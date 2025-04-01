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Мастер 2025: отзыв, обзор, впечатления, Джейсон Стэйтем

Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Слава Петров
«Мастер» 2025: отзыв
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Но лучше бы оставался пчеловодом.

За годы Джейсон Стэйтем опробовал десятки профессий. Был перевозчиком, механиком, поваром, инкассатором, пчеловодом, футболистом и много кем ещё. Чтобы не замыкать актёра в каких-то рамках, в новом фильме его просто называют мастером. Наверняка на все руки и во всех видах спорта! Но хороший ли фильм смастерили Джейсон Стэйтем и режиссёр Дэвид Эйр?

«Мастер»: главное о фильме

Название: «Мастер» (A Working Man).
Режиссёр: Дэвид Эйр.
Актёры: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Дэвид Харбор и другие.
Дата выхода: 27 марта 2025 года.
Жанр: боевик.
Страна: Великобритания, США.

«Мастер»: где смотреть?

27 марта фильм вышел в российский прокат. Цифровой релиз стоит ждать в мае.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Black Bear.

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Мастер ломать кости

Левон, персонаж Джейсона Стэйтема, заведует стройкой. Все сотрудники считают его семьёй и ежедневно респектуют, а начальник кормит обедами и гордится возможностью работать вместе. Левон доверие оправдывает. Если у строителя вымогают деньги, мужик берёт кувалду и всех разгоняет. Что уж говорить о ситуации, когда похищают дочку босса! Герой неспешно закатывает рукава и встаёт на тропу, которую скоро зальёт кровью.

Дело в том, что в прошлом Левон был крутым военным. Правда, потом ступил на чёрную полосу: сослуживцы пострадали, жена умерла, видеться с дочерью разрешают редко. К сожалению для злодеев, боевые навыки остались на высоте.

Джейсон на объекте

Джейсон на объекте

Фото: Black Beat

«Мастер» — типичный боевик со Стэйтемом, так что креативной истории ждать не стоит. Герой просто ищет похитителя и по цепочке выискивает одного виновного за другим. До тех пор, пока не найдёт пропавшую девицу и самого злодейского парня из всех.

Иногда на пути встречаются занятные персонажи вроде лидера байкерского клуба, но времени у них мало, умирают они быстро, морально никак не развиваются и героя не меняют. Причём основная часть врагов и союзников — банальные болванки без харизмы и звёздного часа.

Любопытно, что режиссёр местами замахивается на нечто эпичное, однако потенциал не реализует. К примеру, в фильме есть давний сослуживец Левона, которого играет Дэвид Харбор. Это слепой философ с выдающимися слухом и навыками стрельбы из лука. Вы наверняка думаете, что этот парень рано или поздно вступит в бой, проявит свои особенности, благодаря слуху и меткости окажется полезным там, где другие пасуют. Вот только слепой бедолага весь фильм сидит дома и однажды выдаёт герою пушку. Ну вот зачем придумывать такого персонажа, если в истории он толком не задействован?

Тот самый слепой сослуживец

Тот самый слепой сослуживец

Фото: Black Bear

Впрочем, на боевики со Стэйтемом идут ради экшена. Жаль, что с ним тоже не всё гладко. На весь двухчасовой фильм наберётся порядка трёх полноценных баталий. Везде персонаж шаблонно размахивает ногами, проворачивает очевидные трюки и стреляет, стреляет, стреляет. В процессе, вероятно, читает молитву, потому что вражеские пули настойчиво облетают Левона стороной.

В «Мастере» нет ни единой экшен-сцены без постоянных склеек, ни одной креативной ситуации или запоминающейся дуэли. Когда два опасных врага наконец сходятся на арене, заканчивается всё пшиком — слишком быстро, слишком безыдейно. Все два часа преследует ощущение, что смотришь типичный боевик из 90-х, когда от режиссёров не требовали многого.

Этой кувалдой герой стукнет только по трубе

Этой кувалдой герой стукнет только по трубе

Фото: Black Bear

Фильм снял Дэвид Эйр, режиссёр с противоречивым портфолио. Там найдётся место и хитам уровня «Ярости», и провалам вроде «Отряда самоубийц». На один удачный фильм Эйр выпускает один посредственный.

Проблема в том, что в 2024-м уже вышел относительно приятный «Пчеловод» с тем же Стэйтемом. Там и драки были креативнее, и сюжет, где герой мстит мошенникам за смерть бабушки, оригинальнее. Теперь же настала очередь «Мастера», абсолютно вторичного боевика, который вообще можно было не выпускать.

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«Мастер» — шаблонный боевик без искры, креативных сражений и запоминающихся персонажей. Смотреть его не стыдно, но особого смысла тратить время нет.

Оценка «Мастера» — 6 из 10

Понравилось

  • Стэйтем местами хорош
  • Есть пара новых пацанских цитат.

Не понравилось

  • Бестолковый сюжет
  • Экшен лишён креатива
  • Персонажи никак не развиваются.
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