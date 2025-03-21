Все монстры в R.E.P.O. — как их победить и контрить?

В R.E.P.O. герои высаживаются на локации и собирают разные ценности. Проблема в том, что по коридорам шастают монстры всех мастей. Всего их 19 штук, и у каждого своя особенность: на одного нельзя смотреть, другой слеп, но отлично слышит. Объясняем, как действовать при встрече с врагами.

R.E.P.O.: главное об игре

Название: R.E.P.O.

Платформы: ПК.

Разработчик: semiwork.

Дата выхода: 26 февраля 2025 года.

Жанр: кооперативный хоррор.

Перевод: отсутствует.

R.E.P.O.: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 385 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат semiwork.

Что делать с монстрами?

При встрече с монстрами есть много вариантов действий:

сбегите;

спрячьтесь;

используйте оружие вроде биты;

закидайте врагов вещами;

заманите в ловушку: например, под пресс для добычи.

Чтобы подобрать наилучшую тактику, важно знать особенности каждого врага.

Гном (Садовый гном)

HP: 20

Цена за душу: нет души

Опасность: низкая

Гном Фото: semiwork

Сами по себе гномы не опасны. Они собираются в небольшую стаю, слабо бьют и умирают с одного удара. Легче всего взять гнома, швырнуть в другого врага и разбить. Проблемы начинаются, когда эти чудики прибиваются к сильному монстру и следуют за ним. В этом случае от толпы стоит бежать.

Утка (Хищник)

HP: 150

Цена за душу: 2000-3000

Опасность: низкая

Утка Фото: semiwork

По умолчания утка мирно бродит за игроком и крякает. Но если вы схватите её или ненароком ударите, утка разинет огромную пасть и накинется. Монстра легко забить, но ещё можно окунуть в котёл или закинуть под пресс для ценностей. К слову, спустя 10 секунд буйства монстр снова успокоится.

Животное (Паук)

HP: 150

Цена за душу: 2000-4000

Опасность: низкая

Животное Фото: semiwork

Этот монстр разбегается и прыгает в сторону героя. Урона наносит мало, но легко ломает небольшие ценности. Устранить паука можно битами и прочим оружием. А если его схватят два героя, животное замрёт и притворится мёртвым.

Глаз (Пипер)

HP: 150

Цена за душу: нет души

Опасность: низкая

Глаз Фото: semiwork

Глаз неподвижен и появляется в случайных местах на потолке. Если заглянули в помещение с глазом, камера сама сфокусируется на нём. Сразу убегайте, ведь спустя три секунды зрительного контакта здоровье начнёт уменьшаться. Как вариант, спрячьтесь под столом. В общем, сделайте всё, чтобы вас разделила физическая преграда.

Тонкий человек (тощий пришелец)

HP: 150

Цена за душу: 2000-5000

Опасность: низкая

Тонкий человек Фото: semiwork

Этот ребёнок опасен только для игроков, которые не знают, что делать. Особенность в том, что на тонкого человека нельзя смотреть дольше двух секунд. Если оплошаете, он телепортируется за спину и нанесёт большой урон. Поэтому при встрече опускайте взгляд и проходите мимо или нещадно бейте монстра.

Гомункул (Кричащий)

HP: 150

Цена за душу: 2000-4000

Опасность: средняя

Гомункул Фото: semiwork

Кричащий ловит героя лапами, пронзительно визжит и швыряет о стену, нанося внушительный урон. Такого монстра нетрудно забить оружием ближнего боя. Проблемы появляются, когда кричащий заявляется в компании с сородичами. В этом случае проследите, чтобы у вас было численное преимущество. В ином случае бегите.

Череп (Камикадзе)

HP: 65

Цена за душу: нет души

Опасность: средняя

Череп Фото: semiwork

Черепа обычно перемещаются группой и при встрече летят к персонажам, чтобы взорваться. Обратите внимание на фитиль: когда он загорится, до взрыва будет 10 секунд. Чтобы не получить урон, убегайте от черепов, швыряйте их о стену или атакуйте дальнобойным оружием. Главное, не вступайте в ближний бой, ведь после смерти камикадзе рванут.

Извергатель (Рыба)

HP: 65

Цена за душу: 1000-4000

Опасность: средняя

Извергатель Фото: semiwork

Этот монстр летает по локации и плюётся кислотой. Опасность в том, что Извергатель может вселиться в игрока. Если одержимый посмотрит на напарников или ценные предметы, то атакует их. В случае одержимости терпите одну минуту и желательно смотрите куда-нибудь под ноги.

Невидимка (Тень)

HP: 100

Цена за душу: 3500-7000

Опасность: средняя

Невидимка Фото: semiwork

Этого врага практически невозможно заметить. На фоне окружения он выделяется лишь легкой дымкой и чёрными следами ног. Когда невидимка подбирается к персонажу, хватает его, уносит в дальний угол и оглушает. Урон невидимка не наносит, но герой в уязвимом состоянии может повстречать другого монстра. В этом случае его спасёт только своевременное вмешательство напарников.

Шеф-лягушка (Повар-жаба)

HP: 150

Цена за душу: 2000-5000

Опасность: средняя

Шеф-лягушка Фото: semiwork

При виде героя лягушка замирает на месте и через пару секунд напрыгивает, нанося высокий урон. Вам надо спрятаться или увернуться от атаки. После жаба на время станет безобидной. В этот момент её и надо атаковать.

Карлик-метатель (Ребёнок-монстр)

HP: 150

Цена за душу: 2000-4000

Опасность: средняя

Карлик-метатель Фото: semiwork

Вредный монстр бегает по уровню, подбирает ценные предметы и швыряет их в героев. Поднял хрупкую вазу? Получите мало урона. Раздобыл тяжёлые часы? Придётся туго. В идеале схватить карлика и разбить о землю, но для этого понадобятся сразу три персонажа. Ну или один с хорошо прокачанной силой.

Бегун (чучело)

HP: 250

Цена за душу: 6000-8000

Опасность: средняя

Бегун Фото: semiwork

Глухой и очень выносливый враг, который ходит по помещениям и издаёт громкие звуки. Услышав приближение чучела, замрите и медленно уйдите с пути. Если вас заметят, бегун нанесёт большой урон и выбьет из рук текущее оружие. За убийство такого монстра хорошо наградят, но риск редко того стоит.

Белый гусь (Бабочка)

HP: 200

Цена за душу: 3000-7000

Опасность: средняя

Белый гусь Фото: semiwork

Гусю лучше не попадаться на глаза, ведь он тут же начнёт вопить, отталкивая героя и нанося урон. Если драка всё же началась, жертве крика стоит взять дальнобойное оружие и стрелять, а союзникам – подбежать к гусю со спины и изо всех сил бить.

Менталист (Мегамозг)

HP: 150

Цена за душу: 3000-6000

Опасность: средняя

Менталист Фото: semiwork

Существо с большим мозгом парит над землёй в поле лотоса. У него слабый слух и скромный радиус действия, но при встрече он поднимет героев над землёй и затем сильно шарахнет о пол. Когда попадётесь менталисту, спасти сможет только союзник, который выстрелит силовым лучом.

Летающая голова (Головастик)

HP: 150

Цена за душу: 4000-8000

Опасность: высокая

Летающая голова Фото: semiwork

Голова беззвучно летает по округе и изредка щёлкает челюстью. Её главный раздражитель — свет. Стоит направить на монстра фонарь, как начнётся сущий кошмар. Головастик сильно бьёт и зачастую выслеживает героев даже в укромных местах. Если убежать не удалось, обороняйтесь — в идеале дальнобойным оружием.

Клоун (Лазерная турель)

HP: 250

Цена за душу: 5000-8000

Опасность: высокая

Клоун Фото: semiwork

Когда клоун видит персонажей, выпускает лазерный луч и водит им по области. Пострадать может не только ваш отряд, но и ценные вещи. В ближнем бою клоун больно пинается. Лучший способ разобраться с ним — дождаться атаки лазером и спрятаться. После выстрела клоун будет в течение восьми секунд перезаряжаться. В этот момент и надо его атаковать.

Охотник (Дед)

HP: 250

Цена за душу: 3000-7000

Опасность: высокая

Охотник Фото: semiwork

Этот старик с дробовиком медленно ходит и ничего не видит, но обладает чутким слухом и устрашающей меткостью. При встрече нужно немедленно замереть и аккуратно отползти в сторону. Охотник стреляет на слух с минимальной задержкой и зачастую мгновенно убивает.

Деда лучше обходить стороной. Если всё же решите напасть, дождитесь, пока он споткнётся у лестницы. Это ваш единственный шанс.

Халат (Монашка)

HP: 250

Цена за душу: 5000-8000

Опасность: максимальная

Халат Фото: semiwork

Монашка летает по непредсказуемой территории и быстро приближается к любому герою в поле зрения. Одним ударом она сносит половину HP, но главная опасность – в маске. Если задержите на ней взгляд, сразу умрёте. Драться с этим монстром не стоит, лучше будьте аккуратны и не встречайтесь с монашкой.

Проклятый рыцарь (Мясной голем)

HP: 500

Цена за душу: 5000-8000

Опасность: максимальная

Проклятый рыцарь Фото: semiwork

Почти неубиваемый монстр в крепких доспехах. Вместо головы у него щупальца, которые достают персонажа на большом расстоянии и притягивают к рыцарю. Далее следует смертельный удар булавой. От такого врага надо бежать, уж больно он сильный и выносливый.