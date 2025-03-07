Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»

Есть байопики двух типов. Первые исследуют противоречивую натуру великого человека, копаются в его демонах, вываливают в кадр всю грязь. Так было с «Историей Робби Уильямса», где знаменитый музыкант половину хронометража казался последним подонком. Именно такая честность делала кино захватывающим.

Другой тип байопиков напоминает не исследование личности, а признание в любви. Вспомните недавние «Руки Вверх!», где Жукова в любой непонятной ситуации выставляли святым, а его противников — прислужниками сатаны. Такие фильмы имеют право на жизнь: они не замахиваются на искусство, но поднимают настроение фанатам.

«Роднина», где описана история величайшей фигуристки в истории, относится ко второй категории. Не ждите анализа спорных поступков Ирины Константиновны, ведь съёмочная группа все 135 минут поёт ей оды. Но поёт так красиво, что от просмотра не оторваться.

«Роднина»: главное о фильме

Название: «Роднина».

Режиссёр: Константин Статский.

Актёры: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников и другие.

Дата выхода: 6 марта 2025 года.

Жанр: драма, спорт.

Страна: Россия.

«Роднина»: где смотреть?

6 марта фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в мае.

Видео размещено на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

История бесчисленных побед

Фигуристки уровня Ирины Родниной не было и больше не будет. За 12 лет карьеры она не проиграла ни одного парного соревнования. Три Олимпиады, 10 чемпионатов мира, 11 чемпионатов Европы — вот список международных соревнований, где она участвовала и непременно побеждала.

Причём победы не раз сопровождала удивительная драма. Тренера из-за деспотизма не выпускали из страны, травмы и болезни чуть не загубили карьеру, музыка вырубалась прямо посреди ответственного выступления, а конкуренты-американцы снимались с Олимпиады — то ли из-за травмы, то ли из-за ужаса перед мастерством Родниной. Интересных событий много, и о них стоит рассказать.

Запоминающаяся тренировка из вступления Фото: «Централ Партнершип»

Минус в том, что кино состоит исключительно из грандиозных побед и вдохновляющих слоганов, а заканчивается на триумфальной Олимпиаде-1980. Сама же Ирина Константиновна после той победы не раз попадала в спорные ситуации: со скандалом переезжала в США, выкладывала и удаляла средневековые твиты, принимала непопулярные законопроекты. Всего этого в сюжете нет, ведь фильм был обязан понравиться фигуристке, иначе не увидел бы свет.

Из других странностей стоит отметить имена. Легендарный тренер Жук стал Жуковым, первый партнёр Уланов — Булановым, конкуренты Белоусова и Протопопов превратились в Белову и Панкратова. Зато главный партнёр и бывший муж Зайцев остался нетронутым.

Экранные Роднина и Зайцев Фото: «Централ Партнершип»

Но если примете правила, получите приятную и вдохновляющую спортивную драму — вероятно, с лучшим фигурным катанием в нашем современном кино. Все основные актёры (Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Даниил Воробьёв) перед съёмками провели на катке много времени. Иван Колесников, исполнитель роли Зайцева, вообще занимал второе место на шоу «Ледниковый период». В итоге на льду они смотрятся отлично. Если с какими-то трюками не справлялись, актёров страховали опытные и абсолютно незаметные дублёры.

Все номера безмерно красивые и сопровождаются чем-то особенным. Буйствующей толпой, которая во время перформанса сменяет гнев на милость. Техническими неполадками, когда жюри требует остановиться, а тренер подгоняет вперёд. Неистовым батлом с американской парой. В сочетании с постановкой, музыкой и накалом страстей от зрелища не оторваться.

Мужчина в коричневом пиджаке — Алексей Ягудин Фото: «Централ Партнершип»

Другое достоинство — актёрский состав. В первую очередь похвалить стоит Владиславу Самохину, которая дебютировала в большом кино и сразу показала себя большой звездой. Её несгибаемость, очаровательная улыбка, непосредственность, взгляд, сочетающий любовь, тревогу и боль, — всё это делает Самохину новой любимицей публики. После такой роли её карьера точно пойдёт в гору.

Владе ничем не уступает Евгений Ткачук, сыгравший тренера. Актёр идеально показал одержимость спортом, где стремление к результату превыше логики, любви и чего-то человеческого. Характер описывает фраза: «Мне не только медали важны. Ещё и кубки!» Но если медалей нет, то тренеру со спортсменом уже не по пути.

Евгений Ткачук, как обычно, хорош Фото: «Централ Партнершип»

Фильм регулярно перемешивает события, несётся вперёд со стремительностью ракеты и частенько выкручивает эмоции на максимум. К примеру, реальные американские соперники, по словам Родниной, были неплохими ребятами, но здесь показаны исчадиями ада. Быть может, это недостоверно, зато кино работает. Эта фраза вообще подходит всему фильму: он далёк от идеала и всё равно отлично развлекает.

«Роднина»: стоит ли смотреть?

Если любите красивые спортивные драмы, обязательно посмотрите «Роднину». Только учтите, что история фигуристки раскрывается однобоко и хаотично перемешана. В остальном это добротный фильм с потрясающей актёрской игрой.

Оценка «Родниной» — 7,5 из 10

Понравилось

Потрясающие номера на льду

Самохина и Ткачук великолепны

Фильм очень красиво снят.

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