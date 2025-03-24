Как это было: киберспорту в России наступило 25 лет

24 марта 2000 года в Министерстве спорта (тогда ещё — в Госкомспорте) прошёл первый учредительный съезд Федерации компьютерного спорта. Вскоре после этого Россия станет первой в мире страной, признавшей соревнования геймеров официально, а тот день начнут считать точкой отсчёта в истории в отечественного киберспорта.

Прошла ровно четверть века, и индустрия компьютерного спорта изменилась до неузнаваемости. Сегодня «Чемпионат» и ФКС России отмечают круглую дату, чтобы подвести черту и устремиться вперёд, навстречу будущему.

Как киберспорт зародился в России

В начале 2000-х соревновались почти все, кто играл в игры с мультиплеером. Один из первых киберспортсменов в России, чемпион турниров по StarCraft и нынешний президент ФКС России Дмитрий Смит вспоминает — тогда играли не ради больших призовых или всемирной известности.

Всех игроков отличала одна большая идея — победить соперника, желательно наиболее сильного. Ребята тренировались, готовились, изучали всю информацию, которую тогда могли найти. Все боролись до последнего и работали над ошибками после поражений. А неожиданные победы, одержанные над сильнейшими командами, могли обсуждаться на протяжении целого года.

Компьютер дома, да ещё и с хорошим интернетом, тогда был недоступной для многих роскошью, поэтому на заре XXI века особой популярностью пользовались компьютерные клубы. Например, в Москве и области их было порядка 1000, в Екатеринбурге – более 100.

Большой прорыв совершила Counter-Strike: к 2003 году командным шутером интересовались более половины всех игроков. По всей стране проходили еженедельные турниры, и хотя общей системы не было, но активные сообщества «на местах» становились все больше и активнее — по сути, с этого и началось развитие киберспорта.

Типичная атмосфера на первых киберспортивных турнирах в России — это молодёжь в небольшой комнате на стульях внимательно наблюдает за соревнованиями в любимых играх.

А сейчас болельщики сидят на трибунах огромных арен Фото: HLTV

По словам Дмитрия Смита, многие тогда ездили на LAN-турниры за свои деньги, а наградой для лучших игроков становились мышки и клавиатуры либо же бесплатное время для тренировок в компьютерном клубе.

Хороший компьютер за победу в турнире был пределом мечтаний. Однажды я такой выиграл (смеётся). Спортсменами тогда двигали желание совершенствовать свою игру, ну и любовь публики, конечно. Ради этого и играли.

Со временем стали появляться первые мировые турниры с большими призовыми — CPL, Clanbase, WCG. В 2004 году на турнире по Counter-Strike можно было выиграть $ 100 тыс. за первое место, хотя почти всегда считалось, что если выигрыш окупал затраты на билеты и проживание — это уже успех.

В России первые турниры были поскромнее и проводились за счёт вступительных взносов от участников. Зарабатывать на карьере на жизнь было трудно даже лучшим игрокам в мире. Одним из немногих способов были веб-сайты типа с58, которые платили киберспортсменам, игравшим под их тегом.

Зарплата игроков мирового уровня в России была на уровне $ 200–500 в месяц. Проблемой была частая смена спонсоров, связанная с тем, что не всегда удавалось достичь быстрых результатов, а верили в киберспорт тогда далеко не все. В Южной Корее и США зарплаты игроков были выше — тем, кто хотя бы иногда попадал на телевидение, платили от $ 3000 до $ 10 000 ежемесячно.

В основном киберспортом интересовалась молодёжь, в то время как люди старшего поколения не воспринимали это всерьёз. Одним из первых звонков стал выход программы «Намедни» на НТВ, в которой показали успехи россиян на World Cyber Games 2002 — после таких репортажей киберспорт стали открывать всё больше людей. Хотя, само собой, киберспорту ещё предстоял большой путь.

Видео доступно в группе DOS4GW.EXE во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат НТВ.

Путь к популярности киберспорта в России

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официально — ещё в 2001 году. Однако дорога к турнирам с миллионными призовыми и огромной аудиторией лёгкой не была: это вспоминают и самые опытные киберспортсмены, как чемпион первого The International по Dota 2 Дмитрий Lost Куприянов, так и сравнительные «новички» уровня комментатора Александра Jam Короткова, пришедшие в сферу недавно.

Я начинал в 2007 году. От турниров в подвалах за копейки мы выросли до турниров с солидными призовыми фондами в миллионы. Сейчас же многое медленно, но верно уходит в формат шоу и развлечения. Сражения с участием «интересных» стримеров для аудитории и нестандартными правилами нынче активно конкурируют с турнирами, на которых параллельно выступают Team Spirit, Team Liquid и другие гранды тир-1 дивизиона.

В киберспорте я уже восемь лет, и за это время изменилось, пожалуй, абсолютно всё. Раньше это был своего рода хаос: не было чётких структур, устойчивых организаций, понятных путей развития для игроков. Сейчас киберспорт стал более организованным, обрёл профессиональную форму, но это ещё далеко не его финальная версия. Он продолжает меняться, адаптироваться, эволюционировать, и я уверен, что впереди ещё множество трансформаций.

В конце 2024 года ФКС провела крупный студенческий турнир по Dota 2 — участие приняли сборные 40 стран Фото: ФКС России

Среди самых ярких точек для нашего сообщества часто вспоминают победу NAVI с Лостом на The International по «Доте» (тогда киберспортивная команда впервые получила $ 1 млн за победу на турнире) или инвестиции Алишера Усманова в отечественный клуб Virtus.pro в размере $ 100 млн.

Сейчас даже этого мало — огромный приток аудитории киберспорт получил после победы Team Spirit на TI10 («драконы» выиграли $ 18 млн), а правительство Саудовской Аравии выделяет миллиарды на Кубок мира Esports World Cup, который планирует стать виртуальным аналогом Олимпиады.

Впрочем, огромные инвестиции были бы невозможны без растущего количества людей, которым были интересны соревнования по видеоиграм. Их число увеличивается с каждым годом и по всему миру, и в России — само собой, такое сообщество не могло остаться без внимания.

Капитан HYDRA по Dota 2 Евгений fsd Погребешный выделяет растущее число турниров, на которых можно проявить себя: причём всё больше соревнований проходит в онлайн-формате, на которых можно выступать прямо из дома.

Киберспорт сейчас развивается очень активно, чуть ли не каждый день появляется всё больше новых киберспортивных дисциплин и турниров. Турнирные операторы пробуют новые форматы проведение турниров, и в целом я думаю, что сейчас всё движется в нужном направлении.

fsd — действующий чемпион и обладатель Кубка России по Dota 2 Фото: ФКС России

У нас в стране существенное влияние на развитие киберспорта также оказала Федерация компьютерного спорта России. За 25 лет организация провела более 10 000 турниров, объединивших более 2 500 000 киберспортсменов со всего мира. Именно с них начинали многие звёзды современного киберспорта, такие как Pure или 9Class.

Система региональных, школьных и студенческих турниров помогает искать новые таланты для профессиональной сцены и привлекать к занятиям киберспортом в России всё больше людей. Игрок национальной команды Сергей Strog Платов вспоминает, что именно национальные турниры дали толчок его карьере.

С тех пор прошло немало времени, и федерация провела множество турниров по Tekken, в которых мне удалось показать хорошие результаты. В какой-то момент понимаешь, что хочется большего. Сейчас я уже нацелен на международные турниры, и Федерация своих спортсменов в этом полностью поддерживает. Находясь в составе сборной России, я и мои коллеги получили возможность выступать на международных турнирах. На последнем турнире в Катаре мне удалось занять призовое четвёртое место, и по мере накопления опыта все члены сборной постепенно улучшают свои результаты на мировой сцене.

Российские игроки в Tekken продолжают подниматься в мировой топ Фото: ФКС России

Что ждёт киберспорт в России

В беседе с «Чемпионатом» президент ФКС России с грустью признаёт — даже за 25 лет победить людские стереотипы полностью так и не удалось. Многие по-прежнему не воспринимают соревнования геймеров как полноценный спорт, а киберспортсменов считают «детишками, играющими в компьютерные игрушки».

Эта проблема существовала как в первые годы нашей работы, так и сейчас. Сегодня, правда, в гораздо меньших масштабах. Изначально следует различать понятия «гейминг» и «киберспорт». В первом случае люди действительно проводят время за видеоигрой ради развлечения. Во втором — систематически тренируются ради достижения серьёзных результатов и соревнований с живыми соперниками.

У киберспорта (как, впрочем, и у любой другой сферы деятельности) до сих пор остаётся много проблем. Комментатор и ведущая Василиса Vasilisa Чернова вместе с Лостом выделяют недостаток крутых специалистов, игроки — трудности в сфере турниров. Иногда соревнований, наоборот, слишком много, и это тоже может влиять негативно, как отмечает Jam.

Нужен баланс турниров. Если их слишком много, игроки не успевают восстанавливаться, разрабатывать новые стратегии, и это снижает качество игры. Если турниров мало — падает интерес аудитории. Нужно находить золотую середину, чтобы сцена оставалась активной, но при этом сохраняла высокий уровень.

Финал Школьной лиги в Москве, декабрь 2024 года Фото: ФКС России

Несмотря на то что развитие киберспорта в последние годы немного замедлилось, сфера всё ещё продолжает двигаться вперёд. Федерация компьютерного спорта России выдвигает на первый план работу с региональными отделениями, также отмечая важность работу сборной и сотрудничество с учебными заведениями для поиска и развития новых талантов.

В 2025 году ФКС России проведёт больше 10 крупных турниров с призовым фондом более 55 млн рублей, в том числе и международные ивенты с участием игроков из 30 стран мира. А лучшие отечественные команды продолжают бороться за главные киберспортивные трофеи — впереди мэйджор по CS, The International и Кубок мира в Эр-Рияде. Киберспорту в России 25 лет — и он только начинает свою долгую жизнь.