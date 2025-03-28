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Какие актёры не снимутся в фильме Мстители Судный день

Какие герои не появятся в фильме «Мстители: Судный день»

Михаил Шевкун
Автор:
Фото: Marvel
Какие герои пропустят «Мстители: Судный день»
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Громкое события пропустят как минимум 15 любимых героев.

Marvel на днях объявила актёрский состав «Мстителей: Судный день» — и хотя многие персонажи действительно вернутся к своим ролям, многие, наиболее вероятно, пропустят фильм.

В этом материале мы расскажем, кого не стоит ожидать в новом командном фильме Marvel. Это не значит, что они точно не появятся, но или их роли будут секретными, или они действительно пропустят кинокомиксный капустник.

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Том Холланд — Человек-паук

Последнее появление: фильм «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
Следующее появление: фильм «Человек-паук 4» (2026)

Человек-паук

Марк Раффало — Халк

Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).

Халк

Крис Пратт — Питер Квилл (Звёздный лорд)

Последнее появление: фильм «Стражи Галактики 3» (2023).

Питер Квилл

Иман Веллани — Мисс Марвел

Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).

Мисс Марвел

Джереми Реннер — Соколиный глаз

Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).

Соколиный глаз

Эванджелин Лилли — Оса

Последнее появление: фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).

Оса

Пол Беттани — Вижн

Последнее появление: сериал «ВандаВижн».
Следующее появление: сериал «Миссия Вижна» (2026).

Вижн (справа)

Татьяна Маслани — Женщина-Халк

Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).

Женщина-Халк

Дон Чидл — Джеймс Роудс (Воитель)

Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023)

Воитель

Бри Ларсон — Капитан Марвел

Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).

Капитан Марвел

Ольга Куриленко — Таскмастер

Последнее появление: фильм «Чёрная вдова» (2021).
Следующее появление: «Громовержцы» (2025).

Таскмастер

Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри

Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023).

Ник Фьюри

Хейли Стайнфелд — Кейт Бишоп (Соколиный глаз)

Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).

Кейт Бишоп

Элизабет Олсен — Алая ведьма

Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Алая ведьма

Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж

Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Доктор Стрэндж

А кого вы рассчитываете увидеть в грядущем блокбастере? Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года.

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