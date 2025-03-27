Кто появится в фильме «Мстители: Судный день»

Marvel Studios начала съёмки фильма «Мстители: Судный день», в честь чего провела шестичасовую трансляцию с объявлением основного актёрского состава. Всего было заявлено чуть меньше 30 актёров. Как раз сейчас и рассмотрим, кто теперь точно появится в грядущих «Мстителях».
Тут важно подчеркнуть, что даже сама Marvel откровенно намекает, что это далеко не полный состав фильма. Возможно, это именно основные актёры и персонажи, тогда как других припасут как сюрприз или отложат до 2027 когда, когда выйдут «Мстители: Секретные войны».
Первое промо фильма «Мстители: Судный день»
Фото: Marvel Studios
Крис Хемсворт — Тор
Последний фильм: «Тор: Любовь и Гром» (2022).
«Тор: Любовь и Гром» (2022)
Фото: Marvel
Ванесса Кирби — Сью Сторм
Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Фото: Marvel
Энтони Маки — Капитан Америка
Последний фильм: «Капитан Америка: Новый мир» (2025).
«Капитан Америка: Новый мир» (2025)
Фото: Marvel
Себастьян Стэн — Зимний солдат
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
«Громовержцы»
Фото: Marvel
Летиция Райт — Чёрная пантера
Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).
«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022)
Фото: Marvel
Пол Радд — Человек-муравей
Последний фильм: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023)
Фото: Marvel
Уайатт Расселл — Джон Уокер (Агент США)
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
«Сокол и Зимний солдат»
Фото: Marvel
Тенох Уэрта Мехия — Нэмор
Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).
«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022)
Фото: Marvel
Эбон Мох-Бахрах — Существо (Бен Гримм)
Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).
«Ф4: Первый шаги»
Фото: Marvel Studios
Симу Лю — Шан-Чи
Последний фильм: «Шан-Чи» (2021).
«Шан-Чи» (2021)
Фото: Marvel
Флоренс Пью — Елена Белова (Чёрная вдова)
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
Келси Грэммер — Хэнк Маккой (Зверь)
Последний фильм: «Люди Икс: Последняя битва» (2006) (и камео в «Марвелах»).
«Люди Икс»
Фото: Marvel
Уинстон Дьюк — М’Баку
Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).
«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022)
Фото: Marvel
Льюис Пуллман — Часовой
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
«Громовержцы»
Фото: Marvel
Дэнни Рамирес — Сокол
Последний фильм: «Капитан Америка: Новый мир» (2025).
«Капитан Америка: Новый мир»
Фото: Marvel
Джозеф Куинн — Джонни Шторм
Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Фото: Marvel
Дэвид Харбор — Красный страж
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
«Громовержцы»
Фото: Marvel
Ханна Джон-Камен — Призрак
Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).
Том Хиддлстон — Локи
Последнее появление: второй сезон «Локи» (2024).
«Локи»
Фото: Marvel
Патрик Стюарт — Профессор Икс
Последний фильм: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)
Фото: Marvel
Иэн Маккеллен — Магнето
Последний фильм: «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).
«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)
Фото: Marvel
Алан Камминг — Ночной зверь
Последнее появление: «Люди Икс 2» (2003).
«Люди Икс 2» (2003)
Фото: Marvel
Ребекка Ромейн — Мистик
Последний фильм: «Люди Икс: Первый класс» (2011).
«Люди Икс»
Фото: Marvel
Джеймс Марсден — Циклоп
Последний фильм: «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).
«Люди Икс 2»
Фото: Marvel
Ченнинг Татум — Гамбит
Последний фильм: «Дэдпул и Росомаха» (2024).
«Дэдпул и Росомаха» (2024)
Фото: Marvel
Педро Паскаль — Мистер Фантастик
Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Фото: Marvel
Роберт Дауни-младший — Доктор Дум
Впервые появится в фильме «Мстители: Судный день» (2026), но, возможно, будет короткое появление в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025).
Фото со съёмок
Фото: Marvel Studios