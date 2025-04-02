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Коды в Роблоксе, апрель 2025: рабочие промокоды Roblox

Бесплатные промокоды Roblox в апреле 2025 года

Кирилл Примаков
Автор:
Фото: Roblox
Коды в Роблоксе, апрель 2025 года
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А также список бесплатных предметов.

Иногда в Roblox разработчики выпускают бесплатные промокоды, которые позволяют добыть бесплатные награды. К сожалению, в этой игре они обновляются очень редко — зато в магазине постоянно появляются предметы без дополнительной платы. Сегодня мы расскажем о всех действующих промокодах и подскажем, как добыть новые вещи для персонажа.

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Рабочие промокоды Roblox на апрель 2025 года

Все промокоды для активации в Roblox:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Больше в игре нет специальных кодов от разработчиков, однако создатели игр для поддержания интереса аудитории добавляют предметы прямиком в свои проекты. В качестве примера можно привести Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

В Island of Move доступны:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder доступны:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Мы рекомендуем читателям также заглянуть в игру Player Ready Two и приобрести там несколько полезных вещей. В продаже есть крылья, наушники, капюшон, VR-шлемы и другие предметы.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Не стоит расстраиваться из-за отсутствия промокодов — ранее мы уже отмечали, что в магазине полно бесплатных предметов. Теперь подробно расскажем о том, как их отыскать и забрать.

Как получить бесплатные предметы

  1. Перейдите на сайт Roblox и откройте раздел Marketplace.
  2. Нажмите на кнопку Any Price.
  3. В пункте Max введите 0 и активируйте выбор с помощью Apply — это действие позволит показать в магазине только бесплатные вещи.
  4. Поочерёдно открывайте все доступные предметы и используйте кнопки Buy и «Get Now для переноса артефакта на аккаунт.
  5. После этого можно сразу нажать кнопку Customize, чтобы надеть предмет на персонажа.
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