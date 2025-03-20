Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось

Помните мемы про Ждуна, которые были популярны лет восемь назад. На них смешной чудик сидел и, сложив руки, чего-то ждал. В интернете он всем так полюбился, что породил тысячи картинок. Ждун заменял президента на совещаниях, сидел в поликлиниках в очереди на приём, занимал на картинах места Мона Лизы и девочки с персиками.

Но когда вы в последний раз видели Ждуна? В мире, где мемы сменяют друг друга со скоростью света, время забавного существо прошло. Однако авторов комедии «Ждун» это не остановило. Два года назад они начали съёмки и сегодня, 20 марта, отправили кино в прокат. Каким оно вышло?

«Ждун»: главное о фильме

Название: «Ждун».

Режиссёр: Дмитрий Суворов.

Актёры: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев и другие.

Дата выхода: 20 марта 2025 года.

Жанр: комедия.

Страна: Россия.

«Ждун»: где смотреть?

20 марта фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в мае.

Видео размещено на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

Ждун учит хранить от родителей секреты

Авторы фильмов вроде «Ждуна» часто напоминают, что сняли детскую комедию. Эта фраза должна оправдать плоских персонажей, банальный сюжет и прочие минусы. Но правда в том, что хорошее кино для всей семьи обязано нравиться и детям, и родителям. То есть подкинуть хорошую шутку, пробудить сочувствие к персонажам и прочитать простую и вместе с тем важную мораль. «Ждун» не делает ничего подобного и не цепляет ни юную, ни взрослую аудиторию.

Проблемы начинаются со вступления. Там летательный аппарат Ждуна терпит крушение на Земле. Забавный инопланетянин летел к нам за важным ресурсом, но теперь должен починить корабль и как-то остаться инкогнито. С последним должен помочь юный Никита, который первым находит место крушения.

В семье Никиты полно проблем: отца уволили, мама мечтает о нормальной кухне, старшая сестра вредничает, а дед грустит по почившей супруге. К этим заботам добавляется Ждун, который просит никому о нём не рассказать и при этом является мишенью злобных корпоратов.

Ждун прячется Фото: «Наше кино»

Умелые кинематографисты не раз трансформировали похожее вступление в нечто трогательное, весёлое и креативное. Увы, команде «Ждуна» навыков не хватило, так что все 1,5 часа они заваливают штампами, глупыми шутками и злодеями, что проговаривают коварный план и громко смеются.

Основная арка посвящена тайнам. Поначалу про Ждуна знает только Никита, но потом с космическим гостем знакомятся дед, сестра и отец. И только маме ничего не говорят. Женщина подмечает странности, видит на кухне погром и чуть с ума не сходит. Вместо правды, которую спокойно приняли все остальные, героине говорят: «Не переживай, это просто енот-мутант». Плевать, что дама теперь по ночам не спит, зато секрет остаётся секретом.

В правильном фильме тайны должны бы породить большие неприятности и подвести к выводу: «Близкие люди должны быть честны друг с другом». В «Ждуне» тайны особо ничего не портят, а семью сближает небрежная фраза сценариста, написанная для самого юного героя. «Мы же семья!» — восклицает он и бьёт маленькой ручкой по столу. После этого все дружно улыбаются и как сплоченная команда решают неприятности пришельца.

Что из такой истории должны вынести дети? И что здесь может понравиться родителям? Есть ли у арки о тайнах толковая проблематика и изысканное решение? В ответ на все вопросы можно лишь озадаченно покачать головой.

Пришелец очень неловкий Фото: «Наше кино»

Бог с ним с сюжетом, где сценаристы подкидывают вредные советы и забывают внятно их развенчать. Может, фильм хотя бы развлекает хорошо? Снова нет. За героев абсолютно не переживаешь, потому что они вечно творят глупости и имеют дело с нелепым антагонистом. Шутки построены на сомнительных ситуациях, где воздушная пушка засасывает голову Ждуна. Визуал, мягко скажем, спорный — стоит нарисованному пришельцу пошевелиться или взять что-то в руки, как подмечаешь неаккуратную графику. Ещё и вау-моментов нет: все события ровные и слабо развивают характеры персонажей.

В итоге получаем посредственную комедию, на которой не заскучают только ярые фанаты Ждуна. Много ли таких? Да не факт, что сотня наберётся.

Главные герои Фото: «Наше кино»

«Ждун»: стоит ли смотреть?

В мире, где качественный контент выходит чуть ли не каждую неделю, как-то странно тратить время на «Ждуна». Если очень хотите вытащить ребёнка в кинотеатр, наверняка найдутся сеансы интереснее.

Оценка «Ждуна» — 5 из 10

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Ждун прилично выглядит, если не двигается.

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