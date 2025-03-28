Какие герои не появятся в фильме «Мстители: Судный день»

Marvel на днях объявила актёрский состав «Мстителей: Судный день» — и хотя многие персонажи действительно вернутся к своим ролям, многие, наиболее вероятно, пропустят фильм.
В этом материале мы расскажем, кого не стоит ожидать в новом командном фильме Marvel. Это не значит, что они точно не появятся, но или их роли будут секретными, или они действительно пропустят кинокомиксный капустник.
Том Холланд — Человек-паук
Последнее появление: фильм «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).
Следующее появление: фильм «Человек-паук 4» (2026)
Марк Раффало — Халк
Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).
Крис Пратт — Питер Квилл (Звёздный лорд)
Последнее появление: фильм «Стражи Галактики 3» (2023).
Иман Веллани — Мисс Марвел
Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).
Джереми Реннер — Соколиный глаз
Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).
Эванджелин Лилли — Оса
Последнее появление: фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).
Пол Беттани — Вижн
Последнее появление: сериал «ВандаВижн».
Следующее появление: сериал «Миссия Вижна» (2026).
Татьяна Маслани — Женщина-Халк
Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).
Дон Чидл — Джеймс Роудс (Воитель)
Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023)
Бри Ларсон — Капитан Марвел
Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).
Ольга Куриленко — Таскмастер
Последнее появление: фильм «Чёрная вдова» (2021).
Следующее появление: «Громовержцы» (2025).
Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри
Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023).
Хейли Стайнфелд — Кейт Бишоп (Соколиный глаз)
Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).
Элизабет Олсен — Алая ведьма
Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж
Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
А кого вы рассчитываете увидеть в грядущем блокбастере? Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года.