Бесплатные промокоды Roblox в апреле 2025 года

Иногда в Roblox разработчики выпускают бесплатные промокоды, которые позволяют добыть бесплатные награды. К сожалению, в этой игре они обновляются очень редко — зато в магазине постоянно появляются предметы без дополнительной платы. Сегодня мы расскажем о всех действующих промокодах и подскажем, как добыть новые вещи для персонажа.

Рабочие промокоды Roblox на апрель 2025 года

Все промокоды для активации в Roblox:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Больше в игре нет специальных кодов от разработчиков, однако создатели игр для поддержания интереса аудитории добавляют предметы прямиком в свои проекты. В качестве примера можно привести Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.

Roblox Фото: Roblox

В Island of Move доступны:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder доступны:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Мы рекомендуем читателям также заглянуть в игру Player Ready Two и приобрести там несколько полезных вещей. В продаже есть крылья, наушники, капюшон, VR-шлемы и другие предметы.

Roblox Фото: Roblox

Не стоит расстраиваться из-за отсутствия промокодов — ранее мы уже отмечали, что в магазине полно бесплатных предметов. Теперь подробно расскажем о том, как их отыскать и забрать.

Как получить бесплатные предметы