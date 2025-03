Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction

Автор It Takes Two снова на коне.

Пока другие разработчики жаловались на перенасыщенный рынок, Юсеф Фарес выбрал жанр и за пять лет полностью подмял его под себя. Начиная с A Way Out, разработчик сфокусировался на кооперативных играх, которые не пройти без чёткого взаимодействия и, главное, другого человека.

Пока один игрок отвлекал охранника, другой проносил в камеру запрещённые инструменты. Или пока один следил за коридором, другой проделывал за туалетом тайный ход. Стоило кому-то облажаться, как страдали все. Вот почему игроки согласовывали действия, выпутывались из безумных ситуаций и попросту орали. Без эмоций никто не оставался!

It Takes Two сделала шаг вперёд. К примеру, удивляла одноразовыми механиками, которые взрывали мозг. Представьте, вы управляете самолётом и уворачиваетесь от снарядов, а напарник стоит на крыле и в духе Mortal Kombat избивает белку. Больше эта ситуация не повторялась, поэтому и была столь ценна. Неудивительно, что в 2021-м It Takes Two взяла титул игры года.

6 марта Юсеф Фарес выпустил новый кооперативный блокбастер. Каким он получился? Совершенно поразительным в плане геймплея, но вот к истории есть вопросы.

Split Fiction: главное об игре

Название: Split Fiction.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Hazelight Studios.

Издатель: Electronic Arts.

Дата выхода: 6 марта 2025 года.

Жанр: кооперативный экшен.

Перевод: отсутствует.

Split Fiction: как поиграть?

В России Split Fiction официально не продаётся. В казахстанском Steam она обойдётся в 17 999 тенге (примерно 3200 рублей). На консолях выгоднее купить диск за 4-5 тысяч рублей.

Безумие из тысячи жанров

Юсеф Фарес хотел максимально развязать себе руки, так что придумал историю, в которой возможно всё. Две юные девушки-писательницы приходят в издательский дом и участвуют в эксперименте со странной машиной. Она должна отправить авторов в их миры, показать сюжеты и прокачать их. Вот только эксперимент идёт не по плану, и миры наших героинь смешиваются. Теперь они исследуют фантазии друг друга и ищут путь на свободу.

Раз мы заперты в чертогах разума, то и ограничений нет. Доступны любые сеттинги, смены настроений и враги — и разработчики этим охотно пользуются. Вы сбежите от троллей в фэнтези-мире, вдоволь напрыгаетесь по летающим машинам в местном Найт-Сити, покорите песчаных акул на некоем Арракисе, превратитесь в свиней и Грутов, поучаствуете в спортивном турнире на выживание, станете практически героем Contra и зажжёте в танцевальном баттле. Всё это – только в завязке!

Танцуем! Фото: ЕА

Split Fiction напоминает картридж Dendy, на котором написано «1000 игр в одной». Нюанс в том, что здесь все игры классные. Механика появилась и навеки пропала? Она всё равно будет бесконечно весёлой.

Если на механику делают ставку, то вообще ждите безумного креатива. Взять киберпанк-уровень, где всё завязано на смене плоскости. За счёт крутых девайсов вы бегаете по стенам и потолкам, а камера всегда принимает настолько причудливые ракурсы, что дух захватывает. А вот заезды на мотоциклах, где в вас шаблонно стреляют и подкидывают препятствия. Но что, если один игрок управляет транспортом, а другой вынужденно возится с телефоном? Проходит капчу, заполняет анкету, сбрасывает спам-звонки. Ситуация вроде типичная, но постановка гениальная и пробивает на смех в голос.

Спасаем побочный мир от уничтожения Фото: ЕА

Вся Split Fiction — нескончаемый набор безбашенных ситуаций, где вы вместе решаете головоломки, разносите боссов, спасаете друг другу жизни, попадаете в очередной кризис или просто ошарашенно восхищаетесь: «Ого, в игре и такое есть!»

Разработчики делают всё, чтобы вы не заскучали ни на секунду. Речь не только о шокирующем разнообразии, но и о режиссуре. К примеру, камера часто удивляет или вообще избавляется от привычного сплит-скрина. Потому что ваш компаньон теперь — сама природа, которая не несётся вперёд, а выстраивает для вас приемлемые условия.

Таких планов в игре много Фото: ЕА

Перед выходом It Takes Two Юсеф Фарес обещал по $ 1 тыс. каждому, кому наскучит игра. В 2025-м он мог бы смело повторить заявление, ведь Split Fiction не может утомить. Здесь нет растягивания геймплея, каждая минута — драйв. Нет унылых побочных квестов, каждый близок к гениальности.

К сюжету есть вопросы

Если к геймплею вопросов нет, то история весьма прозаична. Дело даже не в логических промахах, где зловещая корпорация творит сомнительные глупости и о безопасности грандиозного проекта думает постфактум. Проблема в героинях, которые непозволительно долго остаются поверхностными.

Мы играем за двух девиц. Первая добродушна и общительна, на любое предложение отвечает «Да!». Вторая — интроверт, что встречает людей подозрительным взглядом и плюёт на чужие проблемы. Из этих классических образов со временем вырастает нечто интересное, но как же много времени это занимает! Только представьте, позади уже четыре часа, а девушки всё ещё заперты в рамках собственного характера и только начинают боязливо выглядывать вовне.

Главные героини Фото: ЕА

Тем временем в It Takes Two между героями сразу была бешеная динамика. Ругань за разбросанный по гаражу хлам, перекидывание ответственности за хаос во дворе, неловкие попытки отыскать виновного в собственных проблемах. Семейная терапия начиналась с первой минуты. Здесь же визит к психологу затягивается до половины игры и к финалу тех же слёз не вызывает.

Впрочем, сценариста стоит похвалить как за подталкивание к заботе о забытых травмах, так и за высказывание по теме ИИ. Всё же местная машина зла — практически ChatGPT, который поглощает и перерабатывает творчество, лишая многих талантливых людей работы. Подача креативная, мораль раскрыта на все 100.

Чуть-чуть аккуратности, и корпорация такого не допустила бы Фото: ЕА

Идеально работает даже на слабых девайсах

Геймеру впору считать, что игры на Unreal Engine 5 попросту неспособны работать без чудовищных просадок FPS. Split Fiction доказывает, что надежда есть: игра хорошо выглядит и держит стабильные 60 кадров в секунду даже на Xbox Series S. Причём на всех консолях единые настройки графики, только разрешение меняется.

Вероятно, секрет в том, что Hazelight Studios отказалась от люменов, нанитов и прочих прожорливых технологий. Свет везде расставляли вручную. Для коридорной игры на 12-14 часов — мудрое решение.

Мир волшебно красивый Фото: ЕА

Split Fiction: стоит ли играть?

Обязательно. Найдите партнёра, в идеале сядьте за один девайс — и гарантированно повеселитесь. И не переживайте, если напарник неопытен, ведь Split Fiction пусть и бросает вызов, но за ошибки наказывает минимально. Автосохранения здесь частые, а один игрок почти всегда может затащить и нивелировать чужую оплошность.

Оценка Split Fiction — 9 из 10

Понравилось

Бешеное разнообразие механик

Десятки завораживающих миров

Приятный визуал.

Не понравилось