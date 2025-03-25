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Предметы в R.E.P.O. — что делают и где брать

R.E.P.O. — новый хит Steam с пиковым онлайном свыше 250 тысяч человек. Это кооперативная игра, где герои высаживаются на локации и выносят из неё ценности. Проблема в том, что повсюду монстры, которые бьют, стреляют, вселяются в персонажей и даже сливаются с местностью. Чтобы противостоять им, нужно собрать хорошую экипировку. Но какие предметы есть в R.E.P.O.?

R.E.P.O.: главное об игре

Название: R.E.P.O.

Платформы: ПК.

Разработчик: semiwork.

Дата выхода: 26 февраля 2025.

Жанр: кооперативный хоррор.

Перевод: отсутствует.

R.E.P.O.: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 385 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат semiwork.

Где взять экипировку?

В R.E.P.O. есть магазины, где продаются аптечки, биты, мины, пушки. Товары обновляются случайным образом, никогда не знаешь, чего ждать. Цены тоже меняются: например, аптечка может обойтись как в $ 3000, так и дешевле.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Оружие ближнего боя

Бита

Самое популярное оружие, которое бьёт по средней дистанции. Урон тоже средний, зато подходить вплотную к монстру не надо. Порой дистанция спасает жизнь.

Меч

Наносит высокий урон, но требует подойти близко к цели. Лучше всего бить мечом со спины или правильно подбирать момент. Допустим, курица с бабочкой фокусирует атаки на одном герое. В эту минуту напарники могут зайти со спины и порубить врага.

Кувалда

Кувалда очень медленно бьёт, зато наносит огромный урон. Чтобы оружие выручило, нужно тщательно подбирать момент. Всё же шустрые монстры даже замахнуться не позволят.

Сковорода

Оружие неопрятное, однако по эффективности напоминает биту. Правда, бьёт чуть сильнее и на дистанцию поменьше.

Надувной молот

Скорее игрушка, чем оружие. Урон не наносит, зато может на время вывести врага из равновесия или просто отвлечь его.

Надувной молот Фото: semiwork

Оружие дальнего боя

Пистолет

Пистолет хорош для сражений на средней дистанции. Стреляет быстро, наносит нормальный урон, однако требует высокой точности.

Дробовик

С дробовиком всё стандартно: урон огромный, но к монстру придётся подойти вплотную.

Транквилизатор

Выстрел из транквилизатора на время усыпит врага. Очень полезное оружие, когда нужно экстренно сбежать.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Мины и гранаты

Оглушающая граната

На время оглушает противника, позволяя сбежать, спрятаться или перейти в атаку.

Граната

Ничего необычного. Граната взрывается и наносит урон всем врагам в области. Учтите, что ценные предметы тоже сломаются.

Ударная граната

Полезное оружие, чтобы оттолкнуть и замедлить врага. Пригодится, когда нужно покинуть локацию с тяжёлой телегой.

Капкан

Угодив в капкан, противник замрёт и получит урон. Жаль, что спустя пару секунд монстр вырвется.

Ударная мина

Как и ударная граната, мина отталкивает и замедляет врагов.

Взрывчатая мина

Взрывается и наносит большой урон. Когда эвакуируетесь и видите, что монстры наступают, такая мина способна всех спасти.

Резиновая уточка

Уточка работает по принципу взрывной мины, но перед детонацией ещё и подпрыгивает.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Дроны

Дрон-перо

Дроны оказывают поддержку. Например, дрон-перо снижает вес предметов. С ним даже тяжесть поднимете, словно пушинку.

Невесомость

С этим дроном вы сможете выше прыгать. Также его можно прикрепить к тяжёлому предмету, тогда быстро доставите его к точке эвакуации.

Перекати-поле

Позволяет стремительно кататься по арене или же катить тяжесть.

Щит

Защищает от урона. Можно прикрепить к ценности, которую хотите сберечь.

Дрон-зарядка

Если предмет в инвентаре разрядился, дрон-зарядка решит вопрос.

Сфера невесомости

Создаёт поле, внутри которого не работает гравитация. Полезно, чтобы ослабить монстра или раскидать тяжёлые предметы.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Апгрейды

Сила

Предметы этой категории усиливают персонажа. Конкретно этот апгрейд повышает урон от ударов и позволяет с лёгкостью поднимать тяжести или крепких монстров.

Скорость

Повышает скорость ходьбы и бега. После 10 апгрейдов персонаж научится летать по локации.

Выносливость

Каждый апгрейд повышает выносливость на 10 единиц. Так вы сможете дольше бегать.

Дальность

Увеличивает дистанцию, на которой вы хватаете ценности или монстров.

Здоровье

Увеличивает полоску здоровья, позволяя выдерживать больше урона.

Радар

Увеличивает количество объектов, которые вы видите на радаре — в том числе союзников и врагов.

Усиление рывка

Если нажать Q при беге, персонаж сделает рывок, уменьшится и замрёт на полу. После улучшения такой рывок ещё и урон наносит.

Дополнительный прыжок

С этим апгрейдом вы сможете прыгать дальше и выше. Полезно, чтобы забраться на высоту и спрятаться.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Расходники

Трекер эвакуации

Показывает пункт эвакуации даже через стену. Полезно, если вы заблудились или не имеете возможности сориентироваться.

Трекер ценностей

Подсвечивает все ценные предметы, которые можно отнести к пункту сдачи.

Энергетический кристалл

Заряжает предметы из инвентаря.

Карманная тележка

Нужна для перевозки маленьких ценностей. Удобно, чтобы не бежать к основной телеге.

Тележка

Ещё одна обычная тележка в дополнение к основной. Если телеги две, то и вещей сможете сдать в два раза больше.

Маленькая аптечка

Восстанавливает 25 единиц здоровья.

Средняя аптечка

Восстанавливает 50 единиц здоровья.

Большая аптечка

Восстанавливает 100 единиц здоровья.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Бесплатное оружие на карте

Иногда в случайных местах на карте появляются особые предметы. Можете использовать их против монстров или продать.

Игрушечный клоун

Если три раза нажмёте на клоунский нос, запустится обратный отсчет. В конце клоун взорвётся и нанесёт урон, сопоставимый с гранатой. Стоит вещица недорого, поэтому лучше её использовать.

Циркулярная пила

Пила крутится и постоянно наносит урон. Это оружие сложно использовать, но в умелых руках оно смертоносно. Ещё пилу можно бросить на землю, и она продолжит крутиться, превратившись в ловушку.

Огнемёт

Наносит высокий урон и бьёт на большую дальность. Жаль, что целиться из огнемёта неудобно. Чтобы использовать оружие, удерживайте красную кнопку.

Магический посох

Очень сложное в использовании оружие. Когда оно бьётся о пол или стены, то выпускает смертоносный луч. Опасен как для врагов, так и для героев.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Секретные предметы

В некоторых локациях можно открыть потолок. Там встречаются особые предметы.

Военная граната

Работает по принципу обычной гранаты. Правда, наносит чуть меньший урон.

Связка военных гранат

Когда взрываете одну гранату, остальные летят в стороны и тоже детонируют. В умелых руках такая связка уничтожит толпу монстров.