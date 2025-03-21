Все монстры в R.E.P.O. — как их победить и контрить?

В R.E.P.O. герои высаживаются на локации и собирают разные ценности. Проблема в том, что по коридорам шастают монстры всех мастей. Всего их 19 штук, и у каждого своя особенность: на одного нельзя смотреть, другой слеп, но отлично слышит. Объясняем, как действовать при встрече с врагами.
R.E.P.O.: главное об игре
Платформы: ПК.
Разработчик: semiwork.
Дата выхода: 26 февраля 2025 года.
Жанр: кооперативный хоррор.
Перевод: отсутствует.
R.E.P.O.: как поиграть?
Игра официально продаётся в России. Цена — 385 рублей.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат semiwork.
Что делать с монстрами?
При встрече с монстрами есть много вариантов действий:
- сбегите;
- спрячьтесь;
- используйте оружие вроде биты;
- закидайте врагов вещами;
- заманите в ловушку: например, под пресс для добычи.
Чтобы подобрать наилучшую тактику, важно знать особенности каждого врага.
Гном (Садовый гном)
Цена за душу: нет души
Опасность: низкая
Гном
Фото: semiwork
Сами по себе гномы не опасны. Они собираются в небольшую стаю, слабо бьют и умирают с одного удара. Легче всего взять гнома, швырнуть в другого врага и разбить. Проблемы начинаются, когда эти чудики прибиваются к сильному монстру и следуют за ним. В этом случае от толпы стоит бежать.
Утка (Хищник)
Цена за душу: 2000-3000
Опасность: низкая
Утка
Фото: semiwork
По умолчания утка мирно бродит за игроком и крякает. Но если вы схватите её или ненароком ударите, утка разинет огромную пасть и накинется. Монстра легко забить, но ещё можно окунуть в котёл или закинуть под пресс для ценностей. К слову, спустя 10 секунд буйства монстр снова успокоится.
Животное (Паук)
Цена за душу: 2000-4000
Опасность: низкая
Животное
Фото: semiwork
Этот монстр разбегается и прыгает в сторону героя. Урона наносит мало, но легко ломает небольшие ценности. Устранить паука можно битами и прочим оружием. А если его схватят два героя, животное замрёт и притворится мёртвым.
Глаз (Пипер)
Цена за душу: нет души
Опасность: низкая
Глаз
Фото: semiwork
Глаз неподвижен и появляется в случайных местах на потолке. Если заглянули в помещение с глазом, камера сама сфокусируется на нём. Сразу убегайте, ведь спустя три секунды зрительного контакта здоровье начнёт уменьшаться. Как вариант, спрячьтесь под столом. В общем, сделайте всё, чтобы вас разделила физическая преграда.
Тонкий человек (тощий пришелец)
Цена за душу: 2000-5000
Опасность: низкая
Тонкий человек
Фото: semiwork
Этот ребёнок опасен только для игроков, которые не знают, что делать. Особенность в том, что на тонкого человека нельзя смотреть дольше двух секунд. Если оплошаете, он телепортируется за спину и нанесёт большой урон. Поэтому при встрече опускайте взгляд и проходите мимо или нещадно бейте монстра.
Гомункул (Кричащий)
Цена за душу: 2000-4000
Опасность: средняя
Гомункул
Фото: semiwork
Кричащий ловит героя лапами, пронзительно визжит и швыряет о стену, нанося внушительный урон. Такого монстра нетрудно забить оружием ближнего боя. Проблемы появляются, когда кричащий заявляется в компании с сородичами. В этом случае проследите, чтобы у вас было численное преимущество. В ином случае бегите.
Череп (Камикадзе)
Цена за душу: нет души
Опасность: средняя
Череп
Фото: semiwork
Черепа обычно перемещаются группой и при встрече летят к персонажам, чтобы взорваться. Обратите внимание на фитиль: когда он загорится, до взрыва будет 10 секунд. Чтобы не получить урон, убегайте от черепов, швыряйте их о стену или атакуйте дальнобойным оружием. Главное, не вступайте в ближний бой, ведь после смерти камикадзе рванут.
Извергатель (Рыба)
Цена за душу: 1000-4000
Опасность: средняя
Извергатель
Фото: semiwork
Этот монстр летает по локации и плюётся кислотой. Опасность в том, что Извергатель может вселиться в игрока. Если одержимый посмотрит на напарников или ценные предметы, то атакует их. В случае одержимости терпите одну минуту и желательно смотрите куда-нибудь под ноги.
Невидимка (Тень)
Цена за душу: 3500-7000
Опасность: средняя
Невидимка
Фото: semiwork
Этого врага практически невозможно заметить. На фоне окружения он выделяется лишь легкой дымкой и чёрными следами ног. Когда невидимка подбирается к персонажу, хватает его, уносит в дальний угол и оглушает. Урон невидимка не наносит, но герой в уязвимом состоянии может повстречать другого монстра. В этом случае его спасёт только своевременное вмешательство напарников.
Шеф-лягушка (Повар-жаба)
Цена за душу: 2000-5000
Опасность: средняя
Шеф-лягушка
Фото: semiwork
При виде героя лягушка замирает на месте и через пару секунд напрыгивает, нанося высокий урон. Вам надо спрятаться или увернуться от атаки. После жаба на время станет безобидной. В этот момент её и надо атаковать.
Карлик-метатель (Ребёнок-монстр)
Цена за душу: 2000-4000
Опасность: средняя
Карлик-метатель
Фото: semiwork
Вредный монстр бегает по уровню, подбирает ценные предметы и швыряет их в героев. Поднял хрупкую вазу? Получите мало урона. Раздобыл тяжёлые часы? Придётся туго. В идеале схватить карлика и разбить о землю, но для этого понадобятся сразу три персонажа. Ну или один с хорошо прокачанной силой.
Бегун (чучело)
Цена за душу: 6000-8000
Опасность: средняя
Бегун
Фото: semiwork
Глухой и очень выносливый враг, который ходит по помещениям и издаёт громкие звуки. Услышав приближение чучела, замрите и медленно уйдите с пути. Если вас заметят, бегун нанесёт большой урон и выбьет из рук текущее оружие. За убийство такого монстра хорошо наградят, но риск редко того стоит.
Белый гусь (Бабочка)
Цена за душу: 3000-7000
Опасность: средняя
Белый гусь
Фото: semiwork
Гусю лучше не попадаться на глаза, ведь он тут же начнёт вопить, отталкивая героя и нанося урон. Если драка всё же началась, жертве крика стоит взять дальнобойное оружие и стрелять, а союзникам – подбежать к гусю со спины и изо всех сил бить.
Менталист (Мегамозг)
Цена за душу: 3000-6000
Опасность: средняя
Менталист
Фото: semiwork
Существо с большим мозгом парит над землёй в поле лотоса. У него слабый слух и скромный радиус действия, но при встрече он поднимет героев над землёй и затем сильно шарахнет о пол. Когда попадётесь менталисту, спасти сможет только союзник, который выстрелит силовым лучом.
Летающая голова (Головастик)
Цена за душу: 4000-8000
Опасность: высокая
Летающая голова
Фото: semiwork
Голова беззвучно летает по округе и изредка щёлкает челюстью. Её главный раздражитель — свет. Стоит направить на монстра фонарь, как начнётся сущий кошмар. Головастик сильно бьёт и зачастую выслеживает героев даже в укромных местах. Если убежать не удалось, обороняйтесь — в идеале дальнобойным оружием.
Клоун (Лазерная турель)
Цена за душу: 5000-8000
Опасность: высокая
Клоун
Фото: semiwork
Когда клоун видит персонажей, выпускает лазерный луч и водит им по области. Пострадать может не только ваш отряд, но и ценные вещи. В ближнем бою клоун больно пинается. Лучший способ разобраться с ним — дождаться атаки лазером и спрятаться. После выстрела клоун будет в течение восьми секунд перезаряжаться. В этот момент и надо его атаковать.
Охотник (Дед)
Цена за душу: 3000-7000
Опасность: высокая
Охотник
Фото: semiwork
Этот старик с дробовиком медленно ходит и ничего не видит, но обладает чутким слухом и устрашающей меткостью. При встрече нужно немедленно замереть и аккуратно отползти в сторону. Охотник стреляет на слух с минимальной задержкой и зачастую мгновенно убивает.
Деда лучше обходить стороной. Если всё же решите напасть, дождитесь, пока он споткнётся у лестницы. Это ваш единственный шанс.
Халат (Монашка)
Цена за душу: 5000-8000
Опасность: максимальная
Халат
Фото: semiwork
Монашка летает по непредсказуемой территории и быстро приближается к любому герою в поле зрения. Одним ударом она сносит половину HP, но главная опасность – в маске. Если задержите на ней взгляд, сразу умрёте. Драться с этим монстром не стоит, лучше будьте аккуратны и не встречайтесь с монашкой.
Проклятый рыцарь (Мясной голем)
Цена за душу: 5000-8000
Опасность: максимальная
Проклятый рыцарь
Фото: semiwork
Почти неубиваемый монстр в крепких доспехах. Вместо головы у него щупальца, которые достают персонажа на большом расстоянии и притягивают к рыцарю. Далее следует смертельный удар булавой. От такого врага надо бежать, уж больно он сильный и выносливый.