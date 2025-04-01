Бесплатные коды для игры «Мир танков» в апреле 2025 года

«Мир танков» снова радует своих игроков акциями и бесплатными наградами. Уже сейчас обновился табель-календарь и появился новый промокод. Какие подарки принесла игра в апреле? Узнаем прямо сейчас!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в апреле 2025 года)

WAYTOVICTORY — 25 золота и универсальная брошюра;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков» Фото: Lesta

Начинающие игроки могут воспользоваться дополнительным промокодом и получить сразу несколько предметов. Для этого необходимо активировать промокод из списка ниже при регистрации:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь обновился! Теперь все игроки снова могут за несколько кликов добыть полезные предметы, которые точно пригодятся в бою. Для этого необходимо выполнить указанные ниже шаги:

Перейдите в табель-календарь на официальный сайт игры. Нажмите на открытую дату и заберите награду. Откройте игру для сохранения полученного предмета.

Табель Фото: Lesta

Важная деталь: в течение 24 часов игрокам доступна только одна активация предмета, а обновление расписания производится ежедневно в 3:00 мск. Если геймер пропустил какой-то день, то он не сможет забрать последующие предметы — ему потребуется активировать пропущенный день прежде, чем дойти до других подарков. Обязательно запускайте игру, чтобы полученный на сайте предмет сохранился в «Мире танков».

Награды за апрель:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Без резких движений», «Укрытие на местности», «Рациональная боеукладка», «Долг превыше всего»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

6 эмблем «Флаг России» и «Флаг Беларуси»;

2 контейнера «Марсианская порода» и 3 декали «Орбита»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta

Помимо табель-календаря, каждый игрок может заглянуть в «Призовую коробку». В ней спрятано несколько наград для новичков и опытных вояк. Откройте страницу акции, пройдите авторизацию и активируйте кнопку «К подаркам». Запустите игру для сохранения наград на аккаунте.

Можно добыть недельный танковый премиум, доступ к танку, купон на скидку, три боевых задания, после выполнения которых игроки получат серебро, боевой опыт и три личных резерва. Стоит учитывать, что награды могут измениться через какое-то время.