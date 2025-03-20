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Ждун (2025): отзыв, обзор, впечатления, сюжет, мемы, где смотреть

Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось
Слава Петров
«Ждун» (2025): отзыв, обзор, впечатления
Аудио-версия:
Комментарии
Банально, несмешно и откровенно сомнительно.

Помните мемы про Ждуна, которые были популярны лет восемь назад. На них смешной чудик сидел и, сложив руки, чего-то ждал. В интернете он всем так полюбился, что породил тысячи картинок. Ждун заменял президента на совещаниях, сидел в поликлиниках в очереди на приём, занимал на картинах места Мона Лизы и девочки с персиками.

Но когда вы в последний раз видели Ждуна? В мире, где мемы сменяют друг друга со скоростью света, время забавного существо прошло. Однако авторов комедии «Ждун» это не остановило. Два года назад они начали съёмки и сегодня, 20 марта, отправили кино в прокат. Каким оно вышло?

«Ждун»: главное о фильме

Название: «Ждун».
Режиссёр: Дмитрий Суворов.
Актёры: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев и другие.
Дата выхода: 20 марта 2025 года.
Жанр: комедия.
Страна: Россия.

«Ждун»: где смотреть?

20 марта фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в мае.

Видео размещено на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

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Ждун учит хранить от родителей секреты

Авторы фильмов вроде «Ждуна» часто напоминают, что сняли детскую комедию. Эта фраза должна оправдать плоских персонажей, банальный сюжет и прочие минусы. Но правда в том, что хорошее кино для всей семьи обязано нравиться и детям, и родителям. То есть подкинуть хорошую шутку, пробудить сочувствие к персонажам и прочитать простую и вместе с тем важную мораль. «Ждун» не делает ничего подобного и не цепляет ни юную, ни взрослую аудиторию.

Проблемы начинаются со вступления. Там летательный аппарат Ждуна терпит крушение на Земле. Забавный инопланетянин летел к нам за важным ресурсом, но теперь должен починить корабль и как-то остаться инкогнито. С последним должен помочь юный Никита, который первым находит место крушения.

В семье Никиты полно проблем: отца уволили, мама мечтает о нормальной кухне, старшая сестра вредничает, а дед грустит по почившей супруге. К этим заботам добавляется Ждун, который просит никому о нём не рассказать и при этом является мишенью злобных корпоратов.

Ждун прячется

Ждун прячется

Фото: «Наше кино»

Умелые кинематографисты не раз трансформировали похожее вступление в нечто трогательное, весёлое и креативное. Увы, команде «Ждуна» навыков не хватило, так что все 1,5 часа они заваливают штампами, глупыми шутками и злодеями, что проговаривают коварный план и громко смеются.

Основная арка посвящена тайнам. Поначалу про Ждуна знает только Никита, но потом с космическим гостем знакомятся дед, сестра и отец. И только маме ничего не говорят. Женщина подмечает странности, видит на кухне погром и чуть с ума не сходит. Вместо правды, которую спокойно приняли все остальные, героине говорят: «Не переживай, это просто енот-мутант». Плевать, что дама теперь по ночам не спит, зато секрет остаётся секретом.

В правильном фильме тайны должны бы породить большие неприятности и подвести к выводу: «Близкие люди должны быть честны друг с другом». В «Ждуне» тайны особо ничего не портят, а семью сближает небрежная фраза сценариста, написанная для самого юного героя. «Мы же семья!» — восклицает он и бьёт маленькой ручкой по столу. После этого все дружно улыбаются и как сплоченная команда решают неприятности пришельца.

Что из такой истории должны вынести дети? И что здесь может понравиться родителям? Есть ли у арки о тайнах толковая проблематика и изысканное решение? В ответ на все вопросы можно лишь озадаченно покачать головой.

Пришелец очень неловкий

Пришелец очень неловкий

Фото: «Наше кино»

Бог с ним с сюжетом, где сценаристы подкидывают вредные советы и забывают внятно их развенчать. Может, фильм хотя бы развлекает хорошо? Снова нет. За героев абсолютно не переживаешь, потому что они вечно творят глупости и имеют дело с нелепым антагонистом. Шутки построены на сомнительных ситуациях, где воздушная пушка засасывает голову Ждуна. Визуал, мягко скажем, спорный — стоит нарисованному пришельцу пошевелиться или взять что-то в руки, как подмечаешь неаккуратную графику. Ещё и вау-моментов нет: все события ровные и слабо развивают характеры персонажей.

В итоге получаем посредственную комедию, на которой не заскучают только ярые фанаты Ждуна. Много ли таких? Да не факт, что сотня наберётся.

Главные герои

Главные герои

Фото: «Наше кино»

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«Ждун»: стоит ли смотреть?

В мире, где качественный контент выходит чуть ли не каждую неделю, как-то странно тратить время на «Ждуна». Если очень хотите вытащить ребёнка в кинотеатр, наверняка найдутся сеансы интереснее.

Оценка «Ждуна» — 5 из 10

Понравилось

  • Ждун прилично выглядит, если не двигается.

Не понравилось

  • Банальный сюжет.
  • Мораль подаётся неказисто.
  • Хороших шуток толком нет.
  • Спорная графика.
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