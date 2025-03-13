Первый взгляд на NCORE: это российский онлайн-шутер в уникальном формате

11 марта в Москве прошёл закрытый плейтест онлайн-шутера NCORE — новой игры Astrum Entertainment, издателя Warface и Atomic Heart. «Чемпионат» познакомился с грядущим проектом и делится впечатлениями от первых матчей и беседы с разработчиками.

NCORE: главное об игре

Название: NCORE.

Платформы: ПК.

Разработчик: Astrum Entertainment.

Цена: бесплатно.

Дата выхода: 2025 год.

Жанр: PvPvE-шутер.

Видео доступно в группе NCORE во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

Что такое NCORE

Новый проект Astrum Entertainment сочетает сражения с монстрами и битвы с реальными людьми в одном формате, явно делая упор на уникальные геймплейные задумки. Основа игры — большая арена, разделённая на несколько локаций в виде гексов, между которыми можно свободно перемещаться в полёте.

Гексы отличаются как по сеттингу, так и по геймплею. Пока доступно три тематических зоны: Первая мировая война, Средневековье и зомби-апокалипсис. На каждой площадке можно найти врагов с полезным лутом, причём на каждом гексе игроков ждут разные награды в зависимости от силы мобов. Иногда на гексе появляется босс, с которого падает крайне сильное оружие.

Всего на карте 20 разных площадок с уникальными условиями, монстрами и наградами Фото: Astrum Entertaiment

PvP-формат NCORE рассчитан на противостояние команд по три игрока. Они летают между гексами и сражаются друг с другом, отнимая призовые монеты и лут. Задача — собрать и сдать как можно больше токенов в специальной зоне, не давая это сделать то же самое другим.

Авторы игры делают ставку на разнообразие стратегий. Можно втроём атаковать сложные гексы или действовать поодиночке, поджидать лидеров с кучей монет или попробовать отказаться от PvP, делая ставку на собственный фарм. Насколько будет соблюдён баланс, пока сказать нельзя — это покажет только практика, к тому же до релиза время ещё есть.

20 марта начнётся первый закрытый альфа-тест NCORE, записаться на который можно на официальном сайте . Полноценный релиз ожидается до конца 2025 года.

В дальнейшем сеттингов станет ещё больше Фото: Astrum Entertaiment

Первые впечатления от NCORE: карта, оружие, противники

Формат с разными площадками, связанными между собой общей ареной, на первый взгляд выглядит интересно. В ходе матча можно выбрать стратегию, а потом в любой момент её изменить — пофармить ресурсы на мобах, преследовать соперников, сдавать монеты сразу или не тратить на это время, чтобы потом за минуту вырваться в лидеры.

В то же время перемещение между гексами происходит довольно динамично. Противник может прилететь с любой стороны, и сражение будет неизбежным. Время от времени на гексах происходят случайные события (дополнительные награды, изменения правил боя), а каждые несколько минут локации меняются на другие — поэтому найти имба-маршрут не получится.

За счёт этого кажется, что в игре происходит полный хаос. За два-три матча выработать какую-то глобальную идею невозможно, вы просто летаете от гекса к гексу и пытаетесь успеть захватить главные награды, встречаясь с другими чаще случайно. Впрочем, это даже не плохо — получается весело и динамично. Изучать нюансы игры и выискивать топовые стратки придётся долго, а про-уровень и вовсе может потребовать сотни часов в NCORE.

Разделение игровой зоны на сегменты даёт уникальный опыт в плане взаимодействия с противниками Фото: Astrum Entertaiment

Что касается самого геймплея, стрельба и перемещение не выглядят инновационно, но в целом оставили приятное впечатление. Динамики в бою хватает, хотя мувмент показался слегка медленным на фоне других привычных онлайн-шутеров (без 360 носкоп-моментов в пользу стратегии).

У каждого оружия есть две версии, для ближнего и дальнего боя. Одной кнопкой автомат или дробовик трансформируются в топор или моргенштерн — интересная механика, но раскрытия ей не хватает. Если среди мобов есть те, с которыми хочется (или приходится) рубиться вплотную, то PvP-сражения в основном проходят на дальней дистанции.

По ходу матча можно улучшать свой арсенал, так что в решающих раундах сражения отличаются от того, что было в начале. После каждой смерти можно заново закупить оружие (всего 19 разных видов), свою роль играют и гаджеты: реактивные ботинки, гранаты и другие улучшения. Победа над боссом даёт особое оружие, что должно восполнить потраченное на него время — но лично проверить его потенциал у нас не вышло.

По задумке боевая система должна напоминать игру «камень-ножицы-бумага»: если не выходит в ближнем бою, можно сменить условный дробовик на «снайперку» Фото: Astrum Entertaiment

Что до PvE-части, видно, что разработчики пытались сделать сражения разнообразнее. Само собой, битвы против мобов не идут ни в какое сравнение с PvP (особенно на долгой дистанции), но сражаться с боссом или противниками на сильных секторах не так уж и просто — простым фармом это будет только для скилловых геймеров.

NCORE выглядит как добротный онлайн-шутер, в который будет приятно играть с друзьями — высокий уровень взаимодействия делает игру в соло чуть менее приятной. Мир и систему игры интересно изучать, а на переход от новых открытий к сессионной рутине может пройти немало игрочасов, что не может не радовать.

Небольшие вопросы вызывают техническое состояние билда и возможная оптимизация (игру делают на Unreal Engine 5.4, что всегда больно для средних ПК) — но никаких критических багов и вылетов во время сессии не было, а небольшие подлагивания на старте и при посадке на гекс вполне можно исправить до релиза. В бою никаких проблем мы не заметили.

Эти зомби способны далеко прыгать, сокращая дистанцию — напоминание о том, что оружие ближнего боя лишним в игре точно не будет Фото: Astrum Entertaiment

Планы на будущее NCORE

Онлайн-шутер NCORE выйдет бесплатно на ПК в 2025 году. Основой для монетизации станут скины на персонажа и оружие, а также боевой пропуск. При этом менее редкую «косметику» можно будет получить бесплатно, а никакого pay-to-win не планируется — скины будут менять исключительно внешний вид.

Создатели игры отмечают, что сбор монет станет не единственным режимом — локации пытаются создавать таким образом, чтобы в будущем их было просто ориентировать под deathmatch, королевскую битву и другие популярные форматы.

Система с гексами и оружием-трансформерами останется прежней, но будет расширяться после выхода. В NCORE появятся другие сеттинги и снаряжение, планируются более рискованные уникальные события (например, моментальное уничтожение гекса) и иные механики, ставшие основой для такой игры.

Впрочем, до этого пока далеко — но и в текущем состоянии NCORE, как кажется, способна заинтересовать геймеров, даже несмотря на перенасыщенный рынок онлайн-шутеров.