«Переходный возраст» уже стал главным сериалом 2025 года с замахом на «Оскар»

До премьеры о «Переходном возрасте» мало кто слышал, но сериалу хватило недели, чтобы захватить интернет, породить множество споров и задать важные вопросы, ответов на которые нет ни у кого. Оглядываясь назад, можно сказать, что успех был неизбежным. Всё же команда разбирает сложную тему подросткового насилия и делает это с поразительной изысканностью. Чего стоит факт, что все четыре эпизода сняты одним кадром — без перебивок и монтажа.

Сериал определённо понравится не всем и метит в основном во взрослую аудиторию, однако попробовать стоит. Высока вероятность, что получите лучшее шоу года.

«Переходный возраст»: главное о сериале

Название: «Переходный возраст» (Adolescence).

Режиссёр: Фил Барантини.

Актёры: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс и другие.

Дата выхода: 13 марта 2025 года.

Сколько серий: четыре эпизода.

Жанр: драма.

Страна: Великобритания.

«Переходный возраст»: где смотреть?

Все четыре эпизода вышли на Netflix. Есть официальные субтитры, также в Сети уже много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале Cinema — Classic. Права на видео принадлежат Netflix.

Смело, сложно, фантастически красиво

Англия, раннее утро. Пока все спят, полиция готовится к штурму дома. Сотрудников много, у них в руках таран и огнестрел. Подготовка такая, будто законники вот-вот накроют террористическую ячейку. На деле они врываются в обычный дом и под удивлённые возгласы родителей задерживают 13-летнего пацана.

Чем юноша заслужил столь грубое обращение? Копы говорят, что он совершил бесчеловечное убийство. Вот только сам парень плачет и всё время твердит: «Я не делал ничего плохого». Да и родители уверены, что их сын на кошмары неспособен. Так и начинается история, которая продлится четыре часа и перевернёт душу. Особенно достанется родителям, которых обрекут на думу: «Откуда в подростках жестокость? Виноваты плохое воспитание, общество или власти?» Однозначного ответа нет, но частичка ответственности лежит, кажется, на всех.

В этот момент сериал разбивает сердце Фото: Netflix

Поначалу кажется, что «Переходный возраст» — детектив. На деле личность убийцы быстро перестаёт быть интригой, да и не так уж она и важна. Потому что весь сериал — душераздирающая драма или даже исследование о природе преступности. При этом подана тема так, что при просмотре хватаешься за голову от удивления, шока и восторга.

Секрет в том, что вся команда, начиная с режиссёра Фила Барантини и заканчивая сценаристом и актёром Стивеном Грэмом, была предельно вовлечена в тему и желала красиво её подать. Вот почему все четыре эпизода сняты одним кадром: на первой минуте оператор начинает забег и в течение часа без перебивок и монтажа движется к финальным титрам. При этом камера берёт причудливые ракурсы, взмывает в небо, динамично кружит вокруг героев и преследует их во время погони.

Поначалу ищешь места, где могут быть замаскированные склейки, но потом сдаёшься. Каждый эпизод — действительно один удачный и довольно динамичный дубль, где люди плачут, герои меняются, сюжет переворачивается с ног на голову. Барантини признавался, что стоило кому-то сбиться на 50-й минуте – и всей команде приходилось чертыхаться и заново начинать дубль. Дубль длительностью в час!

Барантини уже не раз проворачивал трюк с лонгшотами, в той же «Точке кипения» со своим закадычным другом Стивеном Грэмом из «Большого куша», «Острых козырьков» и прочих хитов. Но в этот раз режиссёр добился совершенства. Если бы «Переходный возраст» перемонтировали в длинный фильм, он бы точно взял «Оскар» за операторскую работу и не только.

Четвёртый эпизод посвящён несчастным родителям Фото: Netflix

Любопытно, что некоторые серии динамичны и камера там фокусируется на разных персонажах. Но в некоторых оператор просто берёт крупным планом чьё-то лицо и следует за ним. Допустим, парня вытаскивают из дома, сажают в полицейскую машину и везут в участок. Всё это время зритель просто следит за дорогой!

В этот момент можно было заскучать, если бы операторскую работу не подкрепили феноменальной актёрской игрой. К счастью, для «Переходного возраста» провели мощный кастинг, и все герои выдают максимум эмоций. В той же машине мы просто следим за пареньком, жизнь которого резко изменилась. Он злится, страдает и в слезах зовёт отца. В итоге оторваться от него невозможно.

Вершина актёрской игры достигается в третьем эпизоде, самом камерном из всех. Там обвинённый пацан сидит в одной комнате и просто общается с психологом. Беседа начинается дружно — с обсуждения горячего шоколада, сэндвичей и прочей ерунды. А затем страсти так накаляются, что становится страшно, обидно, омерзительно.

К финалу эпизода хочется достать очередную партию «Оскаров»: один — юному Оуэну Куперу, другой — психологу в исполнении Эрин Доэрти. Они удерживают внимание, кричат, переворачивают стулья, докапываются до истины — и делают это столь пронзительно, что во время просмотра моргать не хочется. Когда в финале героиня Доэрти глубоко вздохнёт и испытает тотальное опустошение, по телу расползутся мурашки. Величие!

Поразительный эпизод Фото: Netflix

Операторскую работу и гениальную актёрскую игру подкрепляет сама история, написанная Стивеном Грэмом и Джеком Торном. За четыре эпизода они погрузятся в вопросы школьной травли, своеволия в Сети и родителей, которые с головой уходят в работу и теряют контакт с детьми. Команда так и не расскажет, как воспитать и защитить ребёнка. Правильных ответов попросту не существует. Но после просмотра, если у вас есть дети, вы точно сделаете всё, чтобы тот самый контакт не утратился. Такой эффект уже дорогого стоит!

«Переходный возраст»: стоит ли смотреть?

Если сама тема сериала вам не близка, то история и лонгшоты могут не впечатлить. Но если «Переходный возраст» попадёт в цель, вы получите один из лучших сериалов — не только 2025-го, но вообще за многие годы. Поэтому хотя бы начните просмотр и, вероятно, окажетесь под большим впечатлением.

Оценка «Переходного возраста» — 9 из 10

Понравилось

Невероятная операторская работа

Выдающаяся актёрская игра

Пронзительный сюжет.

Не понравилось