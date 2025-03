Круче «Призрака Цусимы»? Обзор Rise of the Ronin

Rise of the Ronin — приключенческий ролевой экшен авторов Ninja Gaiden, Nioh и Wo Long: Fallen Dynasty. Игра вышла в марте 2024 года на PS5, а уже на днях появится на ПК. Возможно, вы слышали про неё только плохое, однако не стоит торопиться с выводами, ведь это далеко не вся история.

Стоит ли тратить время на Rise of the Ronin? Может, лучше снова погрузиться в Ghost of Tsushima и вновь отбить нападение монголов? Рассказываем в нашем обзоре «Ронина».

Мы попробовали и ПК-версию экшена, которая выходит только через несколько дней. Впечатления от технического состояния компьютерного релиза читайте в конце материала.

Rise of the Ronin: главное об игре

Название: Rise of the Ronin.

Платформы: PS5, ПК.

Разработчик: Team Ninja.

Издатель: Koei Tecmo.

Дата выхода: 22 марта 2024 года (11 марта 2025 года на ПК).

Жанр: ролевой экшен.

Перевод: субтитры и интерфейс на русском языке.

История превыше всего

Разработчики из Team Ninja решили упростить себе задачу, взяв за основу реальные исторические события, которые происходили в Японии. Действие начинается в 1853 году, в конце периода Сакоку, когда Страна восходящего солнца погрузилась в полную самоизоляцию от западного мира. Выбранный отрезок истории интересен как минимум двумя разными сторонами конфликта, между которыми как раз и стоит главный герой. Одни видят пользу в сотрудничестве с США, Великобританией и другими странами, другие же яро выступают против и считают, что это разрушает Японию изнутри.

Харрис — существовавший политик, первый генеральный консул США в Японии Фото: Koei Tecmo

Авторы с ходу делают акцент на принятии решений и их последствиях. На протяжении прохождения вы постоянно взаимодействуете с разными сторонами конфликта, где предстоит выбирать стороны. Впрочем, в выборе не ограничивают. К примеру, если в одном задании вы принесли пользу сёгунату, то во время другого квеста запросто можете устроить мятеж и перебить важных чиновников. Чаша весов постоянно будет меняться, и к финалу вы увидите, кому оказывали больше поддержки.

Благодаря тому, что события игры разворачиваются в реальный период Японии, по ходу игры встречаются исторические личности, и это добавляет свой шарм. Более того, почти каждый персонаж, даже тот, с которым проводишь пару миссий, запоминается: либо своим боевым стилем, которому можно обучиться, либо парочкой колких фраз, врезающихся в память.

Против сёгуната есть своё объединение Фото: Koei Tecmo

Вдобавок Team Ninja очень круто отражает исторический период на каждом персонаже: у каждого можно узнать мнение о ситуации в стране и о том, как можно сделать её лучше. Некоторые японцы открыто фанатеют от западной культуры и пытаются перенять у неё что-то для своей жизни, поэтому автоматически выступают за союз между Японией и США.

Мне, к примеру, запомнился Юкити Фукудзава — феодальный слуга одного из кланов, который рвался обучаться в западных странах, чтобы узнать для себя что-то новое. Его мечта воплощается в реальность (не без помощи нас), и потом Юкити восторженно делится впечатлениями от знакомства с другой культурой.

Вместе с уровнем связи растёт и симпатия Фото: Koei Tecmo

Маленький ронин в большом мире

Rise of the Ronin разворачивается на трёх больших территориях: в Иокогаме, Эдо и Киото. Доступ к ним открывается по ходу продвижения по сюжету. Сами локации сделаны максимально просто в духе типичных игр с открытым миром: есть коллекционные предметы, есть побочные активности, нужно сходить туда, а потом обратно. Не больше, не меньше.

Но на удивление исследовать регионы интересно, потому что, помимо предметов сбора, в них находятся разыскиваемые преступники — это особо сильные персонажи, которых нужно одолеть. Битвы с ними заставляют попотеть, зато после победы чувствуешь, что действительно вложил в сражение все свои силы. Ещё авторы реализовали систему случайных событий: этим сейчас тоже никого не удивишь, но сделано отлично. Пока добираешься до сюжетной цели, с охотой помогаешь незнакомцу добыть нужный предмет или помочь расправиться с грабителями.

Быстрое перемещение очень помогает Фото: Koei Tecmo

Как и в любой другой игре с открытом миром, в Rise of the Ronin главное – не переборщить со своим желанием изучать мир, иначе это может скатиться в рутину. Случайные события со временем приедаются, а сбор предметов становится слишком нудным занятием. Если ощущаете, что уже устаёте от игрового мира, лучше двигаться только по сюжету.

Само собой, помимо основной истории, можно выполнять дополнительные задания. В них зачастую просят что-то найти, кого-то убить, кого-то сопроводить или доставить некие предметы: заниматься этим всем не особо весело уже часов так через 10. Куда приятнее в квестах налаживать связь с NPC и с помощью общения узнавать больше о происходящих событиях. А ещё вместе с персонажами классно влетать в ожесточённые драки.

Этим двум приятелям явно нужна моя помощь Фото: Koei Tecmo

Сражаемся? Ты ещё спрашиваешь!

В играх Team Ninja никогда не было проблем с боями, поэтому исключением не стала и Rise of the Ronin. Драться в игре хочется постоянно, поэтому не проходишь мимо даже маленькой группы врагов. Как и в «Призраке Цусимы», в игре для боя доступны различные стойки: их нужно менять в зависимости от противника. Бывает так, что ни одна из стоек не даёт тебе преимущество — в таком случае приходиться выкручиваться и импровизировать.

Катана — лучший друг ронина Фото: Koei Tecmo

В основе боёв в Rise of the Ronin лежат парирования. Ещё на этапе обучения авторы говорят, что навык парирования атак нужно отточить, потому что это самый быстрый способ одержать победу. Особенно это касается боссов: их атаки хаотичные и представляют собой цепочку ударов, обычно заканчивающихся мощной атакой. Сражения с ними действительно заставляют включиться в процесс на все сто, а иначе просто не победить.

К этим врагам нужны разные стойки боя Фото: Koei Tecmo

Оружия на выбор много: катаны, копья, одати, алебарды, ружья, луки, пистолеты, сюрикены и прочее. Первые часов 30 я постоянно менял оружие — искал для себя более приятный билд. Классно, что в этом плане игра даёт море свободы, чтобы каждый нашёл для себя собственный стиль. Я бо́льшую часть игры пробегал с катаной, копьём и ружьём, хотя до этого перепробовал всё. Мне показалось, что катана как стандартное оружие отлично подходит для битв с боссами, потому что она хорошо сбалансированна, а копьём можно держать врагов на расстоянии.

Не всё так хорошо

В игре ты много передвигаешься. Либо на своих двоих, либо верхом. Казалось бы, можно раствориться в местной атмосфере и наслаждаться пейзажами, но это вряд ли у вас получится. Заметно, что авторы Rise of the Ronin пытались уложиться в бюджет и сильно сэкономили на картинке: местами игра выглядит так, будто пришла из эпохи PS3, причём где-то со старта консоли.

Такие местные пейзажи Фото: Koei Tecmo

При этом речь не про простую придирку к графике, ведь из-за слабой картинки страдает невероятный визуал: вся игра какая-то серая, блёклая, глазу совсем не за что зацепиться. Это относится также к совсем уж простеньким моделям людей и скверным анимациям.

На обычной PS5 местами производительность оставляла желать лучшего: были просадки кадров во время более насыщенных боёв и различные глюки. Бо́льшую часть времени экшен работал более-менее.

Версия для ПК оставляет ещё более печальные впечатления, поскольку даже на мощном компьютере (Ryzen 5 7600X и RTX 4070 Ti) без выкручивания графики вы получите не просто слабую производительность, но ещё и ворох технических проблем. К примеру, в населённых городах игра начинает работать будто бы в замедлении. Это было бы не так критично, если бы там не было в том числе сражений (хотя в этом случае слоумо скорее даже помогает).

Если же говорить о производительности в целом, то мне сложно представить ПК, который сможет потянуть игру на максимальной графике с трассировкой лучей хотя бы со стабильными 60 кадрами. С учётом общего уровня картинки подобные моменты выглядят как какое-то издевательство.

Тут, если что, игра выглядит хорошо Фото: Koei Tecmo

Такое слабое техническое состояние игры ничем не объясняется. Rise of the Ronin неплохо выглядит в катсценах, когда на планах оказываются персонажи с хорошей детализацией, но в остальном игра в лучшем случае выглядит сносно. Если говорить про визуал в целом, то это действительно уровень какой-нибудь Assassin's Creed 3 — только АС3 вышла 15 лет назад и на современных ПК и консолях не тормозит.

Игра 2024 года Фото: Koei Tecmo

Rise of the Ronin: стоит ли играть?

Если понравился «Призрак Цусимы», однако вам было мало, и вы хотите ещё, но с бо́льшим упором на сюжет, то обязательно оце́ните! Сражения в Rise of the Ronin доставляют дикое удовольствие, с персонажами интересно общаться, а мир не кажется нудным первые часов 25.

Оценка Rise of the Ronin — 8 из 10

Понравилось

Классные сражения, разнообразное оружие.

Увлекательный сюжет и интересный временной отрезок Японии второй половины 1800-х.

Живые персонажи со своей идеологией.

Высокий уровень вариативности и влияния на историю.

Не понравилось