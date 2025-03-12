По «Игре престолов» делают большой экшен: наши первые впечатления

Игры по вселенной Джорджа Мартина периодически выходят, но в основном это мобильные стратегии и откровенные проходняки. Из хорошего вспоминается только интерактивное кино Telltale, где были хоть сколько-то сложные выборы, трагичные смерти и запоминающиеся беседы с легендами вроде Тириона и Дейенерис. Увы, даже этот проект оборвался на первом сезоне и самом интересном месте.

По задумке, игровой голод по «Игре престолов» должна закрыть Game of Thrones: Kingsroad. Это сюжетный экшен, в котором герой рубит великанов, ужасается легиону ходоков и водит дружбу с Джоном Сноу. На бумаге всё выглядело интересно, однако спешим разочаровать: корейцы делают простенькую мобилку с возмутительной монетизацией и тоннами гринда.

Game of Thrones: Kingsroad: главное об игре

Название: Game of Thrones: Kingsroad.

Платформы: ПК, iOS, Android.

Разработчик: Netmarble.

Издатель: Netmarble.

Дата выхода: 2025 год.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: отсутствует.

Game of Thrones: Kingsroad: как поиграть?

Полная версия выйдет в 2025-м. Игра будет бесплатной.

Видео размещено на YouTube-канале Game of Thrones: Kingsroad. Права на видео принадлежат Netmarble.

От впечатляющего эпика до скучной беготни за пару часов

С анонса было известно, что корейцы из Netmarble делают Kingsroad под мобильные устройства. Это не приговор, ведь та же Genshin Impact показала: такие игры могут быть приличными. В завязке Game of Thrones: Kingsroad тоже притворяется приличной.

Только представьте: наш бастард из незначительного дома отправляется на Стену, чтобы собрать новости. Там как раз пропал отряд Джона Сноу, так что идём на помощь. Уже через пару минут дерёмся с бессмертными мертвецами, панически бежим от армии Белых ходоков и теряем друзей, которых прознает синеглазый убийца на коне. На бойню ещё и Джон Сноу заглядывает: он неплохо выглядит и на пару с героем вступает в неравный бой с осквернённым великаном. Естественно, всё это под ту самую музыку из опенинга!

Несмотря на то что визуал устаревший, а к боевой системе есть вопросы, начало впечатляет. Хочется даже написать друзьям-фанатам «Игры престолов», чтобы бросили все дела и запустили Kingsroad. Вот только вступление — всё равно что вылизанный трейлер голливудского блокбастера, который не имеет к скудной реальности никакого отношения.

Встреча с легендой Фото: Netmarble

После эпической и хорошо поставленной резни герою говорят: «Дела на Стене плохи, иди к лордам Севера и проси подкрепление». Так и начинается беготня, которая за пару часов уничтожает былые восторги. Собирайте травы и миллион других расходников, ищите в сундуках экипировку получше, слушайте бездарно написанные диалоги и ковыряйте врагов с интеллектом ниже температуры на Севере.

Как-то раз мой герой заглянул в деревню, захваченную одичалыми. Те бродили от куста к кусту и чесали пустые головы. Когда подкрадывался к врагу и тихо его устранял, одичалый в метре смотрел на расправу с мыслью «Кто там? Наверное, крыса». Если начинался бой, я просто спамил простыми комбо и способностями, не встречая достойного сопротивления.

После этого боя игра начинает разваливаться Фото: Netmarble

Проблема в том, что враги давят не численностью или интересными атаками, а уровнем. Если ваши цифры ниже, драка обернётся мучением, где ваши удары царапают, а неприятельские — сносят половину HP. Поэтому фокусироваться исключительно на сюжете, в котором есть хоть какой-то драйв, не стоит. Уже через пару часов поймёте, что ваша экипировка попросту не годится.

Как повысить уровень? Гриндить. По второму и третьему кругу выполнять сайды и убивать боссов, закрывать ежедневные задания, собирать бесчисленное множество материалов для прокачки и ждать, пока скрафтится приманка для опасных существ. При первом прохождении эти активности кажутся посредственными, при повторных – превращаются в сущий кошмар. Особенно с учётом банальных наград в духе «+20 к силе» и «+1% к урону от слабого удара».

Наша база Фото: Netmarble

Хотя зачем тратить время на гринд уровня? Можно ведь заглянуть в магазин, где за реальные деньги дают повысить качество экипировки и прокачать способности. Это в эпоху, когда разработчики уважающих себя бесплатных игр говорят: «У нас за деньги – только косметика». Даже крутки в Genshin Impact пугают не так сильно, как опция просто взять и купить нужный уровень.

В локациях вроде Винтерфелла можно встретить других игроков и объединиться ради гринд-похода по душу условного зомби-оленя. А вот подраться с игроками, к счастью, нельзя: с такой монетизацией PvP-режим просто добил бы фанатов.

Босс-олень Фото: Netmarble

К визуалу со временем тоже всё больше претензий. Поначалу впечатления сглаживает постановка, но потом ясно видишь: это игра если не эпохи PS3, то точно первых дней PS4. Округа блёклая, ничего примечательного нигде нет, персонажи спавнятся на глазах, и даже величественный Винтерфелл кажется маленькой деревней. И не забудьте о перегруженном мобильном интерфейсе, где всевозможные иконки и кнопки занимают половину экрана.

В итоге Game of Thrones: Kingsroad ощущается то ли «Геншином» на минималках, из которого вырезали все крутые механики вроде сочетания стихий, то ли обрубленной Assassin's Creed Valhalla с богомерзкой монетизацией. В итоге причина играть в Kingsroad всего одна — название. Но стоит ли запускать такое ради встречи с Джоном Сноу и Сэмом Тарли? Не думаю.

Иконок, кажется, слишком много Фото: Netmarble

Game of Thrones: Kingsroad: стоит ли играть?

Вступление показывает, что у Kingsroad был потенциал, но его загубили гриндом, монетизацией, устаревшим визуалом и прочим унынием. Не верится, что разработчики что-либо исправят на релизе, так что следить за игрой стоит только самым изголодавшимся фанатам «Игры престолов».