Разбор сюжетного трейлера Death Stranding 2: что показали за 10 минут

Пару дней назад Хидео Кодзима взорвал интернет, выпустив новый большой трейлер Death Stranding 2, в котором, помимо прочего, наконец раскрыл дату релиза игры. Сиквел своего, как любят называть люди, «симулятора курьера» геймдизайнер выпустит 26 июня. Ждём!

Ну а пока мы детально разберём свежий большой трейлер игры и попытаемся понять, что в нём происходит. Подобный материал мы выпускали после выхода первого трейлера, но в нём показали заметно меньше, чем в новом ролике, и это здорово.

Новый 10-минутный трейлер Death Stranding 2

Видео доступно на YouTube-канале Kojima Productions. Права на видео принадлежат Sony.

Название:

Платформы: PS5.

Разработчик: Kojima Productions.

Издатель: Sony.

Дата выхода: 26 июня 2025 года.

Жанр: приключение.

Перевод: неизвестно (ожидаются текст и озвучка на русском). Death Stranding 2: On The Beach.: PS5.: Kojima Productions.: Sony.: 26 июня 2025 года.: приключение.: неизвестно (ожидаются текст и озвучка на русском).

В тексте есть спойлеры к сюжету Death Stranding. Если вы не знакомы с историей игры, лучше прочитать материал после того, как ознакомитесь с ней.

Что показали в трейлере в общих словах?

Ролик начинается с напряжённого разговора между двумя мужчинами про преступления и некую «грязную» работу. Оба героя — новые лица, которых не было в первой части. Один из них — итальянский актёр Лука Маринелли, который сыграл в Death Stranding 2 персонажа по имени Нил

Разговор у этих двоих явно не задался Фото: Sony

Следом показывают небольшой диалог между Нилом и некой женщиной по имени Люси. Её, кстати, сыграла жена Луки, Алиса Юнг. В ходе разговора Нил признаётся, что перевозил из Мексики мёртвых беременных женщин, что сразу шокирует его, предположим, коллегу.

Взгляд, полный непонимания Фото: Sony

После этого показывают Сэма с, возможно, малышкой Лу, которая заметно подросла после событий первой части. Следом нам рассказывают, что между первой и второй частями прошло 11 месяцев: курьеры стали людям почти не нужны, поскольку благодаря прошлым усилиям Сэма все доставки автоматизированы и осуществляются роботами. Затем идёт череда кадров с главным героем и локациями, мельком показывают Фрэджайл.

Невероятно красиво Фото: Sony

После идёт небольшая нарезка геймплейных кадров с Сэмом, который продолжает без устали трудиться и доставлять различные грузы. Геймплей перетекает во фрагмент катсцены с Фрэджайл и Лу, а потом снова идёт череда геймплейных склеек. Ближе к концу ролика перечисляют основных актёров, которые сыграли в Death Stranding 2, включая новых, а также показывают отрывки из катсцен: в них появляются Хиггс, Сэм, Фрэджайл, Хартмэн, много новых видов Тварей и прочее.

Неоднозначный злодей? Предательство? Разбираемся детально

Опустим поверхностный взгляд на происходящее и углубимся более подробно. В самом начале трейлера нас не зря знакомят с героем Луки Маринелли. Судя по всему, он занимался какими-то тёмными делишками в компании «Бриджес». Как мы выяснили, он поставлял мёртвых беременных женщин. Судя по всему, во второй части нам расскажут про тёмную сторону «Бриджес» и её эксперименты с Бридж-Бэйби (ББ) — недоношенными младенцами в особой капсуле, которые помогают людям определить местоположение Тварей. В ходе диалога между Нилом и Люси они говорят о какой-то допущенной ошибке, хотя мужчина так явно не считает.

Следом идёт интересный фрагмент с Сэмом и Лу, которые отдыхают на вершине скал. Судя по трейлеру, после отдыха заставка сразу же перетекает в геймплей, что говорит нам о следующем: Сэм будет бродить по миру вместе с Лу, но есть ли от малышки толк, если она уже не ББ и не помогает видеть Тварей? Возможно, Кодзима дал понять, что Сэм бережно растил девочку и продолжает о ней заботиться, путешествуя вместе с ней. Безопасно ли это для самой малышки? Вопрос хороший.

Сэм и Лу Фото: Sony

В ролике мелькает и корабль «Магеллан», с помощью которого Сэм со спутниками путешествует между континентами и помогает людям, поскольку, несмотря на то что Выход смерти устранили в первой части, человечеству всё ещё грозит полное вымирание. В первом трейлере показывали, что «Магеллан» умеет перемещаться прямо по чёрной смоле, что будет крайне полезно для героев. Кто ещё входит в экипаж корабля, помимо Сэма и Фрэджайл, сказать пока трудно, но союзников наверняка будет немало.

Корабль «Магеллан» Фото: Sony

Не менее любопытным выглядит кадр с группой людей, одетых в красное. Во время разбора первого трейлера мы предположили, что эти люди — представители некой секты. Скорее всего, так и есть. Приближённый взгляд позволяет нам увидеть, что эти люди возвели статуи (а их маленькие версии носят с собой) Амелии — сводной сестры Сэма и последнего Фактора вымирания. Не исключено, что люди в этой секте надеются вернуть свой идол к жизни, чтобы конец всему человечеству всё же настал.

Сектанты окружили Сэма Фото: Sony

Разбирать геймплейную нарезку кадров почти бессмысленно. Судя по ней, бо́льшая часть геймплея останется той же — мы будем много ходить и доставлять различные грузы. Хидео Кодзима говорил, что появится больше игровых механик, которые сделают процесс интереснее. К примеру, добавят новые погодные условия и бедствия в виде бурь, снежных лавин, селей и прочего. Само собой, добавят и новые способы передвижения: в ролике засветилось нечто похожее на транспорт, способный быстро ездить по смоле (возможно, и по воде тоже).

Такого транспортного средства в первой части не было Фото: Sony

Хиральная буря? Фото: Sony

Куда интереснее то, что происходит дальше. Показали небольшой фрагмент катсцены с Фрэджайл и Лу. Если сложить увиденное ранее и этот ролик, станет ясно, что неизвестные люди нападут на убежище, в котором будут находиться подруга Сэма и ребёнок. Фрэджайл попытается сбежать, но её останавливают. Героиня пытается совершить «прыжок» , однако перемещает от недругов только Лу. Судьба девушки неизвестна, но вряд ли её так просто выведут из сюжета выстрелом из пистолета.

Возможно, это вообще самое начало игры. Не исключено, что в один момент Лу похитят, Фрэджайл выживет и расскажет Сэму о случившемся. Тогда нам предстоит отправиться на поиски малышки. Кто её в теории мог похитить и для какой цели, вопрос открытый. Может быть, она вообще единственный ребёнок, который был ББ, однако смог расти дальше, что уже делает Лу самым необычным человеком из существующих.

Фрэджайл и Лу перед «прыжком» Фото: Sony

Большой интерес вызывает и персонаж Туморроу, сыгранный Эль Фаннинг. В трейлере создаётся ощущение, будто она может управлять чёрной смолой (следовательно, Тварями тоже) — прямо как Хиггс из оригинальной игры, только ещё опаснее и сильнее. Будет ли Туморроу новым врагом Сэма? Вполне возможно, судя по тому, что показали в ролике. Но интересно и то, что героиню демонстрировали несколькими минутами ранее, однако совсем в другом амплуа.

Туморроу с героиней Сиори Куцуна уезжали на грузовике «Бриджес» и дружественно прощались с Сэмом взмахом руки. Персонажа Эль Фаннинг чётко видно внутри автомобиля. Что это? Героиня решит предать своих? Или узнает о том, что владеет силами и решит использовать их, чтобы получить власть над человечеством? Либо вообще всё наоборот, и она будет помогать Сэму, а по трейлеру складывается иное впечатление!

Туморроу повелевает смолой Фото: Sony

Туморроу в грузовике Фото: Sony

Давняя теория гласит, что Туморроу — это и есть Лу, только взрослая. Суть теории в том, что, когда Лу была малышкой, её похитили из рук Фрэджайл (о чём мы говорили ранее) для экспериментов. Из-за природы её происхождения ребёнок очень быстро растёт, в итоге обретая форму, которую мы видим в трейлере. Когда она стала взрослой, злодеи хотели использовать её потенциал управления смолой для коварных целей. Либо у них это удастся, либо Туморроу поймёт, что прекрасно справится со своими силами и без лишних людей.

Ещё у персонажа Фаннинг будет некая связь с Хиггсом. В трейлере они смотрят на друг на друга, а потом плотно прижимаются лбами. Нельзя исключить, что Туморроу, путешествуя по Берегам, нашла Хиггса (его, как мы помним, Фрэджайл не стала убивать, оставив в одиночестве на Берегу), влюбилась в него и спасла.

Хиггс и Туморроу Фото: Sony

Между ними есть связь Фото: Sony

Заметно эволюционировали и отношения Фрэджайл с Сэмом. Похоже, между ними завяжется роман — в одном фрагменте ролика персонажи целуются, а Фрэджайл говорит протагонисту, что он не один. Вероятно, Кодзима создаст между героями романтическую связь, чтобы Сэм больше не чувствовал себя одиноким. Или… чтобы сделать персонажу Нормана Ридуса максимально больно, когда (и если) он потеряет любовь, которую обрёл совсем недавно.

Поцелуй Сэма и Фрэджайл Фото: Sony

Напоследок Кодзима побаловал фанатов франшизы Metal Gear Solid, показав Нила с банданой на голове: в этом образе он сильно напоминает Солида Снейка. Забавно, что Кодзима видел Луку Маринелли в роли Снейка ещё несколько лет назад. В итоге артист и геймдизайнер смогли поработать вместе.

Снейк, ты ли это?! Фото: Sony

Также Кодзима подтвердил, что Нил станет заменой Клиффа Унгера из первой части (его сыграл Мадс Миккельсен): игроки сразу нашли между персонажами связь, поскольку у Нила тоже есть свои солдаты, которым он может отдавать приказы.

Каким образом герой Луки сможет управлять мертвецами? Клифф обладал такой силой, уже будучи мёртвым. Он погиб, защищая своего ББ, но потом вернулся из смолы в виде «ангела возмездия» и стал охотиться за Сэмом и Бридж-Бэйби. Повторится ли тут такая же история? Очень вряд ли. А ещё сомнительно, что Нил погибнет — возможно, он получит силы, будучи живым.

Нил с отрядом Клифф с отрядом

В последние секунды трейлера показали огромных Тварей, которые восстают из смолы. Одна из них помещает себе на голову нечто, похожее на «Магиллан», и… Хартмэн управляет целой Тварью с помощью подобия нейроинтерфейса. Люди за прошедшие 11 месяцев с момента оригинала, похоже, научились многому, в том числе и управлению такими существами. У Сэма явно появится отличный союзник!

Хартмэн вернётся! Фото: Sony

Огромные Твари Фото: Sony

В трейлере показали и новых актёров, которых Хидео Кодзима пригласил для работы над Death Stranding 2. Знакомимся с новыми лицами и их персонажами ниже.

Новые персонажи и актёры, сыгравшие их в Death Stranding 2

Тармэн — внешность Джорджа Миллера, озвучка Марти Рона;

Тармэн Фото: Sony

Туморроу — Эль Фаннинг;

Туморроу Фото: Sony

Доллмэн — внешность Фатих Акин, озвучка Джонатана Руми;

Доллмэн Фото: Sony

Рэйни — Сиори Куцуна. Отрывок с ней наиболее интересный, поскольку темпоральный дождь (который должен ускорять течение жизни всего, на что попадает) похоже, больше не действует так, как в первой части.

Рэйни Фото: Sony

президент — Аластер Дункан;

Президент Фото: Sony

доктор — Дебра Уилсон;

Доктор Фото: Sony

Чарли — его никто не играл;

Чарли Фото: Sony

красный самурай — актёр неизвестен;

Красный самурай — загадочный персонаж Фото: Sony

Люси — Алиса Юнг;

Люси Фото: Sony

Нил — Лука Маринелли.

Нил Фото: Sony

Что в итоге ждём в Death Stranding 2

Показанное во втором трейлере заметно расширяет показанное в первом. Сэм и Фрэджайл вместе помогают людям (возможно, продолжая объединять совсем не США), но Твари, смола и террористы никуда не денутся. Вдобавок к ним появится группа сектантов, почитающая Амелию. А ещё вернётся Хиггс (но вряд ли как главный злодей).

Вероятный антагонист — Туморроу, которая вполне может быть Лу, с которой Сэм трепетно носился всю первую часть и, похоже, продолжал это делать и во второй, до определённого момента. Список новых актёров интригует, как и персонаж Луки Маринелли: это будет копия Клиффа? Какие секреты он хранит от окружающих? Зачем «Бриджес» мёртвые беременные женщины? Вопросов уйма, но ответить на них однозначно пока невозможно. Впрочем, в этом прелесть Death Stranding.

Релиз Death Stranding 2 состоится на PS5 уже 26 июня — ждать осталось несколько месяцев. Информации про русский язык пока нет, но ожидается в том числе озвучка. До ПК тайтл наверняка тоже доберётся, это лишь вопрос времени.