Всё, что нужно знать про Nintendo Switch 2

Nintendo наконец-то провела большой показ Switch 2, своей следующей игровой консоли. Новинка во всех смыслах станет наследницей оригинальной Switch. Мы собрали всю информацию про грядущую консоль – как про саму систему, так и про готовящиеся игры.

Что такое Nintendo Switch 2

Портативная консоль повторяет предшественницу: в комплекте идут само устройство, пара геймпадов с магнитными креплениями и док-станция для подключения к телевизору.

Консоль при этом теперь с 7,9-дюймовым экраном при разрешении 1080р и поддержкой HDR со 120 кадрами в секунду (у Switch был экран с разрешением 720р и 60 кадрами в секунду при размере в 6,2 дюйма, а у OLED — семидюймовый экран).

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Геймпады джойконы также обрели новые функции: помимо магнитных креплений и более высокого качества материалов и сборки, они получат функцию мышки, которую сразу будут задействовать некоторые игры, и новую кнопку С.

Последняя отвечает за функцию голосового чата, который наконец-то появится на консоли Nintendo. Правда, функция будет платной: для неё потребуется подписка Switch Online. Но до 31 марта 2026 года голосовой чат будет бесплатным для всех.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Док-станция станет интереснее: теперь она имеет активное охлаждение, благодаря чему Switch 2 при подключении к ней сможет выдавать куда более высокое качество изображения — вплоть до 4К при 120 кадрах в секунду. Уже заявлена одна игра с поддержкой таких настроек — Metroid Prime 4: Beyond.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.

Ещё у Switch 2 будет опциональная камера, которая станет использоваться не только в голосовом чате, но и в играх — пока заявлена поддержка в Super Mario Party Jamboree, где лицо каждого игрока сможет отображаться около своего виртуального аватара при помощи камеры.

В стандартной компектации у консоли будет идти сразу 256 ГБ встроенной памяти, которую при желании можно расширить обычной картой памяти формата MicroSD — но карта должна быть быстрой, поскольку медленные не подойдут.

Для демонстрации всех особенностей консоли выпустят специальную игру — Nintendo Switch 2: Welcome Tour. Она познакомит игроков со всеми особенностями консоли – как через обычные обучения, так и через специальные демонстрации технологий.

Ещё для Switch и Switch 2 анонсировали функцию GameShare, благодаря которой можно с помощью одной версии игры в непосредственной близости играть вместе в одну копию мультиплеерной игры. Функция будет доступна только в некоторых играх, включая Super Mario 3D World, Captain Toad и другие.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.

Выход Nintendo Switch 2 состоится уже 5 июня — базовая цена устройства составит $ 450. Однако при желании можно приобрести консоль в комплекте с игрой Mario Kart World — комплект обойдётся в $ 500. Отдельно игра будет продаваться за $ 80.

Старые игры на новой Switch 2

Официально Switch 2 сможет запускать игры оригинальной Switch: какие-то из них будут несовместимы с новой консолью, но в целом ожидается, что подавляющая часть библиотеки предшественницы будет доступна, а исключениями станут своеобразные игры с аксессуарами, такие как Labo или Ring Fit Adventures.

При этом какие-то игры, среди которых The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, получат специальные платные обновления, благодаря которым задействуются все мощности новой консоли. Подписчики сервиса Switch Online + Expansion получат эти апгрейды без дополнительной оплаты.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Ещё Switch 2 получит новую функцию в подписки Switch Online + Expansion — игры GameCube. На старте продаж будет только три релиза: The Legend of Zelda: Wind Waker, SoulCalibur 2 и F-Zero GX, но со временем библиотеку планируют сильно расширять.

Какие игры выйдут на Switch 2

Nintendo на презентации уделила немало времени новым играм, которые появятся на Switch 2. Вот часть игр, которые будут доступны на старте продаж консоли:

• Bravery Default;

• Kunitsu-Gami: Path of the Godness;

• Yakuza 0: Director’s Cut;

• «Цивилизация 7» (платный апгрейд для владельцев игры);

• Cyberpunk 2077;

• Deltarune;

• Street Fighter 6;

• Split Fiction;

• HITMAN.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

А вот небольшая часть тех, что планируют выпустить в ближайшее время:

• Wild Hearts (25 июля);

• Super Mario Party Jamboree (24 июля);

• Elden Ring (до конца 2025 года);

• Borderlands 4 (2025);

• Hades 2;

• Daemon x Machina: Titanic Scion (5 сентября);

• Игры EA Sports — Madden и FC;

• Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (лето);

• Project 007;

• Final Fantasy 7 Remake;

• Star. Wars Outlaws (2025);

• Hollow Knight Silksong (2025).

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Вдобавок сама Nintendo представила несколько своих игр.

Mario Kart World — первая новая часть серии за 11 лет. Среди нововведений: полностью открытый мир с динамическими погодными эффектами. Выход – 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Donkey Kong Bananza — трёхмерный платформер про Донки Конга. Выход – 17 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Kirby Air Riders — выход до конца 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

The Duskbloods — новая мультиплеерная игра FromSoftware только для Switch 2, разработку которой возглавляет автор Dark Souls Хидетака Миядзаки. Выход – в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Бо́льшими подробностями о консоли и играх для неё планируют поделиться в ближайшие пару месяцев к релизу, до которого осталось чуть больше пары месяцев.