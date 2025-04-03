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Промокоды Standoff 2 на апрель 2025 (рабочие): на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в апреле 2025 года

Кирилл Примаков
Автор:
Фото: Standoff 2
Standoff 2, промокоды рабочие
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Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 бесплатные промокоды выпускают очень редко, именно поэтому они всегда на вес золота. Часть из бесплатных наград и вовсе предоставляется на ограниченное количество активаций — только самые быстрые и ловкие игроки смогут добыть полезные предметы. Сегодня мы отметим актуальные опции на момент написания статьи. Будьте первыми!

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Рабочие промокоды Standoff 2

SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити «Prey»;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа.

На 1 апреля 2025 года нам не удалось отыскать другие промокоды для «Стэндофф 2». Обязательно напишите в комментариях, если вам известны другие рабочие промокоды.

Как активировать промокод в Standoff 2

Активация промокода Standoff 2 не займёт много времени:

  1. Запустите игру и найдите значок пистолета в левом меню. Нажмите на него.
  2. Перейдите в раздел «Магазин».
  3. Откройте пункт «Промокод» и в окне «Активировать промокод» введите рабочий код.
  4. Используйте кнопку «Применить».

Если всё сделано правильно, а промокод был успешно активирован, то на экране появится информация о полученной награде.

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Standoff 2

Как активировать промокод на сайте

Активировать промокод можно и на сайте. Для этого нужно:

  1. Перейдите на сайт магазина Standoff 2.
  2. В поле «Введите свой аккаунт» укажите игровой идентификатор (ID) и нажмите «Найти». Идентификатор пользователя можно узнать в профиле прямиком в игре.
  3. Если на экране отобразилась верная информация о никнейме и ID пользователя, то нажмите на стрелку для перехода в личный кабинет.
  4. Откройте раздел «Промокод».
  5. В поле «Активировать промокод» укажите действующий промокод и нажмите кнопку «Применить».

Если всё сделано правильно, а промокод был успешно активирован, то на экране появится информация о полученной награде.

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Standoff 2

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Как получить голду в Standoff 2

Для заработка голды в «Стэндофф 2» игрокам придётся приложить немало усилий, ведь добыть этот ресурс очень сложно. Вот несколько способов получения голды:

  1. Активируйте промокоды. Иногда разработчики выпускают бесплатные промокоды, однако их очень мало, поэтому внимательно следите за социальными сетями студии.
  2. Выполняйте задания. Геймеры могут получить серебро и потратить его для приобретения кейсов, в которых спрятаны валюта и предметы.
  3. Продавайте предметы. Этот метод предназначен исключительно для продвинутых игроков, которые хорошо разбираются в ценности уникальных вещей.
  4. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. В игре периодически проходят особые мероприятия, где можно выиграть ценные награды.
  5. Покупайте голду. Купить золото можно в официальном магазине «Стэндофф 2» за деньги.
  6. Сторонние приложения. В некоторых приложениях из Google Play и App Store можно добыть игровую валюту в различных играх. Обращайте внимание только на надёжных разработчиков.
Настоятельно рекомендуем не использовать читы и не обращаться к сторонним сервисам, рулеткам и интернет-магазинам за помощью. Это может привести к серьёзным последствиям, включая блокировку аккаунта на неопределённый срок или даже полную утрату доступа к нему. Будьте внимательны и осторожны!
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