из братьев русской мафии, поэтому Фиск позже в бешенстве убивает его и развязывает противостояние с силами его родственника. Последнего спасает Мэтт, и тот перед смертью рассказывает про других помощников Фиска.

Параллельно со всеми этими событиями Карен, Бен и Фогги пытаются использовать легальные пути, чтобы раскрыть коррупционные схемы в Адской Кухне. А в жизнь Мэтта ненадолго возвращается Стик, который раскрывает ему правду об опасном оружии якудза под названием «Чёрное небо». Им оказывается мальчик, которого Стик убивает, вызывая на себя гнев героя — после драки старый наставник персонажа покидает город.

Сорвиголова Фото: Disney

Синдикаты всё больше разочаровываются в Фиске, но тот решает рассказать о своих планах по перестройке публично — и тем самым опережает планы героев, которые хотели раскрыть о нём правду легальными способами. Мэтту в своей супергеройской линии удаётся победить главу якудза Нобу, а затем он сталкивается с Фиском и проигрывает ему в драке. Секрет героя узнаёт Фогги, что становится причиной большого разлада между персонажами. Но у самого Фиска дела тоже идут не слишком хорошо, так как кто-то отравляет Ванессу (позже оказывается, что это был Оусли и глава китайской мафии мадам Гао).

Решить проблемы за Фиска пытается его помощник Уэсли, который начинает угрожать Карен (она с Беном Ульрихом узнала про мать Фиска и прошлое злодея) — однако это заканчивается плохо для первого, поскольку девушка убивает его. Бен Ульрих пытается написать статью о Фиске, но теряет работу в газете, а от публикации материала в блоге его останавливает уже сам Кингпин, который убивает репортёра.

Следом Фиск убивает Лиланда (за отравление Ванессы), а помирившиеся Мэтт и Фогги с помощью Карен выстраивают официальное дело против негодяя. Купленные Фиском силы пытаются освободить его из-под стражи, но в дело вступает Мэтт, в новой красной броне всё-таки побеждая Фиска в драке. Злодей попадает в тюрьму, Ванесса покидает страну, а Мэтт с Карен и Фогги продолжают помогать людям легальными способами.

Фикс на пути в тюрьму Фото: Disney

Второй сезон «Сорвиголовы» (2016)

Во втором сезоне после заключения Фиска в тюрьму в городе развязывается война между бандами, которые начинает атаковать некий жестокий линчеватель — им оказывается бывший военный Фрэнк Касл по прозвищу Каратель, у которого убили детей и жену. Мэтт сталкивается Каслом на крыше, где у них происходит философский спор о природе убийств злодеев. Параллельно о прошлом Фрэнка узнаёт Карен Пейдж, которая понимает, что трагический инцидент из его жизни пытались скрыть.

Касл попадает в заложники к ирландской мафии, но позже выбирается из пут и убивает многих бандитов. Сорвиголова появляется на месте и останавливает его от дальнейшего кровопролития, однако при этом спасает ему жизнь и отдаёт в руки полиции. До этого Касл рассказывает ему о смерти своих родных на кладбище.

Мэтт и Каратель Фото: Disney

Мёрдок, Карен и Фогги решают защитить Касла в суде, стараясь очистить его имя, однако планам мешает появление старой возлюбленной первого — Электры. Здесь зрителям раскрывают, что герой встречался с ней в колледже, попадая в разные неприятности. Однако на самом деле она была другой ученицей Стика, и тот подослал её к Мэтту, чтобы последний научился убивать — в частности, ему нужно было оборвать жизнь злодея, виновного в убийстве его отца-боксёра. Герой тогда отказался это делать, и в итоге его пути с Электрой разошлись. А теперь она выступает против якудза, которые замышляют что-то зловещее. В ходе своих расследований они узнают, что якудза на самом деле представляет тайную организацию «Рука» и работает с каким-то древним устройством, собирая кровь особенных детей («Чёрного неба»).

Из-за отвлечённости Мэтта и вмешательства Электры (как раскрывается позже, и Фиска) Карателя отправляют в тюрьму. Сам Мёрдок при этом опять ругается с Фогги и Карен, в результате чего их пути расходятся. В тюрьме Каратель попадает к Фиску, который выдаёт ему человека, связанного с убийством его семьи. Касл узнаёт про некого наркоторговца Блэксмита, одновременно разбираясь с заключёнными, которых напускает на него Фиск. Впрочем, в итоге последний решает помочь Каслу сбежать из тюрьмы (которую он теперь контролирует), чтобы тот мешал его конкурентам.

Электра Фото: Disney

В линии Мэтта и Электры снова появляется Стик, которого последняя хочет убить (и зрителю рассказывают, что Электра тоже была «Чёрным небом»). Касл же узнаёт, что Блэксмитом был капитан морпехов из его прошлого, из-за сделки с которым и потеряли жизнь родные Фрэнка. В результате тот убивает злодея, несмотря на просьбы Карен, с которой он успевает сблизиться.

Мэтт и Электра вступают в открытое противостояние с «Рукой», однако последняя гибнет в процессе. Позже Стик убивает одного из руководителей «Руки» и признаёт, что был не очень хорошим наставником для Мэтта и Электры. Мэтт рассказывает Карен о своей тайной личности, а «Рука» забирает тело Электры и помещает его загадочное устройство, которое показывали ранее.

События сериала «Защитники» (2017)

«Защитники» были кроссовером, который собирал воедино нити сюжетов других супергеройских сериалов Netflix — в истории появлялся не только Мёрдок, но и Люк Кейдж, Джессика Джонс и Железный Кулак.

Глава «Руки» Александра Рид (Сигурни Уивер) начинает реализовывать глобальный план своей организации, заодно воскресив Электру, которой промыли мозги. По большому счёту остальные начальники организации (среди которых есть и мадам Гао) пытаются получить субстанцию, которая нужна им для вечной жизни — её добывают из костей дракона. Для этих целей им нужен Железный Кулак, который черпает силы из того же источника. После череды различных обстоятельств пути Кулака, Джессики, Мэтта (который на тот момент бросил супергеройскую деятельность) и Кейджа пересекаются.

Защитники Фото: Disney

Поначалу они отказываются работать вместе, но, когда Электра убивает Александру и Стика и к тому же похищает Кулака, персонажи решают объединить усилия. «Рука» хочет собрать скелет того самого дракона, однако всё это может привести к разрушениям в городе. В итоге герои попадают в пещеру под ямой из второго сезона «Сорвиголовы», сражаясь с негодяями — им удаётся победить, но из-за заложенной взрывчатки на Электру и Мэтта падает здание, которое находится над ними.

Все полагают, что они умерли, а Кейдж, Джонс и Кулак продолжают жить дальше. На самом деле, Мэтт выживает и просыпается в церкви, где его выхаживает сестра Мэгги.

Третий сезон «Сорвиголовы» (2018)

После событий «Защитников» Мэтт долгое время приходит в себя под наблюдением Мэгги и священника Лантома. Тем временем Фиск начинает работать с ФБР и агентом Рэем Надимом. Кингпин узнаёт, что Ванессу могут арестовать в США, поэтому пытается решить этот вопрос. Благодаря сделке с ФБР злодей перемещается в пентхаус, где постепенно склоняет ситуацию в свою пользу. Общественность возмущена, но дальше этого дело не идёт — поэтому Карен и Фогги уже в новой фирме решают расследовать обстоятельства перемещения Фиска официально.

Сорвиголова Фото: Disney

В команде ФБР, которая охраняет Фиска, оказывается агент Бенжамин Пойнтдекстер, и у него явно наблюдаются проблемы с психикой. Фиск изучает его прошлое и начинает манипулировать героем. В детстве Пойнтдекстер потерял родителей и не смог найти осмысленных связей в своей жизни. Он научился отлично играть в бейсбол, но, когда тренер настоял на том, чтобы герой дал возможность поиграть другим детям, юный парень с помощью рикошета убил его бейсбольным мячом.

Позже Бена отправили в терапию, где он пытался научиться эмпатии, однако со временем доктор-терапевт покинула героя (одна из главных тем в жизни персонажа, что все его бросают). В итоге она тоже умерла (подразумевается, что от его руки). Со временем Пойнтдекстер присоединился к ФБР и стал одержим девушкой Джулией Барнс, которая помогала ему удерживать тёмную сторону внутри него. Однако её и убил Фиск с помощью своих людей, тем самым переманив агента на свою сторону (параллельно будущий Буллзай ещё теряет работу в ФБР и подумывает покончить с жизнью, но его останавливает Фиск).

Пойнтдекстер Фото: Disney

Фиск уговаривает персонажа убрать информатора, который может раскрыть правду о делах злодея — Пойнтдекстер в костюме Сорвиголовы нападает на здание «Дэйли Бюллетин» и сражается с прибывшим туда Мэттом. Информатора убивают, Фиск обретает новый уровень власти, Мэтт запускает своё расследование, а агент Надим понимает, что попал в оборот Кингпина.

Фиск узнаёт, что именно Карен убила Джеймса Уэсли, а заодно негодяй понимает, что под личностью Сорвиголовы скрывался Мёрдок. Фиск отправляет Пойнтдекстера за Карен. Тот приходит в церковь, где скрывается девушка, но его останавливает Мэтт — в процессе негодяй убивает отца Лантома, который защищает от смертельного удара Карен. Пойнтдекстер сильно ранит Мэтта, и тот скрывается с Карен в подвале церкви — а на место прибывает ФБР. В результате ряда махинаций Фогги и сестры Мэгги (которая оказывается матерью Мёрдока), персонажам удаётся уйти целыми и встретиться вместе. Они пытаются решить, какие предпринять дальнейшие шаги, и прощают друг друга за прошлые обиды. Параллельно Фиск освобождается и начинает публичную кампанию против Сорвиголовы.

Фогги, Мэтт и Карен пытаются разобраться с Фиском через суд, воспользовавшись признанием агента Надима — но эта попытка заканчивается неудачно, а сам персонаж умирает от рук Пойнтдекстера. В итоге Мэтт решает убить Фиска, который возвращает в США Ванессу и собирается устроить с ней свадьбу. Параллельно Фогги и Карен находят последнее обращение Надима, которое они выкладывают на всеобщее обозрение. Мэтт раскрывает Пойнтдекстеру, что именно Фиск убил Барнс — Бен находит тело помогавшей ему девушки и отправляется убивать Фиска в костюме Сорвиголовы.

Сорвиголова в финале Фото: Disney

В результате свадьба превращается в хаос, где Пойнтдекстер пытается убить Фиска, а Мэтт старается остановить его, так как не может «надломать» свою совесть и веру. Фиск парализует ударом Пойнтдекстера, вступая в драку с самим Мэттом. Они избивают друг друга, пока на это смотрит Ванесса. Мэтт отказывается убивать Фиска, намеренно раскрывает перед ним лицо и угрожает, что если тот продолжит преследовать его друзей, то он посадит Ванессу в тюрьму (за заказ убийства Надима). Фиск соглашается с ним, и в итоге его забирает полиция.

После всех этих событий Фогги, Мэтт и Карен решают открыть свою новую адвокатскую фирму.

Отрывки историй после третьего сезона (2020-2025)

На этом история Сорвиголова не завершилась: он ещё появлялся в «Эхе», «Человеке-пауке: Нет пути домой», «Женщине-Халк» и даже мультисериале «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — последний, правда, уже не часть канона киновселенной Marvel.

В «Эхе» он встретился с ученицей Фиска глухонемой наёмницей Марией Лопес, которая позже сама пыталась убить освободившегося из тюрьмы Кингпина.

В «Нет пути домой» Мэтт стал адвокатом Питера Паркера.

В «Женщине-Халк» персонаж помог главной героине с юридическим делом и завёл с ней романтические отношения (заодно она узнала о его тайной личности).

Фиск же после событий «Соколиного глаза» и «Эха» решил баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

В мультсериале «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» герой расследует корпоративные секреты Нормана Озборна. Однако, опять же, мультсериал уже не канон.

Сорвиголова в «Женщине-Халке» Фото: Disney

Здесь то примерно и начинается сюжет нового «Сорвиголовы», где Дьявол Адской Кухни снова будет вынужден столкнуться с Фиском, который на этот раз якобы изменился и намеревается стать мэром Нью-Йорка.