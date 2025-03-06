Каким получилось возвращение Сорвиголовы в сериале «Рождённый заново»

Состоялась премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — продолжения истории про Сорвиголову, которую 10 лет назад начал Netflix. Мы оценили возвращение на экраны персонажа и его мира, который теперь стал полноценной частью киновселенной Marvel.

В тексте присутствуют спойлеры к первым двум эпизодам.

«Сорвиголова: Рождённый заново»: главное о сериале

Название: «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again).

Автор: Дарио Скардапейн.

Актёры: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Дата выхода: 4 марта 2025 года.

Сколько серий: девять эпизодов (первый сезон).

Жанр: боевик, детектив, криминал.

Страна: США.

«Сорвиголова: Рождённый заново»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Disney+, на данный момент доступно два эпизода из девяти.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Disney.

Старые добрые времена «Сорвиголовы»

Оригинальный «Сорвиголова» стартовал на Netflix в 2015 году и своим появлением встряхнул жанр супергеройских историй на телевидении. Он рассказывал более мрачную и приземлённую версию саги про слепого адвоката Мэтта Мёрдока, который по ночам сражается с преступниками в костюме Дьявола.

Тот сюжет приобрёл большую популярность у зрителей благодаря серьёзной работе над конфликтами разных персонажей, кровавым потасовкам и приземлённой атмосфере уличной супергероики — протагонист, к примеру, получал свой знаменитый костюм далеко не сразу.

Сорвиголова Фото: Disney

В шоу представили и много других ярких персонажей Marvel, включая Карателя, Электру и Меченого. А на фоне успеха «Сорвиголовы» были запущены и новые сериалы про остальных героев из комиксов — Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака. Они все даже успели встретиться вместе в кроссовере «Защитники».

Однако Netflix постепенно свернул свою супергеройскую инициативу, в список попал и «Сорвиголова» – после финала третьего сезона сюжет попросту «оборвали» на полуслове. Позже герой успел появиться в камео в других произведениях Marvel («Нет пути домой», «Женщина-Халк», «Эхо»), но он был лишь гостем в чужих историях.

Сорвиголова Фото: Disney

И вот через несколько лет Marvel Studios решила снять новый полноценный сериал о персонаже. Изначально шоу занимались другие люди, а историю хотели сделать процедуралом с упором на юридическую жизнь Мэтта Мёрдока. Однако студии не понравились первые результаты той версии (костюм герой надевал только к концу четвёртой серии), поэтому проект пережил творческую перезагрузку. Сценарий позвали писать одного из авторов «Карателя», который сразу же вернул в проект весь старый актёрский состав сериала Netflix и постарался приблизить своё творение по качеству к той самой истории.

Попытка, как говорится, засчитана — на старте новый сериал уступает своему предшественнику, но видно, что авторы хотели сохранить его ключевые элементы в доступных рамках. Пусть для этого и пришлось кое-где срезать углы.

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Новый дом «Сорвиголовы»

Сюжет «Рождённого заново» и правда прямо продолжает финал третьего сезона «Сорвиголовы» — Мэтт со своим другом Фогги Нельсоном и напарницей Карен Пейдж открывает общую юридическую фирму. Но нормально пожить им не дают, так как на персонажей в баре бесцеремонно нападает злодей Меченый, которому после парализующего удара Кингпина сделали операцию.

Вступление нового шоу явно нацелено именно на старых фанатов — как воспринимать его новым зрителям, которые не смотрели оригинал, не очень понятно. Вся ситуация с нападением построена на контексте того же третьего сезона, где как раз и были разборки с Меченым, который тогда, помимо прочего, пытался убить и Карен.

Мэтт Мёрдок Фото: Disney

Драматичное вступление шоу вышло самой спорной деталью за два эпизода. Видно, что создатели свежего сериала не хотели бросать прошлые ветки и сразу переходить на новую историю. Но им будто бы не дали времени, чтобы последовательно раскрыть эмоциональную атаку злодея, которая стремительно заканчивается трагедией.

На уровне идеи в сценах есть много хороших моментов — угасающее сердцебиение, потасовка с негодяем и символичное падение маски. Однако сами события разворачиваются очень резко и не оставляют зрителю возможности прочувствовать силу драмы (у того же Меченого буквально пара реплик). Оригинальный «Сорвиголова» как раз отличался неторопливостью, поэтому подобный старт смотрится диковато.

Кроме того, именно в этих эпизодах становится заметно повсеместное использование графики, что значительно отличает новинку от предшественника. Из-за CGI (с дымом в баре, фоном ночных крыш и не только) драки поначалу не ощущаются приземлённо, как было в шоу Netflix. Они больше смахивают на сражения из «Лунного рыцаря», режиссёры которого как раз и занимались первыми сериями «Рождённого заново». Другие потасовки в эпизодах выглядят лучше, хотя в финале второй серии авторы несколько злоупотребили монтажом.

Мэтт Мёрдок Фото: Disney

Впрочем, проблемы с темпом повествования и перебором графики по ходу первого эпизода исчезают, основное его действие разворачивается через год после мрачного интро. Новые титры сериала, кстати, тоже уступают знаменитому вступлению «предка» — это же касается и переработанной центральной музыкальной темы.

Следующая глава «Сорвиголовы»

История «Рождённого заново» пока во многом построена на грандиозном замысле злодея Уилсона Фиска, который решил стать мэром Нью-Йорка. Кингпин, как и Мёрдок ранее, тоже появлялся в других произведениях MCU вроде «Соколиного глаза» и «Эха». Однако его образ в этих шоу напоминал лишь бледную тень оригинальной версии, что активно отмечали фанаты.

Создатели «Рождённого заново» тактично выкинули прежние творческие начинания других авторов и вернулись к истокам. Фиск снова напоминает самого себя из шоу Netflix, разве что теперь он вынужден вести себя более прилично, поскольку он и правда становится мэром — вопреки публичным спорам во вселенной на эту тему.

Уилсон Фиск Фото: Disney

Самого Мэтта, который после трагедии оставил супергеройскую деятельность, подобный поворот событий смущает. Поэтому он решает встретиться со старым врагом. Это приводит к лучшему моменту первого эпизода, когда персонажи с чрезвычайно богатой общей историей общаются друг с другом в кафе. Авторам удаётся показать и вес их прошлого, и сложные отношения персонажей — они терпеть не могут друг друга, но всё же уважают и понимают природу своего оппонента.

Здесь становится очевиден один из главных плюсов свежей истории — тот самый актёрский состав. Да, артисты за прошедшие годы не помолодели, однако свои роли они исполняют всё так же прекрасно. Это касается не только Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио, но и других старичков — вроде Айелет Золер, которая воплотила образ супруги Фиска Ванессы.

Ей тоже придумали занятный конфликт, поскольку героине пришлось взять на себя управление криминальной империей мужа, когда тот восстанавливался после попытки Эха убить его. Между Фиском и Ванессой возникает разлад, что добавляет интересной динамики — ведь семья мэра должна выглядеть счастливой. Да к тому же в прошлом эти герои как раз постоянно относились друг к другу с пониманием.

«Сорвиголова: Рождённый заново» Фото: Disney

Пока что вся ветка с Фиском, вынужденного балансировать на грани закона, выглядит интригующей. Авторы сериала к тому же уместно вернули параллели между историей злодея и самого Мэтта, который ввязывается в новое юридическое дело — и невольно становится на пути того же Кингпина. Сюжет в данном случае оказывается связан с темой коррупции в полиции, что немного напоминает о втором сезоне самого «Сорвиголовы», где появлялся Каратель (позже его вернут и сюда).

Судя по трейлерам шоу, в дальнейшем большим игроком истории станет маньяк-художник Muse из комиксов, но пока и без его участия новая ветка столкновения Фиска и Мэтта выглядит достаточно занятно.

Сам сериал получился менее мрачным, чем его предшественник, однако общее качество здесь на пару голов выше других произведений киновселенной Marvel для Disney+ — вроде «Сокола и Зимнего солдата». Персонажи в «Сорвиголове» общаются между собой достаточно естественно. В шоу действительно много сцен диалогов, но это как раз напоминает первый сериал.

Иными словами, пусть не всё на старте «Рождённого заново» получилось удачно, но начало интригует и заставляет ждать следующих серий.

Оценка начала «Рождённого заново» — 7,5 из 10

Понравилось

Занятные новые идеи.

Возвращение старых актёров.

Много удачных сцен между героями.

Видна любовь к первому сериалу.

Не понравилось