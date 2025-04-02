Бесплатные промокоды Roblox в апреле 2025 года

Иногда в Roblox разработчики выпускают бесплатные промокоды, которые позволяют добыть бесплатные награды. К сожалению, в этой игре они обновляются очень редко — зато в магазине постоянно появляются предметы без дополнительной платы. Сегодня мы расскажем о всех действующих промокодах и подскажем, как добыть новые вещи для персонажа.
Рабочие промокоды Roblox на апрель 2025 года
Все промокоды для активации в Roblox:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Больше в игре нет специальных кодов от разработчиков, однако создатели игр для поддержания интереса аудитории добавляют предметы прямиком в свои проекты. В качестве примера можно привести Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two.
Roblox
Фото: Roblox
В Island of Move доступны:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
В Mansion of Wonder доступны:
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Мы рекомендуем читателям также заглянуть в игру Player Ready Two и приобрести там несколько полезных вещей. В продаже есть крылья, наушники, капюшон, VR-шлемы и другие предметы.
Roblox
Фото: Roblox
Не стоит расстраиваться из-за отсутствия промокодов — ранее мы уже отмечали, что в магазине полно бесплатных предметов. Теперь подробно расскажем о том, как их отыскать и забрать.
Как получить бесплатные предметы
- Перейдите на сайт Roblox и откройте раздел Marketplace.
- Нажмите на кнопку Any Price.
- В пункте Max введите 0 и активируйте выбор с помощью Apply — это действие позволит показать в магазине только бесплатные вещи.
- Поочерёдно открывайте все доступные предметы и используйте кнопки Buy и «Get Now для переноса артефакта на аккаунт.
- После этого можно сразу нажать кнопку Customize, чтобы надеть предмет на персонажа.