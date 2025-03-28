Какие герои не появятся в фильме «Мстители: Судный день»

Marvel на днях объявила актёрский состав «Мстителей: Судный день» — и хотя многие персонажи действительно вернутся к своим ролям, многие, наиболее вероятно, пропустят фильм.

В этом материале мы расскажем, кого не стоит ожидать в новом командном фильме Marvel. Это не значит, что они точно не появятся, но или их роли будут секретными, или они действительно пропустят кинокомиксный капустник.

Том Холланд — Человек-паук

Последнее появление: фильм «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).

Следующее появление: фильм «Человек-паук 4» (2026)

Марк Раффало — Халк

Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).

Крис Пратт — Питер Квилл (Звёздный лорд)

Последнее появление: фильм «Стражи Галактики 3» (2023).

Иман Веллани — Мисс Марвел

Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).

Джереми Реннер — Соколиный глаз

Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).

Эванджелин Лилли — Оса

Последнее появление: фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).

Пол Беттани — Вижн

Последнее появление: сериал «ВандаВижн».

Следующее появление: сериал «Миссия Вижна» (2026).

Татьяна Маслани — Женщина-Халк

Последнее появление: сериал «Женщина-Халк» (2022).

Дон Чидл — Джеймс Роудс (Воитель)

Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023)

Бри Ларсон — Капитан Марвел

Последнее появление: фильм «Марвелы» (2023).

Ольга Куриленко — Таскмастер

Последнее появление: фильм «Чёрная вдова» (2021).

Следующее появление: «Громовержцы» (2025).

Сэмюэл Л. Джексон — Ник Фьюри

Последнее появление: сериал «Секретное вторжение» (2023).

Хейли Стайнфелд — Кейт Бишоп (Соколиный глаз)

Последнее появление: сериал «Соколиный глаз» (2021).

Элизабет Олсен — Алая ведьма

Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж

Последнее появление: фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

А кого вы рассчитываете увидеть в грядущем блокбастере? Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года.