Всё, что нужно знать про Nintendo Switch 2

Nintendo наконец-то провела большой показ Switch 2, своей следующей игровой консоли. Новинка во всех смыслах станет наследницей оригинальной Switch. Мы собрали всю информацию про грядущую консоль – как про саму систему, так и про готовящиеся игры.
Что такое Nintendo Switch 2
Портативная консоль повторяет предшественницу: в комплекте идут само устройство, пара геймпадов с магнитными креплениями и док-станция для подключения к телевизору.
Консоль при этом теперь с 7,9-дюймовым экраном при разрешении 1080р и поддержкой HDR со 120 кадрами в секунду (у Switch был экран с разрешением 720р и 60 кадрами в секунду при размере в 6,2 дюйма, а у OLED — семидюймовый экран).
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Геймпады джойконы также обрели новые функции: помимо магнитных креплений и более высокого качества материалов и сборки, они получат функцию мышки, которую сразу будут задействовать некоторые игры, и новую кнопку С.
Последняя отвечает за функцию голосового чата, который наконец-то появится на консоли Nintendo. Правда, функция будет платной: для неё потребуется подписка Switch Online. Но до 31 марта 2026 года голосовой чат будет бесплатным для всех.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Док-станция станет интереснее: теперь она имеет активное охлаждение, благодаря чему Switch 2 при подключении к ней сможет выдавать куда более высокое качество изображения — вплоть до 4К при 120 кадрах в секунду. Уже заявлена одна игра с поддержкой таких настроек — Metroid Prime 4: Beyond.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.
Ещё у Switch 2 будет опциональная камера, которая станет использоваться не только в голосовом чате, но и в играх — пока заявлена поддержка в Super Mario Party Jamboree, где лицо каждого игрока сможет отображаться около своего виртуального аватара при помощи камеры.
В стандартной компектации у консоли будет идти сразу 256 ГБ встроенной памяти, которую при желании можно расширить обычной картой памяти формата MicroSD — но карта должна быть быстрой, поскольку медленные не подойдут.
Для демонстрации всех особенностей консоли выпустят специальную игру — Nintendo Switch 2: Welcome Tour. Она познакомит игроков со всеми особенностями консоли – как через обычные обучения, так и через специальные демонстрации технологий.
Ещё для Switch и Switch 2 анонсировали функцию GameShare, благодаря которой можно с помощью одной версии игры в непосредственной близости играть вместе в одну копию мультиплеерной игры. Функция будет доступна только в некоторых играх, включая Super Mario 3D World, Captain Toad и другие.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.
Выход Nintendo Switch 2 состоится уже 5 июня — базовая цена устройства составит $ 450. Однако при желании можно приобрести консоль в комплекте с игрой Mario Kart World — комплект обойдётся в $ 500. Отдельно игра будет продаваться за $ 80.
Старые игры на новой Switch 2
Официально Switch 2 сможет запускать игры оригинальной Switch: какие-то из них будут несовместимы с новой консолью, но в целом ожидается, что подавляющая часть библиотеки предшественницы будет доступна, а исключениями станут своеобразные игры с аксессуарами, такие как Labo или Ring Fit Adventures.
При этом какие-то игры, среди которых The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, получат специальные платные обновления, благодаря которым задействуются все мощности новой консоли. Подписчики сервиса Switch Online + Expansion получат эти апгрейды без дополнительной оплаты.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Ещё Switch 2 получит новую функцию в подписки Switch Online + Expansion — игры GameCube. На старте продаж будет только три релиза: The Legend of Zelda: Wind Waker, SoulCalibur 2 и F-Zero GX, но со временем библиотеку планируют сильно расширять.
Какие игры выйдут на Switch 2
Nintendo на презентации уделила немало времени новым играм, которые появятся на Switch 2. Вот часть игр, которые будут доступны на старте продаж консоли:
• Bravery Default;
• Kunitsu-Gami: Path of the Godness;
• Yakuza 0: Director’s Cut;
• «Цивилизация 7» (платный апгрейд для владельцев игры);
• Cyberpunk 2077;
• Deltarune;
• Street Fighter 6;
• Split Fiction;
• HITMAN.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
А вот небольшая часть тех, что планируют выпустить в ближайшее время:
• Wild Hearts (25 июля);
• Super Mario Party Jamboree (24 июля);
• Elden Ring (до конца 2025 года);
• Borderlands 4 (2025);
• Hades 2;
• Daemon x Machina: Titanic Scion (5 сентября);
• Игры EA Sports — Madden и FC;
• Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (лето);
• Project 007;
• Final Fantasy 7 Remake;
• Star. Wars Outlaws (2025);
• Hollow Knight Silksong (2025).
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Вдобавок сама Nintendo представила несколько своих игр.
Mario Kart World — первая новая часть серии за 11 лет. Среди нововведений: полностью открытый мир с динамическими погодными эффектами. Выход – 5 июня.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Donkey Kong Bananza — трёхмерный платформер про Донки Конга. Выход – 17 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Kirby Air Riders — выход до конца 2025 года.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
The Duskbloods — новая мультиплеерная игра FromSoftware только для Switch 2, разработку которой возглавляет автор Dark Souls Хидетака Миядзаки. Выход – в 2026 году.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Бо́льшими подробностями о консоли и играх для неё планируют поделиться в ближайшие пару месяцев к релизу, до которого осталось чуть больше пары месяцев.