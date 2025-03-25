Профессии Джейсона Стэйтема: все фильмы героя про британского работягу

Кем только ни был Джейсон Стэйтем за свою почти 30-летнюю карьеру в кино. Судьба подбрасывала его персонажам самые разные профессии, но он всегда оставался верен себе и своему амплуа человека, которому лучше не мешать и которого уж тем более лучше не обманывать.

27 марта в российских кинотеатрах выйдет новый экшен-триллер «Мастер», где Стэйтем примерил на себя каску строителя. В то же время при нём будет его классический набор человека с особыми навыками.

К выходу фильма «Мастер» мы вспомнили самые яркие профессии британского экшен-актёра.

«Перевозчик» (2002)

Режиссёры: Луи Летеррье, Кори Юэнь.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт Шульц, Франсуа Берлеан и другие.

Дата выхода: 11 октября 2002 года.

Жанр: боевик.

Страна: США, Франция.

«Перевозчик» Фото: 20th Century Fox

Все началось именно с этого фильма: он стал первым в карьере актёра, получившего название по профессии главного героя. Это оказалось своего рода фишкой. Более того, в проект Стэйтема пригласил лично культовый Люк Бессон («Леон», «Пятый элемент»). Джейсон серьёзно подошёл к подготовке: начал изучать боевые искусства, сам выполнял трюки и освоил владение оружием. Именно тогда и родилась одна из самых ярких звёзд боевиков.

Что касается самого фильма, положившего начало целой франшизе, сюжет стартовал довольно просто: герой получает задание перевезти человека из пункта А в пункт Б. Но у Стэйтема свой стиль, который неизменно сопровождается сотнями сломанных костей и зрелищными взрывами.

«Механик» (2011)

Режиссёр: Саймон Уэст.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Бен Фостер, Дональд Сазерленд и другие.

Дата выхода: 27 января 2011 года.

Жанр: боевик.

Страна: США.

«Механик» Фото: Millenium Films

Несмотря на название фильма, Джейсон так и не перебрал ни одного мотора и даже не починил ни единой машины. Вместо этого он выполняет грязную работу для сверхсекретной организации под названием… «Организация»!

Но когда героя вынуждают убить лучшего друга, терпение Механика заканчивается. Дальше – всё по классике: зрелищные бои, перестрелки и пафосные диалоги.

Постановкой боевика занимался Саймон Уэст, ранее отметившийся такими работами, как «Воздушная тюрьма» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». А после «Механика», спустя всего год, он вновь встретился со Стэйтемом на съёмочной площадке фильма «Неудержимые 2».

«Профессионал» (2011)

Режиссёр: Гэри МакКендри.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Клайв Оуэн, Ивонн Страховски и другие.

Дата выхода: 22 сентября 2011 года.

Жанр: боевик.

Страна: США, Австралия.

«Профессионал» Фото: Ambience Entertainment

В чём именно профессионализм героя Стэйтема – фильм в названии не уточняет. Кино рассказывает историю о наёмнике, решившем уйти на покой. Но кто же позволит киллеру спокойно жить?

В этот раз Стэйтему не пришлось тянуть фильм в одиночку. Вместе с ним в картине «Профессионал» снялись Роберт Де Ниро, Клайв Оуэн и Бен Мендельсон. Однако, как и всегда, именно Джейсон оказался в центре всех событий и взял на себя весь экшен.

«Защитник» (2012)

Режиссёр: Боаз Якин.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Энсон Маунт, Крис Сарандон и другие.

Дата выхода: 27 апреля 2012 года.

Жанр: боевик.

Страна: США.

«Защитник» Фото: Lionsgate

Поставить Стэйтема в защиту – это как поставить Месси на ворота: результат, конечно, будет, но раскрыть весь потенциал таким образом не получится. В этом фильме герой становится щитом для девочки, оказавшейся в серьёзной опасности. Но ей повезло: Стэйтем знает, что лучшая защита – это нападение!

Любопытный факт: постановкой трюков и экшен-сцен в этом фильме занимался легендарный Чад Стахелски – тот самый мастер, который пришёл в режиссуру из каскадёрского цеха и подарил миру франшизу «Джон Уик». Его фирменный стиль здесь тоже ощущается.

«Пчеловод» (2024)

Режиссёр: Саймон Уэст.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Джереми Айронс, Джош Хатчерсон и другие.

Дата выхода: 12 января 2024 года.

Жанр: боевик.

Страна: США.

«Пчеловод» Фото: Miramax

Еще в 2012 году профессии Стэйтема уже были мемом, и всё-таки останавливаться актёр не собирался. Да и зачем, если публика действительно неплохо встречает такие простые по сюжету, но зрелищные экшен-картины? Но на этот раз Джейсон превзошёл себя — теперь он Пчеловод!

По сюжету Пчеловоды – это элитные солдаты. В США их всего 50, по одному на каждый штат. Когда система даёт сбой, они получают право наводить порядок, игнорируя законы. Герой Стэйтема по имени Клей уже отошёл от дел. Но смерть невинной подруги вынуждает его вновь действовать.

Главная фишка персонажа – не только его мастерство, но и изобретательность. Он практически не пользуется оружием: за весь фильм Клей делает всего пару выстрелов. Всё остальное – сила кулаков и хитрость. Например, знали ли вы, что мёд легко воспламеняется? Стэйтем знал. И использовал это по максимуму.

Фильм снял Дэвид Эйр – режиссёр «Отряда самоубийц» и «Ярости» с Брэдом Питтом. А сценарий написал Курт Уиммер, известный по картинам «Законопослушный гражданин», «Эквилибриум» и «Вспомнить всё».

«Мастер» (2025)

Режиссёр: Дэвид Эйер.

Актёры: Джейсон Стэйтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья и другие.

Дата выхода: 27 марта 2025 года.

Жанр: боевик.

Страна: США.

Момент, когда Джейсон Стэйтем отправится на стройку, был лишь вопросом времени. Да, теперь его персонаж обычный трудяга, зарабатывающий честным трудом на жизнь и адвокатов, с помощью которых он надеется отсудить дочь у озлобленного тестя.

Но всё, конечно, не так просто: в прошлом он элитный боец Британии, который хоть и скрывает свои навыки, но всё же частенько использует их.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат MGM Studios.

Этот фильм является экранизацией серии романов Чака Диксона, а адаптацией сценария неожиданно занимался сам Сильвестр Сталлоне. Постановщиком фильма выступил Дэвид Эйр, режиссёр прошлогоднего «Пчеловода».

На фильм «Мастер» возлагают большие надежды: из книг Диксона планируют сделать целую франшизу. Были планы и по запуску одноименного сериала. Но всё зависит от успеха будущей картины, которая дебютирует в кино уже 27 марта. Если у Стэйтема всё получится и в этот раз, то можно быть уверенными, что без работы и новых профессий он не останется!