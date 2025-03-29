Лучшая часть за долгие годы и настоящий некстген. Обзор Assassin's Creed Shadows

Новая Assassin's Creed разделила мир. Одни игроки обсуждают историческую достоверность, спорят о присутствии темнокожего самурая, ругают сомнительные романы и всячески насмехаются над Ubisoft. Компания ведь снова выпустила игру по старой формуле — с огромным миром, вышками, аванпостами и десятками точек интереса.

Тем временем другие геймеры понимали, что покупают новую Assassin's Creed со всеми присущими ей особенностями. С невероятно красивым миром и тоннами гринда. С разноуровневыми врагами и ощущением восторга, когда находишь подходящую легендарную броню. С банальными побочными активностями и с чуть ли не самым медитативным геймплеем в блокбастерах.

Если вы из тех людей, что понимают суть Assassin's Creed и не ждут от серии радикальных изменений, получите от прохождения много удовольствия. Возможно, даже назовёте её лучшей частью за многие годы.

Assassin's Creed Shadows: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Ubisoft Quebec.

Издатель: Ubisoft.

Дата выхода: 20 марта 2025 года.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: субтитры. Assassin's Creed Shadows.ПК, PS5, Xbox Series.: Ubisoft Quebec.Ubisoft.: 20 марта 2025 года.экшен-RPG.субтитры.

Assassin's Creed Shadows: как поиграть?

Официально игра не продаётся в России. В казахстанском регионе Steam она обойдётся в 25 999 тенге (около 4360 рублей). На консолях удобнее и дешевле купить диск — он стоит около 4500-5000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Одна из красивейших игр в истории

Shadows — первая Assassin's Creed, которая вышла только на актуальных консолях (и ПК). Избавление от PS4 и Xbox One вместе с доработкой движка Anvil Pipeline привело к невероятному результату. Это не просто красивая игра, речь об абсолютном визуальном восторге.

В новинке каждый листик роскошно детализирован, любая прогулка заканчивается фотографированием видов, отражений и деревьев, окутанных солнечным светом и покачивающихся на ветру. Дуновения ещё и поднимают в воздух цветы и травинки, придавая кадру ещё больше зрелищности. О точках синхронизации, размещённых в самых высоких местах, даже говорить не стоит. С них открываются такие пейзажи, что спрыгивать в стог сена не хочется.

Важно, что за счёт технологий в игре появились неплохая разрушаемость, где бамбук валится от удара катаной, а тонкие стены разлетаются на части, и динамическая погода. Теперь день и ночь сменяют друг друга, во время вылазки начинаются дожди и бури. Всё это влияет на геймплей: ночью вас труднее заметить, а дождь приглушает шаги.

Увы, за красоту пришлось заплатить. На ПК видеокарты RTX 3070 не хватает, чтобы задрать настройки на максимум и получить хотя бы 30 FPS. Приходится включать DLSS и снижать параметры рейтрейсинга. На PS5 режимы качества с 30 FPS и производительности с 60 FPS отличаются кардинально, в последнем картинка избавляется от трассировки лучей и опускается до уровня прошлых частей. Слегка выручает лишь режим баланса с 40 кадрами в секунду.

Впрочем, стоит поколдовать с настройками, как Assassin's Creed Shadows станет одновременно красивой и производительной. Так что старания разработчиков того стоили.

К сюжету есть вопросы

История — самое слабое место новой Assassin's Creed. Дело не в том, что приключения построены на набившей оскомину мести. Подобно тому, как Байек, Басим и Эйвор из прошлых частей мстили за гибель родственников и друзей, так и Наоэ из Shadows встаёт на ту же тропу.

Саму тему мести можно подать столь умело, что игрок пропитается праведной яростью и не успокоится, пока негодяи не погибнут. Такое было в Assassin's Creed 2, где предателей, подставивших семью Эцио Аудиторе, все люто ненавидели. Тем временем в Shadows эмоций не вызывают ни злодеи, ни трогательные на бумаге утраты. Потому что враги в основном карикатурны и творят глупости — например, по нелепой причине не добивают героиню, когда есть шанс. Потому что между персонажами не чувствуется «химии», а их прошлое показано слишком стремительно.

Основной сюжет вписывается в формулу «Вот толпа врагов, по очереди убей всех». В итоге Наоэ и Ясуке носятся по регионам, выполняют минимально связанные между собой квесты и ликвидируют одну цель за другой.

Нечто интересное происходит только в финале. Там и злодей оказывается не шаблонным подонком, а трагическим персонажем, да и его мотивация начинает удивлять. После фразы «Вы воюете за честь, но накормит ли она крестьян?» невольно задумаешься о смене стороны.

Жаль, что ждать такой пронзительности придётся часов 50. В остальное время история банальна и плохо написана. Шутки здесь обычно несмешные, а диалоги не хлёсткие. Вспоминается лишь пара моментов, когда слушать чужие речи было важно и полезно. Например, при подготовке к чайной церемонии, где многое зависит от внимательности.

Суть прежняя, но шаг вперёд сделан

В плане наполнения AC Shadows не сильно изменилась со времён AC Origins, AC Odyssey и AC Valhalla. Перед нами снова огромный мир, наполненный точками интереса. Зачастую посредственными: здесь крестьянин просит убить 100 бандитов, тут зайцы устроили кулачные бои, там вражеский лагерь с легендарным лутом. Неприятели по-прежнему поделены на уровни, так что героям нужно качаться и собирать топовую экипировку — иначе даже скрытым клинком никого не убьют. В каждом регионе полно вышек, на которые очень важно забраться.

Если играли в прошлые фэнтезийные части, уже знаете суть. Нюанс в том, что в AC Shadows многие механики шагнули вперёд. Устали бродить по солнечному Сакаи? Смените сезон на зиму. В это время труднее прятаться в кустах, но враги редко патрулируют местность и в основном сидят у костров. Надоело качать уровень? Включите режим, где скрытый удар всегда убивает. Обожаете тихое прохождение? Его сильно прокачали — Наоэ парит на крюке-кошке, ловко карабкается по стенам, обладает множеством гаджетов и вообще кажется идеальной машиной для убийства. Как ассасин Наоэ в разы превосходит Байека, Эйвора, Басима и почти всех классических героев серии.

Не забудьте, что в AC Shadows два героя, и они радикально отличаются. Пока Наоэ ставит на скрытность, подсвечивает врагов орлиным зрением и паркурит, Ясуке просто залетает в лагерь и безжалостно всех кромсает. Бьёт он сильно, урон держит хорошо, плечом вышибает крепкие двери — в общем, идеальный танк. Правда, тихо убивать и паркурить он толком не может, а про орлиное зрение вообще не слышал.

Только не рассчитывайте, что полностью сфокусируетесь на одном персонаже и забудете о другом. На деле героев иногда принудительно меняют по сюжету, а первая треть игры полностью посвящена Наоэ. Свободно менять персонажей позволят часу на 10-м.

Предпочтительным героем кажется именно Наоэ. Если хотите порубить врагов на куски, можете запустить ремейк Ninja Gaiden 2. Там у воителя больше зрелищных приёмов, чем у Ясуке. Но такого же стелс-геймплея, как в AC Shadows, в современных играх не найти. Наоэ ползает и пробирается в самые неожиданные места, летает по локации на крюке-кошке, аккуратно балансирует на растянутых по лагерю верёвках, отвлекает цели колокольчиками и сбивает с толку дымовыми бомбами. Заниматься этим до жути интересно.

Пожалуй, единственный конкурент с похожими стелс-механиками — Aragami 2. Вот только это однозначное инди, игра из совсем другой лиги.

Кого-то смутит, что в Assassin's Creed Shadows придётся немало гриндить. Одних сюжетных заданий не всегда хватает, чтобы соответствовать уровню, а в необязательных лагерях хранится слишком уж примечательная экипировка. Дело в том, что игры, основанные на гринде, существуют не просто так. Многие любят выключить голову и заняться однотипной деятельностью, ощущая постоянный прогресс. В Shadows этот гринд приятный и качественный, поэтому отлично успокаивает и порой заменяет медитацию.

Assassin's Creed Shadows: стоит ли играть?

Со времён AC Valhalla серия не поменяла базу, но сделала шаг вперёд в плане визуала, стелса и геймплейного разнообразия. Если вы любите франшизу, насладитесь всеми улучшениями. Но если наелись гриндом и открытыми мирами, рискуете заскучать.

Оценка Assassin's Creed Shadows — 8 из 10.

Понравилось

Выдающийся визуал

Стелс стал лучше

Исследовать мир и гриндить здесь приятно.

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