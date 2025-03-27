Кто появится в фильме «Мстители: Судный день»

Marvel Studios начала съёмки фильма «Мстители: Судный день», в честь чего провела шестичасовую трансляцию с объявлением основного актёрского состава. Всего было заявлено чуть меньше 30 актёров. Как раз сейчас и рассмотрим, кто теперь точно появится в грядущих «Мстителях».

Тут важно подчеркнуть, что даже сама Marvel откровенно намекает, что это далеко не полный состав фильма. Возможно, это именно основные актёры и персонажи, тогда как других припасут как сюрприз или отложат до 2027 когда, когда выйдут «Мстители: Секретные войны».

Первое промо фильма «Мстители: Судный день» Фото: Marvel Studios

Крис Хемсворт — Тор

Последний фильм: «Тор: Любовь и Гром» (2022).

«Тор: Любовь и Гром» (2022) Фото: Marvel

Ванесса Кирби — Сью Сторм

Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Фото: Marvel

Энтони Маки — Капитан Америка

Последний фильм: «Капитан Америка: Новый мир» (2025).

«Капитан Америка: Новый мир» (2025) Фото: Marvel

Себастьян Стэн — Зимний солдат

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

«Громовержцы» Фото: Marvel

Летиция Райт — Чёрная пантера

Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022) Фото: Marvel

Пол Радд — Человек-муравей

Последний фильм: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) Фото: Marvel

Уайатт Расселл — Джон Уокер (Агент США)

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

«Сокол и Зимний солдат» Фото: Marvel

Тенох Уэрта Мехия — Нэмор

Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022) Фото: Marvel

Эбон Мох-Бахрах — Существо (Бен Гримм)

Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).

«Ф4: Первый шаги» Фото: Marvel Studios

Симу Лю — Шан-Чи

Последний фильм: «Шан-Чи» (2021).

«Шан-Чи» (2021) Фото: Marvel

Флоренс Пью — Елена Белова (Чёрная вдова)

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

Келси Грэммер — Хэнк Маккой (Зверь)

Последний фильм: «Люди Икс: Последняя битва» (2006) (и камео в «Марвелах»).

«Люди Икс» Фото: Marvel

Уинстон Дьюк — М’Баку

Последний фильм: «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022).

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» (2022) Фото: Marvel

Льюис Пуллман — Часовой

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

«Громовержцы» Фото: Marvel

Дэнни Рамирес — Сокол

Последний фильм: «Капитан Америка: Новый мир» (2025).

«Капитан Америка: Новый мир» Фото: Marvel

Джозеф Куинн — Джонни Шторм

Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Фото: Marvel

Дэвид Харбор — Красный страж

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

«Громовержцы» Фото: Marvel

Ханна Джон-Камен — Призрак

Появится в фильме «Громовержцы» (май 2025 года).

Том Хиддлстон — Локи

Последнее появление: второй сезон «Локи» (2024).

«Локи» Фото: Marvel

Патрик Стюарт — Профессор Икс

Последний фильм: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022) Фото: Marvel

Иэн Маккеллен — Магнето

Последний фильм: «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) Фото: Marvel

Алан Камминг — Ночной зверь

Последнее появление: «Люди Икс 2» (2003).

«Люди Икс 2» (2003) Фото: Marvel

Ребекка Ромейн — Мистик

Последний фильм: «Люди Икс: Первый класс» (2011).

«Люди Икс» Фото: Marvel

Джеймс Марсден — Циклоп

Последний фильм: «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).

«Люди Икс 2» Фото: Marvel

Ченнинг Татум — Гамбит

Последний фильм: «Дэдпул и Росомаха» (2024).

«Дэдпул и Росомаха» (2024) Фото: Marvel

Педро Паскаль — Мистер Фантастик

Появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (июль 2025 года).

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Фото: Marvel

Роберт Дауни-младший — Доктор Дум

Впервые появится в фильме «Мстители: Судный день» (2026), но, возможно, будет короткое появление в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025).